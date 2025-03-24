SinaisSeções
Burak Enes Aydin

Third EA

Burak Enes Aydin
0 comentários
Confiabilidade
42 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 113%
VantageInternational-Live 6
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
255
Negociações com lucro:
129 (50.58%)
Negociações com perda:
126 (49.41%)
Melhor negociação:
54.49 USD
Pior negociação:
-43.82 USD
Lucro bruto:
1 570.29 USD (163 011 pips)
Perda bruta:
-1 374.45 USD (131 383 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
8 (203.01 USD)
Máximo lucro consecutivo:
203.01 USD (8)
Índice de Sharpe:
0.07
Atividade de negociação:
98.50%
Depósito máximo carregado:
17.57%
Último negócio:
8 horas atrás
Negociações por semana:
2
Tempo médio de espera:
7 dias
Fator de recuperação:
1.01
Negociações longas:
147 (57.65%)
Negociações curtas:
108 (42.35%)
Fator de lucro:
1.14
Valor esperado:
0.77 USD
Lucro médio:
12.17 USD
Perda média:
-10.91 USD
Máximo de perdas consecutivas:
12 (-82.38 USD)
Máxima perda consecutiva:
-82.38 USD (12)
Crescimento mensal:
-3.84%
Previsão anual:
-46.64%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
151.29 USD
Máximo:
193.13 USD (70.02%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
70.63% (193.28 USD)
Pelo Capital Líquido:
33.99% (76.83 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD+ 84
USDJPY+ 70
EURUSD+ 51
GBPUSD+ 42
AUDJPY+ 8
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD+ -76
USDJPY+ 58
EURUSD+ 37
GBPUSD+ 176
AUDJPY+ 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD+ -454
USDJPY+ 10K
EURUSD+ 4K
GBPUSD+ 18K
AUDJPY+ 116
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +54.49 USD
Pior negociação: -44 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 12
Máximo lucro consecutivo: +203.01 USD
Máxima perda consecutiva: -82.38 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 6" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

  • "High-risk Forex signals. Do your own research before trading."

  • "Signals for extreme risk trading. The choice is yours!"

  • "Aggressive market moves for those who love volatility."

  • "Every signal involves high risk. Trade with caution."

  • "Follow major market moves, but always make your own decisions."


    • Sem comentários
    2026.01.08 16:23
    Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
    2026.01.08 14:21
    No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
    2025.12.10 08:25
    Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
    2025.11.10 09:05
    Too much growth in the last month indicates a high risk
    2025.11.09 22:35
    Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
    2025.11.04 10:00
    Too much growth in the last month indicates a high risk
    2025.11.04 09:00
    80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.44% of days out of 225 days of the signal's entire lifetime.
    2025.10.21 06:28
    Share of days for 80% of growth is too low
    2025.10.20 13:33
    80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.48% of days out of 210 days of the signal's entire lifetime.
    2025.10.15 23:37
    Share of days for 80% of growth is too low
    2025.10.10 11:25
    80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.5% of days out of 200 days of the signal's entire lifetime.
    2025.10.08 02:21
    Share of days for 80% of growth is too low
    2025.10.06 00:14
    80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.51% of days out of 196 days of the signal's entire lifetime.
    2025.10.02 16:29
    Share of days for 80% of growth is too low
    2025.08.20 06:53
    Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
    2025.08.20 03:46
    No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
    2025.08.01 15:51
    Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
    2025.08.01 09:35
    Too much growth in the last month indicates a high risk
    2025.07.25 10:06
    Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
    2025.07.23 05:05
    Too much growth in the last month indicates a high risk
