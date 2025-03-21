- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
5 548
Прибыльных трейдов:
4 026 (72.56%)
Убыточных трейдов:
1 522 (27.43%)
Лучший трейд:
743.87 USD
Худший трейд:
-1 249.02 USD
Общая прибыль:
202 840.37 USD (867 687 pips)
Общий убыток:
-157 491.64 USD (684 413 pips)
Макс. серия выигрышей:
39 (2 346.32 USD)
Макс. прибыль в серии:
4 059.26 USD (27)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
99.41%
Макс. загрузка депозита:
32.78%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
224
Ср. время удержания:
4 дня
Фактор восстановления:
1.78
Длинных трейдов:
2 888 (52.05%)
Коротких трейдов:
2 660 (47.95%)
Профит фактор:
1.29
Мат. ожидание:
8.17 USD
Средняя прибыль:
50.38 USD
Средний убыток:
-103.48 USD
Макс. серия проигрышей:
62 (-25 409.12 USD)
Макс. убыток в серии:
-25 409.12 USD (62)
Прирост в месяц:
-32.88%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
25 513.83 USD (21.19%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
42.16% (25 513.83 USD)
По эквити:
62.77% (40 737.45 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|845
|NZDCHF
|844
|USDCAD
|829
|NZDCAD
|758
|AUDCAD
|745
|EURGBP
|580
|AUDCHF
|574
|GBPNZD
|144
|AUDUSD
|143
|EURCHF
|86
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|18K
|NZDCHF
|-7.1K
|USDCAD
|-13K
|NZDCAD
|10K
|AUDCAD
|4.2K
|EURGBP
|-1.5K
|AUDCHF
|12K
|GBPNZD
|9.8K
|AUDUSD
|7.7K
|EURCHF
|5.4K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|80K
|NZDCHF
|-29K
|USDCAD
|-66K
|NZDCAD
|61K
|AUDCAD
|12K
|EURGBP
|8K
|AUDCHF
|44K
|GBPNZD
|32K
|AUDUSD
|27K
|EURCHF
|15K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +743.87 USD
Худший трейд: -1 249 USD
Макс. серия выигрышей: 27
Макс. серия проигрышей: 62
Макс. прибыль в серии: +2 346.32 USD
Макс. убыток в серии: -25 409.12 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Weltrade-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ForexTrend-Trade5
|0.00 × 6
|
LandFX-Live2
|0.00 × 37
|
TPTradesHoldingLtd-Real
|0.00 × 23
|
AUSMarkets-Live
|0.00 × 20
|
BlueberryMarkets2-Real2
|0.00 × 58
|
DIS-Real-01
|0.00 × 10
|
IG-LIVE
|0.00 × 1
|
EGlobal-Cent7
|0.00 × 2
|
CDGGlobal-Live
|0.00 × 11
|
IronFXBM-Real10
|0.00 × 1
|
USGVU-LiveAsia
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 250
|
RVForex-Demo
|0.00 × 7
|
Prosperity-Live
|0.00 × 1
|
TTCM-Live3
|0.00 × 161
|
IFCMarketsLtd-Real
|0.00 × 1
|
SGTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
FXGiantsBM-Real10
|0.00 × 16
|
XMGlobal-Real 16
|0.00 × 1
|
AtlanticPearl-Live 1
|0.00 × 80
|
TheLiquidity-live
|0.00 × 1
|
SmartTradeCo-Real
|0.00 × 2
|
USKMarkets-Live
|0.00 × 3
|
Aglobe-Live-1
|0.00 × 2
|
ValutradesSeychelles-Real
|0.00 × 3
Trading several currency pairs.
Each currency pair has stop loss.
Minimum balance 7000 USD.
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
106%
0
0
USD
USD
34K
USD
USD
41
100%
5 548
72%
99%
1.28
8.17
USD
USD
63%
1:500