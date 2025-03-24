- 자본
- 축소
트레이드:
255
이익 거래:
129 (50.58%)
손실 거래:
126 (49.41%)
최고의 거래:
54.49 USD
최악의 거래:
-43.82 USD
총 수익:
1 570.29 USD (163 011 pips)
총 손실:
-1 374.45 USD (131 383 pips)
연속 최대 이익:
8 (203.01 USD)
연속 최대 이익:
203.01 USD (8)
샤프 비율:
0.07
거래 활동:
98.50%
최대 입금량:
17.57%
최근 거래:
7 시간 전
주별 거래 수:
2
평균 유지 시간:
7 일
회복 요인:
1.01
롱(주식매수):
147 (57.65%)
숏(주식차입매도):
108 (42.35%)
수익 요인:
1.14
기대수익:
0.77 USD
평균 이익:
12.17 USD
평균 손실:
-10.91 USD
연속 최대 손실:
12 (-82.38 USD)
연속 최대 손실:
-82.38 USD (12)
월별 성장률:
-3.84%
연간 예측:
-46.64%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
151.29 USD
최대한의:
193.13 USD (70.02%)
상대적 삭감:
잔고별:
70.63% (193.28 USD)
자본금별:
33.99% (76.83 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|84
|USDJPY+
|70
|EURUSD+
|51
|GBPUSD+
|42
|AUDJPY+
|8
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD+
|-76
|USDJPY+
|58
|EURUSD+
|37
|GBPUSD+
|176
|AUDJPY+
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD+
|-454
|USDJPY+
|10K
|EURUSD+
|4K
|GBPUSD+
|18K
|AUDJPY+
|116
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +54.49 USD
최악의 거래: -44 USD
연속 최대 이익: 8
연속 최대 손실: 12
연속 최대 이익: +203.01 USD
연속 최대 손실: -82.38 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VantageInternational-Live 6"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
"High-risk Forex signals. Do your own research before trading."
"Signals for extreme risk trading. The choice is yours!"
"Aggressive market moves for those who love volatility."
"Every signal involves high risk. Trade with caution."
"Follow major market moves, but always make your own decisions."
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
113%
0
0
USD
USD
308
USD
USD
42
100%
255
50%
99%
1.14
0.77
USD
USD
71%
1:500