Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Weltrade-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ForexTrend-Trade5 0.00 × 6 BullSphereLimited-Live-UK-3 0.00 × 2 CapitalComBY-Real 0.00 × 5 VitalMarkets-Live 0.00 × 8 XMGlobal-Real 16 0.00 × 1 LMAX-LiveUK 0.00 × 1 AtlanticPearl-Live 1 0.00 × 80 TheLiquidity-live 0.00 × 1 SmartTradeCo-Real 0.00 × 2 USKMarkets-Live 0.00 × 3 Aglobe-Live-1 0.00 × 2 SADASoftware-LiveLiquidity1 0.00 × 3 XM.COM-AU-Real 20 0.00 × 2 FXOPTIMAX-LiveUS 0.00 × 12 JMFinancial2-Live 0.00 × 11 AFXCapital-Real 0.00 × 11 KOT-Live2 0.00 × 48 AlpariEvrasia-ECN1 0.00 × 1 TegasFX-Live-UK 0.00 × 1 BIGBOSSHoldings-LIVE2 0.00 × 2 Axi-US03-Demo 0.00 × 11 WeTradeBroker-Live1 0.00 × 15 itexsys-Platform 0.00 × 8 UniBorsa-LiveUK 0.00 × 21 Axi-US12-Live 0.00 × 15 946 daha fazla... Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya