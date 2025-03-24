SignauxSections
Burak Enes Aydin

Third EA

Burak Enes Aydin
0 avis
Fiabilité
26 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 99 USD par mois
croissance depuis 2025 24%
VantageInternational-Live 6
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
205
Bénéfice trades:
106 (51.70%)
Perte trades:
99 (48.29%)
Meilleure transaction:
35.39 USD
Pire transaction:
-43.82 USD
Bénéfice brut:
1 116.21 USD (111 258 pips)
Perte brute:
-1 048.31 USD (101 915 pips)
Gains consécutifs maximales:
8 (85.82 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
85.82 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.05
Activité de trading:
97.50%
Charge de dépôt maximale:
17.57%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
1
Temps de détention moyen:
5 jours
Facteur de récupération:
0.35
Longs trades:
116 (56.59%)
Courts trades:
89 (43.41%)
Facteur de profit:
1.06
Rendement attendu:
0.33 USD
Bénéfice moyen:
10.53 USD
Perte moyenne:
-10.59 USD
Pertes consécutives maximales:
12 (-82.38 USD)
Perte consécutive maximale:
-82.38 USD (12)
Croissance mensuelle:
-8.53%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
151.29 USD
Maximal:
193.13 USD (70.02%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
70.63% (193.28 USD)
Par fonds propres:
33.99% (76.83 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD+ 63
USDJPY+ 51
EURUSD+ 50
GBPUSD+ 33
AUDJPY+ 8
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD+ -28
USDJPY+ -19
EURUSD+ 61
GBPUSD+ 52
AUDJPY+ 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD+ -499
USDJPY+ -2.1K
EURUSD+ 6.4K
GBPUSD+ 5.4K
AUDJPY+ 116
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +35.39 USD
Pire transaction: -44 USD
Gains consécutifs maximales: 8
Pertes consécutives maximales: 12
Bénéfice consécutif maximal: +85.82 USD
Perte consécutive maximale: -82.38 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VantageInternational-Live 6" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

  • "High-risk Forex signals. Do your own research before trading."

  • "Signals for extreme risk trading. The choice is yours!"

  • "Aggressive market moves for those who love volatility."

  • "Every signal involves high risk. Trade with caution."

  • "Follow major market moves, but always make your own decisions."


    • Aucun avis
    2025.08.20 06:53
    Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
    2025.08.20 03:46
    No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
    2025.08.01 15:51
    Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
    2025.08.01 09:35
    Too much growth in the last month indicates a high risk
    2025.07.25 10:06
    Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
    2025.07.23 05:05
    Too much growth in the last month indicates a high risk
    2025.07.22 13:30
    Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
    2025.07.16 16:48
    Too much growth in the last month indicates a high risk
    2025.07.12 12:55
    Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
    2025.07.12 07:43
    Too much growth in the last month indicates a high risk
    2025.07.08 01:45
    Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
    2025.07.06 12:31
    Too much growth in the last month indicates a high risk
    2025.07.06 03:13
    Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
    2025.07.02 15:00
    Too much growth in the last month indicates a high risk
    2025.07.02 06:46
    Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
    2025.06.29 14:23
    Too much growth in the last month indicates a high risk
    2025.06.23 05:41
    80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.1% of days out of 91 days of the signal's entire lifetime.
    2025.06.22 22:23
    Share of days for 80% of growth is too low
    2025.06.17 20:14
    80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.18% of days out of 85 days of the signal's entire lifetime.
    2025.06.12 12:46
    Share of days for 80% of growth is too low
