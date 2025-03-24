シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Third EA
Burak Enes Aydin

Third EA

Burak Enes Aydin
レビュー0件
信頼性
42週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 113%
VantageInternational-Live 6
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
255
利益トレード:
129 (50.58%)
損失トレード:
126 (49.41%)
ベストトレード:
54.49 USD
最悪のトレード:
-43.82 USD
総利益:
1 570.29 USD (163 011 pips)
総損失:
-1 374.45 USD (131 383 pips)
最大連続の勝ち:
8 (203.01 USD)
最大連続利益:
203.01 USD (8)
シャープレシオ:
0.07
取引アクティビティ:
98.50%
最大入金額:
17.57%
最近のトレード:
8 時間前
1週間当たりの取引:
2
平均保有時間:
7 日
リカバリーファクター:
1.01
長いトレード:
147 (57.65%)
短いトレード:
108 (42.35%)
プロフィットファクター:
1.14
期待されたペイオフ:
0.77 USD
平均利益:
12.17 USD
平均損失:
-10.91 USD
最大連続の負け:
12 (-82.38 USD)
最大連続損失:
-82.38 USD (12)
月間成長:
-3.84%
年間予想:
-46.64%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
151.29 USD
最大の:
193.13 USD (70.02%)
比較ドローダウン:
残高による:
70.63% (193.28 USD)
エクイティによる:
33.99% (76.83 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD+ 84
USDJPY+ 70
EURUSD+ 51
GBPUSD+ 42
AUDJPY+ 8
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD+ -76
USDJPY+ 58
EURUSD+ 37
GBPUSD+ 176
AUDJPY+ 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD+ -454
USDJPY+ 10K
EURUSD+ 4K
GBPUSD+ 18K
AUDJPY+ 116
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +54.49 USD
最悪のトレード: -44 USD
最大連続の勝ち: 8
最大連続の負け: 12
最大連続利益: +203.01 USD
最大連続損失: -82.38 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VantageInternational-Live 6"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

  • "High-risk Forex signals. Do your own research before trading."

  • "Signals for extreme risk trading. The choice is yours!"

  • "Aggressive market moves for those who love volatility."

  • "Every signal involves high risk. Trade with caution."

  • "Follow major market moves, but always make your own decisions."


    • レビューなし
    2026.01.08 16:23
    Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
    2026.01.08 14:21
    No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
    2025.12.10 08:25
    Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
    2025.11.10 09:05
    Too much growth in the last month indicates a high risk
    2025.11.09 22:35
    Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
    2025.11.04 10:00
    Too much growth in the last month indicates a high risk
    2025.11.04 09:00
    80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.44% of days out of 225 days of the signal's entire lifetime.
    2025.10.21 06:28
    Share of days for 80% of growth is too low
    2025.10.20 13:33
    80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.48% of days out of 210 days of the signal's entire lifetime.
    2025.10.15 23:37
    Share of days for 80% of growth is too low
    2025.10.10 11:25
    80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.5% of days out of 200 days of the signal's entire lifetime.
    2025.10.08 02:21
    Share of days for 80% of growth is too low
    2025.10.06 00:14
    80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.51% of days out of 196 days of the signal's entire lifetime.
    2025.10.02 16:29
    Share of days for 80% of growth is too low
    2025.08.20 06:53
    Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
    2025.08.20 03:46
    No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
    2025.08.01 15:51
    Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
    2025.08.01 09:35
    Too much growth in the last month indicates a high risk
    2025.07.25 10:06
    Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
    2025.07.23 05:05
    Too much growth in the last month indicates a high risk
    シグナル
    価格
    成長
    購読者
    残高
    残高
    Expert Advisors
    トレード
    利益%
    アクティビティ
    PF
    期待されたペイオフ
    ドローダウン
    レバレッジ
    Third EA
    30 USD/月
    113%
    0
    0
    USD
    308
    USD
    42
    100%
    255
    50%
    99%
    1.14
    0.77
    USD
    71%
    1:500
    MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

    シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

    プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください