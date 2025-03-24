SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / Kaper H1 Dru
A Sumitro Parikesit

Kaper H1 Dru

A Sumitro Parikesit
0 comentários
Confiabilidade
21 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 139%
OctaFX-Real8
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
2 124
Negociações com lucro:
1 741 (81.96%)
Negociações com perda:
383 (18.03%)
Melhor negociação:
510.90 USD
Pior negociação:
-636.30 USD
Lucro bruto:
31 850.15 USD (1 432 221 pips)
Perda bruta:
-28 360.23 USD (1 301 524 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
60 (746.96 USD)
Máximo lucro consecutivo:
4 819.89 USD (21)
Índice de Sharpe:
0.03
Atividade de negociação:
93.92%
Depósito máximo carregado:
132.44%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
109
Tempo médio de espera:
9 horas
Fator de recuperação:
0.46
Negociações longas:
1 428 (67.23%)
Negociações curtas:
696 (32.77%)
Fator de lucro:
1.12
Valor esperado:
1.64 USD
Lucro médio:
18.29 USD
Perda média:
-74.05 USD
Máximo de perdas consecutivas:
26 (-5 361.50 USD)
Máxima perda consecutiva:
-5 361.50 USD (26)
Crescimento mensal:
25.98%
Previsão anual:
315.18%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
3 128.09 USD
Máximo:
7 564.52 USD (85.59%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
99.39% (7 564.52 USD)
Pelo Capital Líquido:
76.55% (12 617.46 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 2124
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 3.5K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 131K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +510.90 USD
Pior negociação: -636 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 21
Máximo de perdas consecutivas: 26
Máximo lucro consecutivo: +746.96 USD
Máxima perda consecutiva: -5 361.50 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "OctaFX-Real8" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ForexTimeFXTM-ECN2
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 14
OctaFX-Real10
0.00 × 1
OctaFX-Real6
0.00 × 8
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
Exness-Real18
0.00 × 2
TitanFX-01
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN
0.00 × 3
OctaFX-Real2
0.00 × 2
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
Alpari-ECN1
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 3
TMGM.TradeMax-Live10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
0.17 × 103
RoboForex-Prime
0.20 × 25
OctaFX-Real8
0.35 × 17
Axi-US06-Live
0.53 × 141
OctaFX-Real5
0.96 × 24
RoboForex-ProCent-3
1.17 × 231
ICMarketsSC-Live20
1.31 × 48
OctaFX-Real
2.96 × 23
OctaFX-Real3
3.84 × 38
FPMarkets-Live
4.00 × 5
TMGM.TradeMax-Live8
4.03 × 268
8 mais ...
Sem comentários
2025.12.11 14:55
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.11 03:46
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.11 00:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.05 14:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 20:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 08:48
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 15:36
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.01 15:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.01 15:36
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.25 10:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.25 10:11
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.12 15:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.12 05:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.31 19:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.31 18:28
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 14:55
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.24 19:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.19 16:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.15 13:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.12 06:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.