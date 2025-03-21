SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Algo Ahmed 1
AHMED MOHAMED ALY ISMAIL

Algo Ahmed 1

AHMED MOHAMED ALY ISMAIL
0 inceleme
Güvenilirlik
28 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 154%
Weltrade-Live
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
3 773
Kârla kapanan işlemler:
2 818 (74.68%)
Zararla kapanan işlemler:
955 (25.31%)
En iyi işlem:
743.87 USD
En kötü işlem:
-1 249.02 USD
Brüt kâr:
144 284.75 USD (620 238 pips)
Brüt zarar:
-90 562.18 USD (375 619 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
39 (2 346.32 USD)
Maksimum ardışık kâr:
4 059.26 USD (27)
Sharpe oranı:
0.12
Alım-satım etkinliği:
99.41%
Maks. mevduat yükü:
21.62%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
146
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
3.66
Alış işlemleri:
1 942 (51.47%)
Satış işlemleri:
1 831 (48.53%)
Kâr faktörü:
1.59
Beklenen getiri:
14.24 USD
Ortalama kâr:
51.20 USD
Ortalama zarar:
-94.83 USD
Maksimum ardışık kayıp:
36 (-14 557.27 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-14 557.27 USD (36)
Aylık büyüme:
19.49%
Yıllık tahmin:
239.27%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
14 662.66 USD (20.36%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
20.38% (14 662.66 USD)
Varlığa göre:
62.77% (40 737.45 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDCAD 579
EURUSD 578
NZDCHF 557
NZDCAD 512
AUDCAD 503
EURGBP 402
AUDCHF 388
AUDUSD 111
GBPNZD 86
EURCHF 57
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDCAD 9.3K
EURUSD 12K
NZDCHF 5.4K
NZDCAD 7.5K
AUDCAD -1.2K
EURGBP -4.9K
AUDCHF 8.5K
AUDUSD 6K
GBPNZD 6.8K
EURCHF 3.9K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDCAD 46K
EURUSD 57K
NZDCHF 23K
NZDCAD 44K
AUDCAD -5.8K
EURGBP -4K
AUDCHF 31K
AUDUSD 21K
GBPNZD 22K
EURCHF 11K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +743.87 USD
En kötü işlem: -1 249 USD
Maksimum ardışık kazanç: 27
Maksimum ardışık kayıp: 36
Maksimum ardışık kâr: +2 346.32 USD
Maksimum ardışık zarar: -14 557.27 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Weltrade-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ForexTrend-Trade5
0.00 × 6
BullSphereLimited-Live-UK-3
0.00 × 2
CapitalComBY-Real
0.00 × 5
VitalMarkets-Live
0.00 × 8
XMGlobal-Real 16
0.00 × 1
LMAX-LiveUK
0.00 × 1
AtlanticPearl-Live 1
0.00 × 80
TheLiquidity-live
0.00 × 1
SmartTradeCo-Real
0.00 × 2
USKMarkets-Live
0.00 × 3
Aglobe-Live-1
0.00 × 2
SADASoftware-LiveLiquidity1
0.00 × 3
XM.COM-AU-Real 20
0.00 × 2
FXOPTIMAX-LiveUS
0.00 × 12
JMFinancial2-Live
0.00 × 11
AFXCapital-Real
0.00 × 11
KOT-Live2
0.00 × 48
AlpariEvrasia-ECN1
0.00 × 1
TegasFX-Live-UK
0.00 × 1
BIGBOSSHoldings-LIVE2
0.00 × 2
Axi-US03-Demo
0.00 × 11
WeTradeBroker-Live1
0.00 × 15
itexsys-Platform
0.00 × 8
UniBorsa-LiveUK
0.00 × 21
Axi-US12-Live
0.00 × 15
946 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol

Trading several currency pairs.

Each currency pair has stop loss.

Minimum balance 7000 USD.


İnceleme yok
2025.08.01 12:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 16:04
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 14:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 14:57
No swaps are charged on the signal account
2025.07.31 13:57
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 11:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 10:50
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 04:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 01:53
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 00:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 19:41
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 12:27
No swaps are charged
2025.07.30 12:27
No swaps are charged
2025.07.27 21:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.25 13:13
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.07.25 11:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.25 06:49
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.25 01:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.25 00:34
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.24 20:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Algo Ahmed 1
Ayda 30 USD
154%
0
0
USD
52K
USD
28
100%
3 773
74%
99%
1.59
14.24
USD
63%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.