信号 / MetaTrader 5 / Third EA
Burak Enes Aydin

Third EA

Burak Enes Aydin
0条评论
可靠性
42
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 113%
VantageInternational-Live 6
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
255
盈利交易:
129 (50.58%)
亏损交易:
126 (49.41%)
最好交易:
54.49 USD
最差交易:
-43.82 USD
毛利:
1 570.29 USD (163 011 pips)
毛利亏损:
-1 374.45 USD (131 383 pips)
最大连续赢利:
8 (203.01 USD)
最大连续盈利:
203.01 USD (8)
夏普比率:
0.07
交易活动:
98.50%
最大入金加载:
17.57%
最近交易:
8 几小时前
每周交易:
2
平均持有时间:
7 天
采收率:
1.01
长期交易:
147 (57.65%)
短期交易:
108 (42.35%)
利润因子:
1.14
预期回报:
0.77 USD
平均利润:
12.17 USD
平均损失:
-10.91 USD
最大连续失误:
12 (-82.38 USD)
最大连续亏损:
-82.38 USD (12)
每月增长:
-3.84%
年度预测:
-46.64%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
151.29 USD
最大值:
193.13 USD (70.02%)
相对跌幅:
结余:
70.63% (193.28 USD)
净值:
33.99% (76.83 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD+ 84
USDJPY+ 70
EURUSD+ 51
GBPUSD+ 42
AUDJPY+ 8
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD+ -76
USDJPY+ 58
EURUSD+ 37
GBPUSD+ 176
AUDJPY+ 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD+ -454
USDJPY+ 10K
EURUSD+ 4K
GBPUSD+ 18K
AUDJPY+ 116
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +54.49 USD
最差交易: -44 USD
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 12
最大连续盈利: +203.01 USD
最大连续亏损: -82.38 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VantageInternational-Live 6 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

  • "High-risk Forex signals. Do your own research before trading."

  • "Signals for extreme risk trading. The choice is yours!"

  • "Aggressive market moves for those who love volatility."

  • "Every signal involves high risk. Trade with caution."

  • "Follow major market moves, but always make your own decisions."


    • 没有评论
    2026.01.08 16:23
    Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
    2026.01.08 14:21
    No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
    2025.12.10 08:25
    Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
    2025.11.10 09:05
    Too much growth in the last month indicates a high risk
    2025.11.09 22:35
    Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
    2025.11.04 10:00
    Too much growth in the last month indicates a high risk
    2025.11.04 09:00
    80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.44% of days out of 225 days of the signal's entire lifetime.
    2025.10.21 06:28
    Share of days for 80% of growth is too low
    2025.10.20 13:33
    80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.48% of days out of 210 days of the signal's entire lifetime.
    2025.10.15 23:37
    Share of days for 80% of growth is too low
    2025.10.10 11:25
    80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.5% of days out of 200 days of the signal's entire lifetime.
    2025.10.08 02:21
    Share of days for 80% of growth is too low
    2025.10.06 00:14
    80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.51% of days out of 196 days of the signal's entire lifetime.
    2025.10.02 16:29
    Share of days for 80% of growth is too low
    2025.08.20 06:53
    Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
    2025.08.20 03:46
    No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
    2025.08.01 15:51
    Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
    2025.08.01 09:35
    Too much growth in the last month indicates a high risk
    2025.07.25 10:06
    Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
    2025.07.23 05:05
    Too much growth in the last month indicates a high risk
