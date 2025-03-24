シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Kaper H1 Dru
A Sumitro Parikesit

Kaper H1 Dru

A Sumitro Parikesit
レビュー0件
信頼性
21週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 139%
OctaFX-Real8
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
2 124
利益トレード:
1 741 (81.96%)
損失トレード:
383 (18.03%)
ベストトレード:
510.90 USD
最悪のトレード:
-636.30 USD
総利益:
31 850.15 USD (1 432 221 pips)
総損失:
-28 360.23 USD (1 301 524 pips)
最大連続の勝ち:
60 (746.96 USD)
最大連続利益:
4 819.89 USD (21)
シャープレシオ:
0.03
取引アクティビティ:
93.92%
最大入金額:
132.44%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
109
平均保有時間:
9 時間
リカバリーファクター:
0.46
長いトレード:
1 428 (67.23%)
短いトレード:
696 (32.77%)
プロフィットファクター:
1.12
期待されたペイオフ:
1.64 USD
平均利益:
18.29 USD
平均損失:
-74.05 USD
最大連続の負け:
26 (-5 361.50 USD)
最大連続損失:
-5 361.50 USD (26)
月間成長:
20.12%
年間予想:
245.41%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
3 128.09 USD
最大の:
7 564.52 USD (85.59%)
比較ドローダウン:
残高による:
99.39% (7 564.52 USD)
エクイティによる:
76.55% (12 617.46 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 2124
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 3.5K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 131K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +510.90 USD
最悪のトレード: -636 USD
最大連続の勝ち: 21
最大連続の負け: 26
最大連続利益: +746.96 USD
最大連続損失: -5 361.50 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"OctaFX-Real8"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ForexTimeFXTM-ECN2
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 14
OctaFX-Real10
0.00 × 1
OctaFX-Real6
0.00 × 8
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
Exness-Real18
0.00 × 2
TitanFX-01
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN
0.00 × 3
OctaFX-Real2
0.00 × 2
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
Alpari-ECN1
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 3
TMGM.TradeMax-Live10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
0.17 × 103
RoboForex-Prime
0.20 × 25
OctaFX-Real8
0.35 × 17
Axi-US06-Live
0.53 × 141
OctaFX-Real5
0.96 × 24
RoboForex-ProCent-3
1.17 × 231
ICMarketsSC-Live20
1.31 × 48
OctaFX-Real
2.96 × 23
OctaFX-Real3
3.84 × 38
FPMarkets-Live
4.00 × 5
TMGM.TradeMax-Live8
4.03 × 268
8 より多く...
レビューなし
2025.12.11 14:55
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.11 03:46
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.11 00:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.05 14:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 20:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 08:48
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 15:36
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.01 15:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.01 15:36
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.25 10:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.25 10:11
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.12 15:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.12 05:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.31 19:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.31 18:28
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 14:55
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.24 19:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.19 16:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.15 13:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.12 06:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください