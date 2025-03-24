- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
255
Gewinntrades:
129 (50.58%)
Verlusttrades:
126 (49.41%)
Bester Trade:
54.49 USD
Schlechtester Trade:
-43.82 USD
Bruttoprofit:
1 570.29 USD (163 011 pips)
Bruttoverlust:
-1 374.45 USD (131 383 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
8 (203.01 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
203.01 USD (8)
Sharpe Ratio:
0.07
Trading-Aktivität:
98.50%
Max deposit load:
17.57%
Letzter Trade:
8 Stunden
Trades pro Woche:
2
Durchschn. Haltezeit:
7 Tage
Erholungsfaktor:
1.01
Long-Positionen:
147 (57.65%)
Short-Positionen:
108 (42.35%)
Profit-Faktor:
1.14
Mathematische Gewinnerwartung:
0.77 USD
Durchschnittlicher Profit:
12.17 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-10.91 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
12 (-82.38 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-82.38 USD (12)
Wachstum pro Monat :
-3.84%
Jahresprognose:
-46.64%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
151.29 USD
Maximaler:
193.13 USD (70.02%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
70.63% (193.28 USD)
Kapital:
33.99% (76.83 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|84
|USDJPY+
|70
|EURUSD+
|51
|GBPUSD+
|42
|AUDJPY+
|8
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD+
|-76
|USDJPY+
|58
|EURUSD+
|37
|GBPUSD+
|176
|AUDJPY+
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD+
|-454
|USDJPY+
|10K
|EURUSD+
|4K
|GBPUSD+
|18K
|AUDJPY+
|116
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +54.49 USD
Schlechtester Trade: -44 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 8
Max. aufeinandergehende Verluste: 12
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +203.01 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -82.38 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VantageInternational-Live 6" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
"High-risk Forex signals. Do your own research before trading."
"Signals for extreme risk trading. The choice is yours!"
"Aggressive market moves for those who love volatility."
"Every signal involves high risk. Trade with caution."
"Follow major market moves, but always make your own decisions."
Keine Bewertungen
