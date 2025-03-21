SeñalesSecciones
Algo Ahmed 1

AHMED MOHAMED ALY ISMAIL
Fiabilidad
41 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 106%
Weltrade-Live
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
5 548
Transacciones Rentables:
4 026 (72.56%)
Transacciones Irrentables:
1 522 (27.43%)
Mejor transacción:
743.87 USD
Peor transacción:
-1 249.02 USD
Beneficio Bruto:
202 840.37 USD (867 687 pips)
Pérdidas Brutas:
-157 491.64 USD (684 413 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
39 (2 346.32 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
4 059.26 USD (27)
Ratio de Sharpe:
0.08
Actividad comercial:
99.41%
Carga máxima del depósito:
32.78%
Último trade:
2 horas
Trades a la semana:
227
Tiempo medio de espera:
4 días
Factor de Recuperación:
1.78
Transacciones Largas:
2 888 (52.05%)
Transacciones Cortas:
2 660 (47.95%)
Factor de Beneficio:
1.29
Beneficio Esperado:
8.17 USD
Beneficio medio:
50.38 USD
Pérdidas medias:
-103.48 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
62 (-25 409.12 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-25 409.12 USD (62)
Crecimiento al mes:
-32.88%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
25 513.83 USD (21.19%)
Reducción relativa:
De balance:
42.16% (25 513.83 USD)
De fondos:
62.77% (40 737.45 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURUSD 845
NZDCHF 844
USDCAD 829
NZDCAD 758
AUDCAD 745
EURGBP 580
AUDCHF 574
GBPNZD 144
AUDUSD 143
EURCHF 86
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURUSD 18K
NZDCHF -7.1K
USDCAD -13K
NZDCAD 10K
AUDCAD 4.2K
EURGBP -1.5K
AUDCHF 12K
GBPNZD 9.8K
AUDUSD 7.7K
EURCHF 5.4K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURUSD 80K
NZDCHF -29K
USDCAD -66K
NZDCAD 61K
AUDCAD 12K
EURGBP 8K
AUDCHF 44K
GBPNZD 32K
AUDUSD 27K
EURCHF 15K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +743.87 USD
Peor transacción: -1 249 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 27
Máximo de pérdidas consecutivas: 62
Beneficio máximo consecutivo: +2 346.32 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -25 409.12 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Weltrade-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ForexTrend-Trade5
0.00 × 6
LandFX-Live2
0.00 × 37
TPTradesHoldingLtd-Real
0.00 × 23
AUSMarkets-Live
0.00 × 20
BlueberryMarkets2-Real2
0.00 × 58
DIS-Real-01
0.00 × 10
IG-LIVE
0.00 × 1
EGlobal-Cent7
0.00 × 2
CDGGlobal-Live
0.00 × 11
IronFXBM-Real10
0.00 × 1
USGVU-LiveAsia
0.00 × 1
ICMarketsEU-Live17
0.00 × 250
RVForex-Demo
0.00 × 7
Prosperity-Live
0.00 × 1
TTCM-Live3
0.00 × 161
IFCMarketsLtd-Real
0.00 × 1
SGTMarkets-Live
0.00 × 1
FXGiantsBM-Real10
0.00 × 16
XMGlobal-Real 16
0.00 × 1
AtlanticPearl-Live 1
0.00 × 80
TheLiquidity-live
0.00 × 1
SmartTradeCo-Real
0.00 × 2
USKMarkets-Live
0.00 × 3
Aglobe-Live-1
0.00 × 2
ValutradesSeychelles-Real
0.00 × 3
otros 948...
Trading several currency pairs.

Each currency pair has stop loss.

Minimum balance 7000 USD.


No hay comentarios
2025.12.29 11:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 10:20
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 09:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 00:11
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.28 23:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 21:20
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 16:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 06:49
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 04:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 17:34
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 14:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 12:42
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 11:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 07:39
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 19:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 14:40
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 12:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 11:30
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 09:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 07:27
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
