- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
5 548
利益トレード:
4 026 (72.56%)
損失トレード:
1 522 (27.43%)
ベストトレード:
743.87 USD
最悪のトレード:
-1 249.02 USD
総利益:
202 840.37 USD (867 687 pips)
総損失:
-157 491.64 USD (684 413 pips)
最大連続の勝ち:
39 (2 346.32 USD)
最大連続利益:
4 059.26 USD (27)
シャープレシオ:
0.08
取引アクティビティ:
99.41%
最大入金額:
32.78%
最近のトレード:
21 分前
1週間当たりの取引:
193
平均保有時間:
4 日
リカバリーファクター:
1.78
長いトレード:
2 888 (52.05%)
短いトレード:
2 660 (47.95%)
プロフィットファクター:
1.29
期待されたペイオフ:
8.17 USD
平均利益:
50.38 USD
平均損失:
-103.48 USD
最大連続の負け:
62 (-25 409.12 USD)
最大連続損失:
-25 409.12 USD (62)
月間成長:
-32.88%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
25 513.83 USD (21.19%)
比較ドローダウン:
残高による:
42.16% (25 513.83 USD)
エクイティによる:
62.77% (40 737.45 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSD
|845
|NZDCHF
|844
|USDCAD
|829
|NZDCAD
|758
|AUDCAD
|745
|EURGBP
|580
|AUDCHF
|574
|GBPNZD
|144
|AUDUSD
|143
|EURCHF
|86
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSD
|18K
|NZDCHF
|-7.1K
|USDCAD
|-13K
|NZDCAD
|10K
|AUDCAD
|4.2K
|EURGBP
|-1.5K
|AUDCHF
|12K
|GBPNZD
|9.8K
|AUDUSD
|7.7K
|EURCHF
|5.4K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSD
|80K
|NZDCHF
|-29K
|USDCAD
|-66K
|NZDCAD
|61K
|AUDCAD
|12K
|EURGBP
|8K
|AUDCHF
|44K
|GBPNZD
|32K
|AUDUSD
|27K
|EURCHF
|15K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +743.87 USD
最悪のトレード: -1 249 USD
最大連続の勝ち: 27
最大連続の負け: 62
最大連続利益: +2 346.32 USD
最大連続損失: -25 409.12 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Weltrade-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ForexTrend-Trade5
|0.00 × 6
|
LandFX-Live2
|0.00 × 37
|
TPTradesHoldingLtd-Real
|0.00 × 23
|
AUSMarkets-Live
|0.00 × 20
|
BlueberryMarkets2-Real2
|0.00 × 58
|
DIS-Real-01
|0.00 × 10
|
IG-LIVE
|0.00 × 1
|
EGlobal-Cent7
|0.00 × 2
|
CDGGlobal-Live
|0.00 × 11
|
IronFXBM-Real10
|0.00 × 1
|
USGVU-LiveAsia
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 250
|
RVForex-Demo
|0.00 × 7
|
Prosperity-Live
|0.00 × 1
|
TTCM-Live3
|0.00 × 161
|
IFCMarketsLtd-Real
|0.00 × 1
|
SGTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
FXGiantsBM-Real10
|0.00 × 16
|
XMGlobal-Real 16
|0.00 × 1
|
AtlanticPearl-Live 1
|0.00 × 80
|
TheLiquidity-live
|0.00 × 1
|
SmartTradeCo-Real
|0.00 × 2
|
USKMarkets-Live
|0.00 × 3
|
Aglobe-Live-1
|0.00 × 2
|
ValutradesSeychelles-Real
|0.00 × 3
Trading several currency pairs.
Each currency pair has stop loss.
Minimum balance 7000 USD.
