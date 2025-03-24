- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
2 124
盈利交易:
1 741 (81.96%)
亏损交易:
383 (18.03%)
最好交易:
510.90 USD
最差交易:
-636.30 USD
毛利:
31 850.15 USD (1 432 221 pips)
毛利亏损:
-28 360.23 USD (1 301 524 pips)
最大连续赢利:
60 (746.96 USD)
最大连续盈利:
4 819.89 USD (21)
夏普比率:
0.03
交易活动:
93.92%
最大入金加载:
132.44%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
118
平均持有时间:
9 小时
采收率:
0.46
长期交易:
1 428 (67.23%)
短期交易:
696 (32.77%)
利润因子:
1.12
预期回报:
1.64 USD
平均利润:
18.29 USD
平均损失:
-74.05 USD
最大连续失误:
26 (-5 361.50 USD)
最大连续亏损:
-5 361.50 USD (26)
每月增长:
27.08%
年度预测:
331.11%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
3 128.09 USD
最大值:
7 564.52 USD (85.59%)
相对跌幅:
结余:
99.39% (7 564.52 USD)
净值:
76.55% (12 617.46 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|2124
|
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|3.5K
|
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|131K
|
- 入金加载
- 提取
最好交易: +510.90 USD
最差交易: -636 USD
最大连续赢利: 21
最大连续失误: 26
最大连续盈利: +746.96 USD
最大连续亏损: -5 361.50 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 OctaFX-Real8 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 14
|
OctaFX-Real10
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real6
|0.00 × 8
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
Exness-Real18
|0.00 × 2
|
TitanFX-01
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.00 × 3
|
OctaFX-Real2
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 3
|
TMGM.TradeMax-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.17 × 103
|
RoboForex-Prime
|0.20 × 25
|
OctaFX-Real8
|0.35 × 17
|
Axi-US06-Live
|0.53 × 141
|
OctaFX-Real5
|1.17 × 24
|
RoboForex-ProCent-3
|1.17 × 231
|
ICMarketsSC-Live20
|1.31 × 48
|
OctaFX-Real
|2.96 × 23
|
OctaFX-Real3
|3.84 × 38
|
FPMarkets-Live
|4.00 × 5
|
TMGM.TradeMax-Live8
|4.03 × 268
没有评论
