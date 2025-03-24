SeñalesSecciones
Burak Enes Aydin

Third EA

Burak Enes Aydin
0 comentarios
Fiabilidad
42 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 108%
VantageInternational-Live 6
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
256
Transacciones Rentables:
129 (50.39%)
Transacciones Irrentables:
127 (49.61%)
Mejor transacción:
54.49 USD
Peor transacción:
-43.82 USD
Beneficio Bruto:
1 570.29 USD (163 011 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 382.05 USD (132 136 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
8 (203.01 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
203.01 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.07
Actividad comercial:
98.50%
Carga máxima del depósito:
17.57%
Último trade:
9 horas
Trades a la semana:
2
Tiempo medio de espera:
7 días
Factor de Recuperación:
0.97
Transacciones Largas:
148 (57.81%)
Transacciones Cortas:
108 (42.19%)
Factor de Beneficio:
1.14
Beneficio Esperado:
0.74 USD
Beneficio medio:
12.17 USD
Pérdidas medias:
-10.88 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
12 (-82.38 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-82.38 USD (12)
Crecimiento al mes:
-6.22%
Pronóstico anual:
-75.43%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
151.29 USD
Máxima:
193.13 USD (70.02%)
Reducción relativa:
De balance:
70.63% (193.28 USD)
De fondos:
33.99% (76.83 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD+ 85
USDJPY+ 70
EURUSD+ 51
GBPUSD+ 42
AUDJPY+ 8
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD+ -84
USDJPY+ 58
EURUSD+ 37
GBPUSD+ 176
AUDJPY+ 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD+ -1.2K
USDJPY+ 10K
EURUSD+ 4K
GBPUSD+ 18K
AUDJPY+ 116
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +54.49 USD
Peor transacción: -44 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 8
Máximo de pérdidas consecutivas: 12
Beneficio máximo consecutivo: +203.01 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -82.38 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VantageInternational-Live 6" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

  • "High-risk Forex signals. Do your own research before trading."

  • "Signals for extreme risk trading. The choice is yours!"

  • "Aggressive market moves for those who love volatility."

  • "Every signal involves high risk. Trade with caution."

  • "Follow major market moves, but always make your own decisions."


    • No hay comentarios
    2026.01.08 16:23
    Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
    2026.01.08 14:21
    No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
    2025.12.10 08:25
    Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
    2025.11.10 09:05
    Too much growth in the last month indicates a high risk
    2025.11.09 22:35
    Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
    2025.11.04 10:00
    Too much growth in the last month indicates a high risk
    2025.11.04 09:00
    80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.44% of days out of 225 days of the signal's entire lifetime.
    2025.10.21 06:28
    Share of days for 80% of growth is too low
    2025.10.20 13:33
    80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.48% of days out of 210 days of the signal's entire lifetime.
    2025.10.15 23:37
    Share of days for 80% of growth is too low
    2025.10.10 11:25
    80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.5% of days out of 200 days of the signal's entire lifetime.
    2025.10.08 02:21
    Share of days for 80% of growth is too low
    2025.10.06 00:14
    80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.51% of days out of 196 days of the signal's entire lifetime.
    2025.10.02 16:29
    Share of days for 80% of growth is too low
    2025.08.20 06:53
    Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
    2025.08.20 03:46
    No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
    2025.08.01 15:51
    Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
    2025.08.01 09:35
    Too much growth in the last month indicates a high risk
    2025.07.25 10:06
    Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
    2025.07.23 05:05
    Too much growth in the last month indicates a high risk
