- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
5 548
Negociações com lucro:
4 026 (72.56%)
Negociações com perda:
1 522 (27.43%)
Melhor negociação:
743.87 USD
Pior negociação:
-1 249.02 USD
Lucro bruto:
202 840.37 USD (867 687 pips)
Perda bruta:
-157 491.64 USD (684 413 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
39 (2 346.32 USD)
Máximo lucro consecutivo:
4 059.26 USD (27)
Índice de Sharpe:
0.08
Atividade de negociação:
99.41%
Depósito máximo carregado:
32.78%
Último negócio:
17 minutos atrás
Negociações por semana:
192
Tempo médio de espera:
4 dias
Fator de recuperação:
1.78
Negociações longas:
2 888 (52.05%)
Negociações curtas:
2 660 (47.95%)
Fator de lucro:
1.29
Valor esperado:
8.17 USD
Lucro médio:
50.38 USD
Perda média:
-103.48 USD
Máximo de perdas consecutivas:
62 (-25 409.12 USD)
Máxima perda consecutiva:
-25 409.12 USD (62)
Crescimento mensal:
-32.88%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
25 513.83 USD (21.19%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
42.16% (25 513.83 USD)
Pelo Capital Líquido:
62.77% (40 737.45 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSD
|845
|NZDCHF
|844
|USDCAD
|829
|NZDCAD
|758
|AUDCAD
|745
|EURGBP
|580
|AUDCHF
|574
|GBPNZD
|144
|AUDUSD
|143
|EURCHF
|86
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSD
|18K
|NZDCHF
|-7.1K
|USDCAD
|-13K
|NZDCAD
|10K
|AUDCAD
|4.2K
|EURGBP
|-1.5K
|AUDCHF
|12K
|GBPNZD
|9.8K
|AUDUSD
|7.7K
|EURCHF
|5.4K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSD
|80K
|NZDCHF
|-29K
|USDCAD
|-66K
|NZDCAD
|61K
|AUDCAD
|12K
|EURGBP
|8K
|AUDCHF
|44K
|GBPNZD
|32K
|AUDUSD
|27K
|EURCHF
|15K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +743.87 USD
Pior negociação: -1 249 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 27
Máximo de perdas consecutivas: 62
Máximo lucro consecutivo: +2 346.32 USD
Máxima perda consecutiva: -25 409.12 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Weltrade-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ForexTrend-Trade5
|0.00 × 6
|
LandFX-Live2
|0.00 × 37
|
TPTradesHoldingLtd-Real
|0.00 × 23
|
AUSMarkets-Live
|0.00 × 20
|
BlueberryMarkets2-Real2
|0.00 × 58
|
DIS-Real-01
|0.00 × 10
|
IG-LIVE
|0.00 × 1
|
EGlobal-Cent7
|0.00 × 2
|
CDGGlobal-Live
|0.00 × 11
|
IronFXBM-Real10
|0.00 × 1
|
USGVU-LiveAsia
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 250
|
RVForex-Demo
|0.00 × 7
|
Prosperity-Live
|0.00 × 1
|
TTCM-Live3
|0.00 × 161
|
IFCMarketsLtd-Real
|0.00 × 1
|
SGTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
FXGiantsBM-Real10
|0.00 × 16
|
XMGlobal-Real 16
|0.00 × 1
|
AtlanticPearl-Live 1
|0.00 × 80
|
TheLiquidity-live
|0.00 × 1
|
SmartTradeCo-Real
|0.00 × 2
|
USKMarkets-Live
|0.00 × 3
|
Aglobe-Live-1
|0.00 × 2
|
ValutradesSeychelles-Real
|0.00 × 3
948 mais ...
Trading several currency pairs.
Each currency pair has stop loss.
Minimum balance 7000 USD.
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
106%
0
0
USD
USD
34K
USD
USD
41
100%
5 548
72%
99%
1.28
8.17
USD
USD
63%
1:500