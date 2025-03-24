- Büyüme
İşlemler:
205
Kârla kapanan işlemler:
106 (51.70%)
Zararla kapanan işlemler:
99 (48.29%)
En iyi işlem:
35.39 USD
En kötü işlem:
-43.82 USD
Brüt kâr:
1 116.21 USD (111 258 pips)
Brüt zarar:
-1 048.31 USD (101 915 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (85.82 USD)
Maksimum ardışık kâr:
85.82 USD (8)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
97.50%
Maks. mevduat yükü:
17.57%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
5 gün
Düzelme faktörü:
0.35
Alış işlemleri:
116 (56.59%)
Satış işlemleri:
89 (43.41%)
Kâr faktörü:
1.06
Beklenen getiri:
0.33 USD
Ortalama kâr:
10.53 USD
Ortalama zarar:
-10.59 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-82.38 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-82.38 USD (12)
Aylık büyüme:
-4.87%
Yıllık tahmin:
-59.07%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
151.29 USD
Maksimum:
193.13 USD (70.02%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
70.63% (193.28 USD)
Varlığa göre:
33.99% (76.83 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|63
|USDJPY+
|51
|EURUSD+
|50
|GBPUSD+
|33
|AUDJPY+
|8
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD+
|-28
|USDJPY+
|-19
|EURUSD+
|61
|GBPUSD+
|52
|AUDJPY+
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD+
|-499
|USDJPY+
|-2.1K
|EURUSD+
|6.4K
|GBPUSD+
|5.4K
|AUDJPY+
|116
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Mevduat yükü
- Düşüş
"High-risk Forex signals. Do your own research before trading."
"Signals for extreme risk trading. The choice is yours!"
"Aggressive market moves for those who love volatility."
"Every signal involves high risk. Trade with caution."
"Follow major market moves, but always make your own decisions."
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 99 USD
24%
0
0
USD
USD
180
USD
USD
26
100%
205
51%
98%
1.06
0.33
USD
USD
71%
1:500