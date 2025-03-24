시그널섹션
Burak Enes Aydin

Third EA

Burak Enes Aydin
0 리뷰
안정성
42
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 113%
VantageInternational-Live 6
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
255
이익 거래:
129 (50.58%)
손실 거래:
126 (49.41%)
최고의 거래:
54.49 USD
최악의 거래:
-43.82 USD
총 수익:
1 570.29 USD (163 011 pips)
총 손실:
-1 374.45 USD (131 383 pips)
연속 최대 이익:
8 (203.01 USD)
연속 최대 이익:
203.01 USD (8)
샤프 비율:
0.07
거래 활동:
98.50%
최대 입금량:
17.57%
최근 거래:
7 시간 전
주별 거래 수:
2
평균 유지 시간:
7 일
회복 요인:
1.01
롱(주식매수):
147 (57.65%)
숏(주식차입매도):
108 (42.35%)
수익 요인:
1.14
기대수익:
0.77 USD
평균 이익:
12.17 USD
평균 손실:
-10.91 USD
연속 최대 손실:
12 (-82.38 USD)
연속 최대 손실:
-82.38 USD (12)
월별 성장률:
-3.84%
연간 예측:
-46.64%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
151.29 USD
최대한의:
193.13 USD (70.02%)
상대적 삭감:
잔고별:
70.63% (193.28 USD)
자본금별:
33.99% (76.83 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD+ 84
USDJPY+ 70
EURUSD+ 51
GBPUSD+ 42
AUDJPY+ 8
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD+ -76
USDJPY+ 58
EURUSD+ 37
GBPUSD+ 176
AUDJPY+ 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD+ -454
USDJPY+ 10K
EURUSD+ 4K
GBPUSD+ 18K
AUDJPY+ 116
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +54.49 USD
최악의 거래: -44 USD
연속 최대 이익: 8
연속 최대 손실: 12
연속 최대 이익: +203.01 USD
연속 최대 손실: -82.38 USD

  • "High-risk Forex signals. Do your own research before trading."

  • "Signals for extreme risk trading. The choice is yours!"

  • "Aggressive market moves for those who love volatility."

  • "Every signal involves high risk. Trade with caution."

  • "Follow major market moves, but always make your own decisions."


    • 리뷰 없음
