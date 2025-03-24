- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
255
Прибыльных трейдов:
129 (50.58%)
Убыточных трейдов:
126 (49.41%)
Лучший трейд:
54.49 USD
Худший трейд:
-43.82 USD
Общая прибыль:
1 570.29 USD (163 011 pips)
Общий убыток:
-1 374.45 USD (131 383 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (203.01 USD)
Макс. прибыль в серии:
203.01 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
98.50%
Макс. загрузка депозита:
17.57%
Последний трейд:
7 часов
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
7 дней
Фактор восстановления:
1.01
Длинных трейдов:
147 (57.65%)
Коротких трейдов:
108 (42.35%)
Профит фактор:
1.14
Мат. ожидание:
0.77 USD
Средняя прибыль:
12.17 USD
Средний убыток:
-10.91 USD
Макс. серия проигрышей:
12 (-82.38 USD)
Макс. убыток в серии:
-82.38 USD (12)
Прирост в месяц:
-3.84%
Годовой прогноз:
-46.64%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
151.29 USD
Максимальная:
193.13 USD (70.02%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
70.63% (193.28 USD)
По эквити:
33.99% (76.83 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|84
|USDJPY+
|70
|EURUSD+
|51
|GBPUSD+
|42
|AUDJPY+
|8
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD+
|-76
|USDJPY+
|58
|EURUSD+
|37
|GBPUSD+
|176
|AUDJPY+
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD+
|-454
|USDJPY+
|10K
|EURUSD+
|4K
|GBPUSD+
|18K
|AUDJPY+
|116
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +54.49 USD
Худший трейд: -44 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 12
Макс. прибыль в серии: +203.01 USD
Макс. убыток в серии: -82.38 USD
