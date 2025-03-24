SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Third EA
Burak Enes Aydin

Third EA

Burak Enes Aydin
0 inceleme
Güvenilirlik
26 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 24%
VantageInternational-Live 6
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
205
Kârla kapanan işlemler:
106 (51.70%)
Zararla kapanan işlemler:
99 (48.29%)
En iyi işlem:
35.39 USD
En kötü işlem:
-43.82 USD
Brüt kâr:
1 116.21 USD (111 258 pips)
Brüt zarar:
-1 048.31 USD (101 915 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (85.82 USD)
Maksimum ardışık kâr:
85.82 USD (8)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
97.50%
Maks. mevduat yükü:
17.57%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
5 gün
Düzelme faktörü:
0.35
Alış işlemleri:
116 (56.59%)
Satış işlemleri:
89 (43.41%)
Kâr faktörü:
1.06
Beklenen getiri:
0.33 USD
Ortalama kâr:
10.53 USD
Ortalama zarar:
-10.59 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-82.38 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-82.38 USD (12)
Aylık büyüme:
-4.87%
Yıllık tahmin:
-59.07%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
151.29 USD
Maksimum:
193.13 USD (70.02%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
70.63% (193.28 USD)
Varlığa göre:
33.99% (76.83 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD+ 63
USDJPY+ 51
EURUSD+ 50
GBPUSD+ 33
AUDJPY+ 8
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD+ -28
USDJPY+ -19
EURUSD+ 61
GBPUSD+ 52
AUDJPY+ 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD+ -499
USDJPY+ -2.1K
EURUSD+ 6.4K
GBPUSD+ 5.4K
AUDJPY+ 116
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +35.39 USD
En kötü işlem: -44 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 12
Maksimum ardışık kâr: +85.82 USD
Maksimum ardışık zarar: -82.38 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 6" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

  • "High-risk Forex signals. Do your own research before trading."

  • "Signals for extreme risk trading. The choice is yours!"

  • "Aggressive market moves for those who love volatility."

  • "Every signal involves high risk. Trade with caution."

  • "Follow major market moves, but always make your own decisions."


    • İnceleme yok
    2025.08.20 06:53
    Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
    2025.08.20 03:46
    No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
    2025.08.01 15:51
    Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
    2025.08.01 09:35
    Too much growth in the last month indicates a high risk
    2025.07.25 10:06
    Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
    2025.07.23 05:05
    Too much growth in the last month indicates a high risk
    2025.07.22 13:30
    Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
    2025.07.16 16:48
    Too much growth in the last month indicates a high risk
    2025.07.12 12:55
    Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
    2025.07.12 07:43
    Too much growth in the last month indicates a high risk
    2025.07.08 01:45
    Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
    2025.07.06 12:31
    Too much growth in the last month indicates a high risk
    2025.07.06 03:13
    Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
    2025.07.02 15:00
    Too much growth in the last month indicates a high risk
    2025.07.02 06:46
    Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
    2025.06.29 14:23
    Too much growth in the last month indicates a high risk
    2025.06.23 05:41
    80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.1% of days out of 91 days of the signal's entire lifetime.
    2025.06.22 22:23
    Share of days for 80% of growth is too low
    2025.06.17 20:14
    80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.18% of days out of 85 days of the signal's entire lifetime.
    2025.06.12 12:46
    Share of days for 80% of growth is too low
    Sinyal
    Fiyat
    Büyüme
    Aboneler
    Fonlar
    Bakiye
    Haftalar
    Uzman Danışmanlar
    İşlemler
    Kazanç yüzdesi
    Etkinlik
    PF
    Beklenen getiri
    Düşüş
    Kaldıraç
    Third EA
    Ayda 99 USD
    24%
    0
    0
    USD
    180
    USD
    26
    100%
    205
    51%
    98%
    1.06
    0.33
    USD
    71%
    1:500
    Kopyala

