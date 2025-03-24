- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
2 124
利益トレード:
1 741 (81.96%)
損失トレード:
383 (18.03%)
ベストトレード:
510.90 USD
最悪のトレード:
-636.30 USD
総利益:
31 850.15 USD (1 432 221 pips)
総損失:
-28 360.23 USD (1 301 524 pips)
最大連続の勝ち:
60 (746.96 USD)
最大連続利益:
4 819.89 USD (21)
シャープレシオ:
0.03
取引アクティビティ:
93.92%
最大入金額:
132.44%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
109
平均保有時間:
9 時間
リカバリーファクター:
0.46
長いトレード:
1 428 (67.23%)
短いトレード:
696 (32.77%)
プロフィットファクター:
1.12
期待されたペイオフ:
1.64 USD
平均利益:
18.29 USD
平均損失:
-74.05 USD
最大連続の負け:
26 (-5 361.50 USD)
最大連続損失:
-5 361.50 USD (26)
月間成長:
20.12%
年間予想:
245.41%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
3 128.09 USD
最大の:
7 564.52 USD (85.59%)
比較ドローダウン:
残高による:
99.39% (7 564.52 USD)
エクイティによる:
76.55% (12 617.46 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|2124
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|3.5K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|131K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +510.90 USD
最悪のトレード: -636 USD
最大連続の勝ち: 21
最大連続の負け: 26
最大連続利益: +746.96 USD
最大連続損失: -5 361.50 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"OctaFX-Real8"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 14
|
OctaFX-Real10
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real6
|0.00 × 8
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
Exness-Real18
|0.00 × 2
|
TitanFX-01
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.00 × 3
|
OctaFX-Real2
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 3
|
TMGM.TradeMax-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.17 × 103
|
RoboForex-Prime
|0.20 × 25
|
OctaFX-Real8
|0.35 × 17
|
Axi-US06-Live
|0.53 × 141
|
OctaFX-Real5
|0.96 × 24
|
RoboForex-ProCent-3
|1.17 × 231
|
ICMarketsSC-Live20
|1.31 × 48
|
OctaFX-Real
|2.96 × 23
|
OctaFX-Real3
|3.84 × 38
|
FPMarkets-Live
|4.00 × 5
|
TMGM.TradeMax-Live8
|4.03 × 268
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
139%
0
0
USD
USD
3K
USD
USD
21
99%
2 124
81%
94%
1.12
1.64
USD
USD
99%
1:500