Burak Enes Aydin

Third EA

Burak Enes Aydin
0 recensioni
Affidabilità
26 settimane
0 / 0 USD
Copia per 99 USD al mese
crescita dal 2025 24%
VantageInternational-Live 6
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
205
Profit Trade:
106 (51.70%)
Loss Trade:
99 (48.29%)
Best Trade:
35.39 USD
Worst Trade:
-43.82 USD
Profitto lordo:
1 116.21 USD (111 258 pips)
Perdita lorda:
-1 048.31 USD (101 915 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (85.82 USD)
Massimo profitto consecutivo:
85.82 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
97.50%
Massimo carico di deposito:
17.57%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
5 giorni
Fattore di recupero:
0.35
Long Trade:
116 (56.59%)
Short Trade:
89 (43.41%)
Fattore di profitto:
1.06
Profitto previsto:
0.33 USD
Profitto medio:
10.53 USD
Perdita media:
-10.59 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-82.38 USD)
Massima perdita consecutiva:
-82.38 USD (12)
Crescita mensile:
-8.53%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
151.29 USD
Massimale:
193.13 USD (70.02%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
70.63% (193.28 USD)
Per equità:
33.99% (76.83 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD+ 63
USDJPY+ 51
EURUSD+ 50
GBPUSD+ 33
AUDJPY+ 8
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD+ -28
USDJPY+ -19
EURUSD+ 61
GBPUSD+ 52
AUDJPY+ 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD+ -499
USDJPY+ -2.1K
EURUSD+ 6.4K
GBPUSD+ 5.4K
AUDJPY+ 116
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +35.39 USD
Worst Trade: -44 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 12
Massimo profitto consecutivo: +85.82 USD
Massima perdita consecutiva: -82.38 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

  • "High-risk Forex signals. Do your own research before trading."

  • "Signals for extreme risk trading. The choice is yours!"

  • "Aggressive market moves for those who love volatility."

  • "Every signal involves high risk. Trade with caution."

  • "Follow major market moves, but always make your own decisions."


