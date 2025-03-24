- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
2 124
Negociações com lucro:
1 741 (81.96%)
Negociações com perda:
383 (18.03%)
Melhor negociação:
510.90 USD
Pior negociação:
-636.30 USD
Lucro bruto:
31 850.15 USD (1 432 221 pips)
Perda bruta:
-28 360.23 USD (1 301 524 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
60 (746.96 USD)
Máximo lucro consecutivo:
4 819.89 USD (21)
Índice de Sharpe:
0.03
Atividade de negociação:
93.92%
Depósito máximo carregado:
132.44%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
109
Tempo médio de espera:
9 horas
Fator de recuperação:
0.46
Negociações longas:
1 428 (67.23%)
Negociações curtas:
696 (32.77%)
Fator de lucro:
1.12
Valor esperado:
1.64 USD
Lucro médio:
18.29 USD
Perda média:
-74.05 USD
Máximo de perdas consecutivas:
26 (-5 361.50 USD)
Máxima perda consecutiva:
-5 361.50 USD (26)
Crescimento mensal:
25.98%
Previsão anual:
315.18%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
3 128.09 USD
Máximo:
7 564.52 USD (85.59%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
99.39% (7 564.52 USD)
Pelo Capital Líquido:
76.55% (12 617.46 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|2124
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|3.5K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|131K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +510.90 USD
Pior negociação: -636 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 21
Máximo de perdas consecutivas: 26
Máximo lucro consecutivo: +746.96 USD
Máxima perda consecutiva: -5 361.50 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "OctaFX-Real8" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 14
|
OctaFX-Real10
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real6
|0.00 × 8
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
Exness-Real18
|0.00 × 2
|
TitanFX-01
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.00 × 3
|
OctaFX-Real2
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 3
|
TMGM.TradeMax-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.17 × 103
|
RoboForex-Prime
|0.20 × 25
|
OctaFX-Real8
|0.35 × 17
|
Axi-US06-Live
|0.53 × 141
|
OctaFX-Real5
|0.96 × 24
|
RoboForex-ProCent-3
|1.17 × 231
|
ICMarketsSC-Live20
|1.31 × 48
|
OctaFX-Real
|2.96 × 23
|
OctaFX-Real3
|3.84 × 38
|
FPMarkets-Live
|4.00 × 5
|
TMGM.TradeMax-Live8
|4.03 × 268
8 mais ...Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
139%
0
0
USD
USD
3K
USD
USD
21
99%
2 124
81%
94%
1.12
1.64
USD
USD
99%
1:500