Burak Enes Aydin

Third EA

Burak Enes Aydin
0 отзывов
Надежность
42 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 113%
VantageInternational-Live 6
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
255
Прибыльных трейдов:
129 (50.58%)
Убыточных трейдов:
126 (49.41%)
Лучший трейд:
54.49 USD
Худший трейд:
-43.82 USD
Общая прибыль:
1 570.29 USD (163 011 pips)
Общий убыток:
-1 374.45 USD (131 383 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (203.01 USD)
Макс. прибыль в серии:
203.01 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
98.50%
Макс. загрузка депозита:
17.57%
Последний трейд:
7 часов
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
7 дней
Фактор восстановления:
1.01
Длинных трейдов:
147 (57.65%)
Коротких трейдов:
108 (42.35%)
Профит фактор:
1.14
Мат. ожидание:
0.77 USD
Средняя прибыль:
12.17 USD
Средний убыток:
-10.91 USD
Макс. серия проигрышей:
12 (-82.38 USD)
Макс. убыток в серии:
-82.38 USD (12)
Прирост в месяц:
-3.84%
Годовой прогноз:
-46.64%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
151.29 USD
Максимальная:
193.13 USD (70.02%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
70.63% (193.28 USD)
По эквити:
33.99% (76.83 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD+ 84
USDJPY+ 70
EURUSD+ 51
GBPUSD+ 42
AUDJPY+ 8
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD+ -76
USDJPY+ 58
EURUSD+ 37
GBPUSD+ 176
AUDJPY+ 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD+ -454
USDJPY+ 10K
EURUSD+ 4K
GBPUSD+ 18K
AUDJPY+ 116
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +54.49 USD
Худший трейд: -44 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 12
Макс. прибыль в серии: +203.01 USD
Макс. убыток в серии: -82.38 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

  • "High-risk Forex signals. Do your own research before trading."

  • "Signals for extreme risk trading. The choice is yours!"

  • "Aggressive market moves for those who love volatility."

  • "Every signal involves high risk. Trade with caution."

  • "Follow major market moves, but always make your own decisions."


    • Нет отзывов
    2026.01.08 16:23
    Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
    2026.01.08 14:21
    No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
    2025.12.10 08:25
    Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
    2025.11.10 09:05
    Too much growth in the last month indicates a high risk
    2025.11.09 22:35
    Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
    2025.11.04 10:00
    Too much growth in the last month indicates a high risk
    2025.11.04 09:00
    80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.44% of days out of 225 days of the signal's entire lifetime.
    2025.10.21 06:28
    Share of days for 80% of growth is too low
    2025.10.20 13:33
    80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.48% of days out of 210 days of the signal's entire lifetime.
    2025.10.15 23:37
    Share of days for 80% of growth is too low
    2025.10.10 11:25
    80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.5% of days out of 200 days of the signal's entire lifetime.
    2025.10.08 02:21
    Share of days for 80% of growth is too low
    2025.10.06 00:14
    80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.51% of days out of 196 days of the signal's entire lifetime.
    2025.10.02 16:29
    Share of days for 80% of growth is too low
    2025.08.20 06:53
    Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
    2025.08.20 03:46
    No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
    2025.08.01 15:51
    Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
    2025.08.01 09:35
    Too much growth in the last month indicates a high risk
    2025.07.25 10:06
    Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
    2025.07.23 05:05
    Too much growth in the last month indicates a high risk
