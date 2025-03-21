SinaisSeções
AHMED MOHAMED ALY ISMAIL

Algo Ahmed 1

AHMED MOHAMED ALY ISMAIL
0 comentários
Confiabilidade
41 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 106%
Weltrade-Live
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
5 548
Negociações com lucro:
4 026 (72.56%)
Negociações com perda:
1 522 (27.43%)
Melhor negociação:
743.87 USD
Pior negociação:
-1 249.02 USD
Lucro bruto:
202 840.37 USD (867 687 pips)
Perda bruta:
-157 491.64 USD (684 413 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
39 (2 346.32 USD)
Máximo lucro consecutivo:
4 059.26 USD (27)
Índice de Sharpe:
0.08
Atividade de negociação:
99.41%
Depósito máximo carregado:
32.78%
Último negócio:
17 minutos atrás
Negociações por semana:
192
Tempo médio de espera:
4 dias
Fator de recuperação:
1.78
Negociações longas:
2 888 (52.05%)
Negociações curtas:
2 660 (47.95%)
Fator de lucro:
1.29
Valor esperado:
8.17 USD
Lucro médio:
50.38 USD
Perda média:
-103.48 USD
Máximo de perdas consecutivas:
62 (-25 409.12 USD)
Máxima perda consecutiva:
-25 409.12 USD (62)
Crescimento mensal:
-32.88%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
25 513.83 USD (21.19%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
42.16% (25 513.83 USD)
Pelo Capital Líquido:
62.77% (40 737.45 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURUSD 845
NZDCHF 844
USDCAD 829
NZDCAD 758
AUDCAD 745
EURGBP 580
AUDCHF 574
GBPNZD 144
AUDUSD 143
EURCHF 86
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURUSD 18K
NZDCHF -7.1K
USDCAD -13K
NZDCAD 10K
AUDCAD 4.2K
EURGBP -1.5K
AUDCHF 12K
GBPNZD 9.8K
AUDUSD 7.7K
EURCHF 5.4K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURUSD 80K
NZDCHF -29K
USDCAD -66K
NZDCAD 61K
AUDCAD 12K
EURGBP 8K
AUDCHF 44K
GBPNZD 32K
AUDUSD 27K
EURCHF 15K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +743.87 USD
Pior negociação: -1 249 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 27
Máximo de perdas consecutivas: 62
Máximo lucro consecutivo: +2 346.32 USD
Máxima perda consecutiva: -25 409.12 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Weltrade-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ForexTrend-Trade5
0.00 × 6
LandFX-Live2
0.00 × 37
TPTradesHoldingLtd-Real
0.00 × 23
AUSMarkets-Live
0.00 × 20
BlueberryMarkets2-Real2
0.00 × 58
DIS-Real-01
0.00 × 10
IG-LIVE
0.00 × 1
EGlobal-Cent7
0.00 × 2
CDGGlobal-Live
0.00 × 11
IronFXBM-Real10
0.00 × 1
USGVU-LiveAsia
0.00 × 1
ICMarketsEU-Live17
0.00 × 250
RVForex-Demo
0.00 × 7
Prosperity-Live
0.00 × 1
TTCM-Live3
0.00 × 161
IFCMarketsLtd-Real
0.00 × 1
SGTMarkets-Live
0.00 × 1
FXGiantsBM-Real10
0.00 × 16
XMGlobal-Real 16
0.00 × 1
AtlanticPearl-Live 1
0.00 × 80
TheLiquidity-live
0.00 × 1
SmartTradeCo-Real
0.00 × 2
USKMarkets-Live
0.00 × 3
Aglobe-Live-1
0.00 × 2
ValutradesSeychelles-Real
0.00 × 3
948 mais ...
Trading several currency pairs.

Each currency pair has stop loss.

Minimum balance 7000 USD.


