Burak Enes Aydin

Third EA

Burak Enes Aydin
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
42 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 113%
VantageInternational-Live 6
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
255
Gewinntrades:
129 (50.58%)
Verlusttrades:
126 (49.41%)
Bester Trade:
54.49 USD
Schlechtester Trade:
-43.82 USD
Bruttoprofit:
1 570.29 USD (163 011 pips)
Bruttoverlust:
-1 374.45 USD (131 383 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
8 (203.01 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
203.01 USD (8)
Sharpe Ratio:
0.07
Trading-Aktivität:
98.50%
Max deposit load:
17.57%
Letzter Trade:
8 Stunden
Trades pro Woche:
2
Durchschn. Haltezeit:
7 Tage
Erholungsfaktor:
1.01
Long-Positionen:
147 (57.65%)
Short-Positionen:
108 (42.35%)
Profit-Faktor:
1.14
Mathematische Gewinnerwartung:
0.77 USD
Durchschnittlicher Profit:
12.17 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-10.91 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
12 (-82.38 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-82.38 USD (12)
Wachstum pro Monat :
-3.84%
Jahresprognose:
-46.64%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
151.29 USD
Maximaler:
193.13 USD (70.02%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
70.63% (193.28 USD)
Kapital:
33.99% (76.83 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD+ 84
USDJPY+ 70
EURUSD+ 51
GBPUSD+ 42
AUDJPY+ 8
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD+ -76
USDJPY+ 58
EURUSD+ 37
GBPUSD+ 176
AUDJPY+ 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD+ -454
USDJPY+ 10K
EURUSD+ 4K
GBPUSD+ 18K
AUDJPY+ 116
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +54.49 USD
Schlechtester Trade: -44 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 8
Max. aufeinandergehende Verluste: 12
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +203.01 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -82.38 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VantageInternational-Live 6" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

  • "High-risk Forex signals. Do your own research before trading."

  • "Signals for extreme risk trading. The choice is yours!"

  • "Aggressive market moves for those who love volatility."

  • "Every signal involves high risk. Trade with caution."

  • "Follow major market moves, but always make your own decisions."


    • Keine Bewertungen
    2026.01.08 16:23
    Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
    2026.01.08 14:21
    No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
    2025.12.10 08:25
    Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
    2025.11.10 09:05
    Too much growth in the last month indicates a high risk
    2025.11.09 22:35
    Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
    2025.11.04 10:00
    Too much growth in the last month indicates a high risk
    2025.11.04 09:00
    80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.44% of days out of 225 days of the signal's entire lifetime.
    2025.10.21 06:28
    Share of days for 80% of growth is too low
    2025.10.20 13:33
    80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.48% of days out of 210 days of the signal's entire lifetime.
    2025.10.15 23:37
    Share of days for 80% of growth is too low
    2025.10.10 11:25
    80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.5% of days out of 200 days of the signal's entire lifetime.
    2025.10.08 02:21
    Share of days for 80% of growth is too low
    2025.10.06 00:14
    80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.51% of days out of 196 days of the signal's entire lifetime.
    2025.10.02 16:29
    Share of days for 80% of growth is too low
    2025.08.20 06:53
    Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
    2025.08.20 03:46
    No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
    2025.08.01 15:51
    Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
    2025.08.01 09:35
    Too much growth in the last month indicates a high risk
    2025.07.25 10:06
    Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
    2025.07.23 05:05
    Too much growth in the last month indicates a high risk
