Всего трейдов:
2 124
Прибыльных трейдов:
1 741 (81.96%)
Убыточных трейдов:
383 (18.03%)
Лучший трейд:
510.90 USD
Худший трейд:
-636.30 USD
Общая прибыль:
31 850.15 USD (1 432 221 pips)
Общий убыток:
-28 360.23 USD (1 301 524 pips)
Макс. серия выигрышей:
60 (746.96 USD)
Макс. прибыль в серии:
4 819.89 USD (21)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
93.92%
Макс. загрузка депозита:
132.44%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
136
Ср. время удержания:
9 часов
Фактор восстановления:
0.46
Длинных трейдов:
1 428 (67.23%)
Коротких трейдов:
696 (32.77%)
Профит фактор:
1.12
Мат. ожидание:
1.64 USD
Средняя прибыль:
18.29 USD
Средний убыток:
-74.05 USD
Макс. серия проигрышей:
26 (-5 361.50 USD)
Макс. убыток в серии:
-5 361.50 USD (26)
Прирост в месяц:
29.28%
Годовой прогноз:
355.24%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
3 128.09 USD
Максимальная:
7 564.52 USD (85.59%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
99.39% (7 564.52 USD)
По эквити:
76.55% (12 617.46 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|2124
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|3.5K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|131K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +510.90 USD
Худший трейд: -636 USD
Макс. серия выигрышей: 21
Макс. серия проигрышей: 26
Макс. прибыль в серии: +746.96 USD
Макс. убыток в серии: -5 361.50 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "OctaFX-Real8" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 14
|
OctaFX-Real10
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real6
|0.00 × 8
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
Exness-Real18
|0.00 × 2
|
TitanFX-01
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.00 × 3
|
OctaFX-Real2
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 3
|
TMGM.TradeMax-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.17 × 103
|
RoboForex-Prime
|0.20 × 25
|
OctaFX-Real8
|0.35 × 17
|
Axi-US06-Live
|0.53 × 141
|
RoboForex-ProCent-3
|1.17 × 231
|
ICMarketsSC-Live20
|1.31 × 48
|
OctaFX-Real5
|1.46 × 24
|
OctaFX-Real
|2.96 × 23
|
OctaFX-Real3
|3.84 × 38
|
FPMarkets-Live
|4.00 × 5
|
TMGM.TradeMax-Live8
|4.03 × 268
Нет отзывов
