Signale / MetaTrader 4 / Kaper H1 Dru
A Sumitro Parikesit

Kaper H1 Dru

A Sumitro Parikesit
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
22 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 146%
OctaFX-Real8
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
2 175
Gewinntrades:
1 779 (81.79%)
Verlusttrades:
396 (18.21%)
Bester Trade:
510.90 USD
Schlechtester Trade:
-636.30 USD
Bruttoprofit:
32 275.27 USD (1 474 709 pips)
Bruttoverlust:
-28 703.29 USD (1 335 826 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
60 (746.96 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
4 819.89 USD (21)
Sharpe Ratio:
0.03
Trading-Aktivität:
93.92%
Max deposit load:
132.44%
Letzter Trade:
59 Minuten
Trades pro Woche:
121
Durchschn. Haltezeit:
9 Stunden
Erholungsfaktor:
0.47
Long-Positionen:
1 433 (65.89%)
Short-Positionen:
742 (34.11%)
Profit-Faktor:
1.12
Mathematische Gewinnerwartung:
1.64 USD
Durchschnittlicher Profit:
18.14 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-72.48 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
26 (-5 361.50 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-5 361.50 USD (26)
Wachstum pro Monat :
23.39%
Jahresprognose:
283.80%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
3 128.09 USD
Maximaler:
7 564.52 USD (85.59%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
99.39% (7 564.52 USD)
Kapital:
76.55% (12 617.46 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 2175
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 3.6K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 139K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +510.90 USD
Schlechtester Trade: -636 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 21
Max. aufeinandergehende Verluste: 26
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +746.96 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -5 361.50 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "OctaFX-Real8" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ForexTimeFXTM-ECN2
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 14
OctaFX-Real10
0.00 × 1
OctaFX-Real6
0.00 × 8
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
Exness-Real18
0.00 × 2
TitanFX-01
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN
0.00 × 3
OctaFX-Real2
0.00 × 2
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
Alpari-ECN1
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 3
TMGM.TradeMax-Live10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
0.17 × 103
RoboForex-Prime
0.20 × 25
OctaFX-Real8
0.35 × 17
Axi-US06-Live
0.53 × 141
OctaFX-Real5
0.96 × 24
RoboForex-ProCent-3
1.17 × 231
ICMarketsSC-Live20
1.31 × 48
OctaFX-Real
2.96 × 23
OctaFX-Real3
3.84 × 38
FPMarkets-Live
4.00 × 5
TMGM.TradeMax-Live8
4.03 × 268
noch 8 ...
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Kaper H1 Dru
30 USD pro Monat
146%
0
0
USD
3.1K
USD
22
99%
2 175
81%
94%
1.12
1.64
USD
99%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.