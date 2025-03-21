СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Algo Ahmed 1
AHMED MOHAMED ALY ISMAIL

Algo Ahmed 1

AHMED MOHAMED ALY ISMAIL
0 отзывов
Надежность
41 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 106%
Weltrade-Live
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
5 548
Прибыльных трейдов:
4 026 (72.56%)
Убыточных трейдов:
1 522 (27.43%)
Лучший трейд:
743.87 USD
Худший трейд:
-1 249.02 USD
Общая прибыль:
202 840.37 USD (867 687 pips)
Общий убыток:
-157 491.64 USD (684 413 pips)
Макс. серия выигрышей:
39 (2 346.32 USD)
Макс. прибыль в серии:
4 059.26 USD (27)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
99.41%
Макс. загрузка депозита:
32.78%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
224
Ср. время удержания:
4 дня
Фактор восстановления:
1.78
Длинных трейдов:
2 888 (52.05%)
Коротких трейдов:
2 660 (47.95%)
Профит фактор:
1.29
Мат. ожидание:
8.17 USD
Средняя прибыль:
50.38 USD
Средний убыток:
-103.48 USD
Макс. серия проигрышей:
62 (-25 409.12 USD)
Макс. убыток в серии:
-25 409.12 USD (62)
Прирост в месяц:
-32.88%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
25 513.83 USD (21.19%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
42.16% (25 513.83 USD)
По эквити:
62.77% (40 737.45 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 845
NZDCHF 844
USDCAD 829
NZDCAD 758
AUDCAD 745
EURGBP 580
AUDCHF 574
GBPNZD 144
AUDUSD 143
EURCHF 86
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD 18K
NZDCHF -7.1K
USDCAD -13K
NZDCAD 10K
AUDCAD 4.2K
EURGBP -1.5K
AUDCHF 12K
GBPNZD 9.8K
AUDUSD 7.7K
EURCHF 5.4K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD 80K
NZDCHF -29K
USDCAD -66K
NZDCAD 61K
AUDCAD 12K
EURGBP 8K
AUDCHF 44K
GBPNZD 32K
AUDUSD 27K
EURCHF 15K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +743.87 USD
Худший трейд: -1 249 USD
Макс. серия выигрышей: 27
Макс. серия проигрышей: 62
Макс. прибыль в серии: +2 346.32 USD
Макс. убыток в серии: -25 409.12 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Weltrade-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ForexTrend-Trade5
0.00 × 6
LandFX-Live2
0.00 × 37
TPTradesHoldingLtd-Real
0.00 × 23
AUSMarkets-Live
0.00 × 20
BlueberryMarkets2-Real2
0.00 × 58
DIS-Real-01
0.00 × 10
IG-LIVE
0.00 × 1
EGlobal-Cent7
0.00 × 2
CDGGlobal-Live
0.00 × 11
IronFXBM-Real10
0.00 × 1
USGVU-LiveAsia
0.00 × 1
ICMarketsEU-Live17
0.00 × 250
RVForex-Demo
0.00 × 7
Prosperity-Live
0.00 × 1
TTCM-Live3
0.00 × 161
IFCMarketsLtd-Real
0.00 × 1
SGTMarkets-Live
0.00 × 1
FXGiantsBM-Real10
0.00 × 16
XMGlobal-Real 16
0.00 × 1
AtlanticPearl-Live 1
0.00 × 80
TheLiquidity-live
0.00 × 1
SmartTradeCo-Real
0.00 × 2
USKMarkets-Live
0.00 × 3
Aglobe-Live-1
0.00 × 2
ValutradesSeychelles-Real
0.00 × 3
еще 948...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика

Trading several currency pairs.

Each currency pair has stop loss.

Minimum balance 7000 USD.


Нет отзывов
2025.12.29 23:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 22:32
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 11:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 10:20
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 09:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 00:11
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.28 23:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 21:20
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 16:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 06:49
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 04:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 17:34
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 14:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 12:42
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 11:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 07:39
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 19:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 14:40
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 12:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 11:30
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Algo Ahmed 1
30 USD в месяц
106%
0
0
USD
34K
USD
41
100%
5 548
72%
99%
1.28
8.17
USD
63%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.