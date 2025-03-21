シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Algo Ahmed 1
AHMED MOHAMED ALY ISMAIL

Algo Ahmed 1

AHMED MOHAMED ALY ISMAIL
レビュー0件
信頼性
41週間
0 / 0 USD
成長(開始日): 2025 106%
Weltrade-Live
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
5 548
利益トレード:
4 026 (72.56%)
損失トレード:
1 522 (27.43%)
ベストトレード:
743.87 USD
最悪のトレード:
-1 249.02 USD
総利益:
202 840.37 USD (867 687 pips)
総損失:
-157 491.64 USD (684 413 pips)
最大連続の勝ち:
39 (2 346.32 USD)
最大連続利益:
4 059.26 USD (27)
シャープレシオ:
0.08
取引アクティビティ:
99.41%
最大入金額:
32.78%
最近のトレード:
21 分前
1週間当たりの取引:
193
平均保有時間:
4 日
リカバリーファクター:
1.78
長いトレード:
2 888 (52.05%)
短いトレード:
2 660 (47.95%)
プロフィットファクター:
1.29
期待されたペイオフ:
8.17 USD
平均利益:
50.38 USD
平均損失:
-103.48 USD
最大連続の負け:
62 (-25 409.12 USD)
最大連続損失:
-25 409.12 USD (62)
月間成長:
-32.88%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
25 513.83 USD (21.19%)
比較ドローダウン:
残高による:
42.16% (25 513.83 USD)
エクイティによる:
62.77% (40 737.45 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
EURUSD 845
NZDCHF 844
USDCAD 829
NZDCAD 758
AUDCAD 745
EURGBP 580
AUDCHF 574
GBPNZD 144
AUDUSD 143
EURCHF 86
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
EURUSD 18K
NZDCHF -7.1K
USDCAD -13K
NZDCAD 10K
AUDCAD 4.2K
EURGBP -1.5K
AUDCHF 12K
GBPNZD 9.8K
AUDUSD 7.7K
EURCHF 5.4K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
EURUSD 80K
NZDCHF -29K
USDCAD -66K
NZDCAD 61K
AUDCAD 12K
EURGBP 8K
AUDCHF 44K
GBPNZD 32K
AUDUSD 27K
EURCHF 15K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +743.87 USD
最悪のトレード: -1 249 USD
最大連続の勝ち: 27
最大連続の負け: 62
最大連続利益: +2 346.32 USD
最大連続損失: -25 409.12 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Weltrade-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ForexTrend-Trade5
0.00 × 6
LandFX-Live2
0.00 × 37
TPTradesHoldingLtd-Real
0.00 × 23
AUSMarkets-Live
0.00 × 20
BlueberryMarkets2-Real2
0.00 × 58
DIS-Real-01
0.00 × 10
IG-LIVE
0.00 × 1
EGlobal-Cent7
0.00 × 2
CDGGlobal-Live
0.00 × 11
IronFXBM-Real10
0.00 × 1
USGVU-LiveAsia
0.00 × 1
ICMarketsEU-Live17
0.00 × 250
RVForex-Demo
0.00 × 7
Prosperity-Live
0.00 × 1
TTCM-Live3
0.00 × 161
IFCMarketsLtd-Real
0.00 × 1
SGTMarkets-Live
0.00 × 1
FXGiantsBM-Real10
0.00 × 16
XMGlobal-Real 16
0.00 × 1
AtlanticPearl-Live 1
0.00 × 80
TheLiquidity-live
0.00 × 1
SmartTradeCo-Real
0.00 × 2
USKMarkets-Live
0.00 × 3
Aglobe-Live-1
0.00 × 2
ValutradesSeychelles-Real
0.00 × 3
948 より多く...
Trading several currency pairs.

Each currency pair has stop loss.

Minimum balance 7000 USD.


レビューなし
