- 자본
- 축소
트레이드:
2 340
이익 거래:
1 928 (82.39%)
손실 거래:
412 (17.61%)
최고의 거래:
510.90 USD
최악의 거래:
-636.30 USD
총 수익:
33 057.93 USD (1 541 215 pips)
총 손실:
-29 107.92 USD (1 376 280 pips)
연속 최대 이익:
75 (165.10 USD)
연속 최대 이익:
4 819.89 USD (21)
샤프 비율:
0.03
거래 활동:
92.95%
최대 입금량:
132.44%
최근 거래:
12 시간 전
주별 거래 수:
131
평균 유지 시간:
8 시간
회복 요인:
0.52
롱(주식매수):
1 512 (64.62%)
숏(주식차입매도):
828 (35.38%)
수익 요인:
1.14
기대수익:
1.69 USD
평균 이익:
17.15 USD
평균 손실:
-70.65 USD
연속 최대 손실:
26 (-5 361.50 USD)
연속 최대 손실:
-5 361.50 USD (26)
월별 성장률:
31.82%
연간 예측:
386.06%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
3 128.09 USD
최대한의:
7 564.52 USD (85.59%)
상대적 삭감:
잔고별:
99.39% (7 564.52 USD)
자본금별:
76.55% (12 617.46 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|2340
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|4.0K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|165K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- 입금량
- 축소
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "OctaFX-Real8"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 14
|
OctaFX-Real10
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real6
|0.00 × 8
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
Exness-Real18
|0.00 × 2
|
TitanFX-01
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.00 × 3
|
OctaFX-Real2
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 3
|
TMGM.TradeMax-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.17 × 103
|
RoboForex-Prime
|0.20 × 25
|
OctaFX-Real8
|0.35 × 17
|
Axi-US06-Live
|0.53 × 141
|
OctaFX-Real5
|1.13 × 24
|
RoboForex-ProCent-3
|1.17 × 231
|
ICMarketsSC-Live20
|1.31 × 48
|
OctaFX-Real
|2.96 × 23
|
OctaFX-Real3
|3.84 × 38
|
FPMarkets-Live
|4.00 × 5
|
TMGM.TradeMax-Live8
|4.03 × 268
