AHMED MOHAMED ALY ISMAIL

Algo Ahmed 1

AHMED MOHAMED ALY ISMAIL
0 avis
Fiabilité
28 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 154%
Weltrade-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
3 769
Bénéfice trades:
2 814 (74.66%)
Perte trades:
955 (25.34%)
Meilleure transaction:
743.87 USD
Pire transaction:
-1 249.02 USD
Bénéfice brut:
144 229.46 USD (620 052 pips)
Perte brute:
-90 562.18 USD (375 619 pips)
Gains consécutifs maximales:
39 (2 346.32 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
4 059.26 USD (27)
Ratio de Sharpe:
0.12
Activité de trading:
99.41%
Charge de dépôt maximale:
21.62%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
144
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
3.66
Longs trades:
1 938 (51.42%)
Courts trades:
1 831 (48.58%)
Facteur de profit:
1.59
Rendement attendu:
14.24 USD
Bénéfice moyen:
51.25 USD
Perte moyenne:
-94.83 USD
Pertes consécutives maximales:
36 (-14 557.27 USD)
Perte consécutive maximale:
-14 557.27 USD (36)
Croissance mensuelle:
20.64%
Prévision annuelle:
253.65%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
14 662.66 USD (20.36%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
20.38% (14 662.66 USD)
Par fonds propres:
62.77% (40 737.45 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDCAD 579
EURUSD 578
NZDCHF 557
NZDCAD 512
AUDCAD 499
EURGBP 402
AUDCHF 388
AUDUSD 111
GBPNZD 86
EURCHF 57
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDCAD 9.3K
EURUSD 12K
NZDCHF 5.4K
NZDCAD 7.5K
AUDCAD -1.2K
EURGBP -4.9K
AUDCHF 8.5K
AUDUSD 6K
GBPNZD 6.8K
EURCHF 3.9K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDCAD 46K
EURUSD 57K
NZDCHF 23K
NZDCAD 44K
AUDCAD -6K
EURGBP -4K
AUDCHF 31K
AUDUSD 21K
GBPNZD 22K
EURCHF 11K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +743.87 USD
Pire transaction: -1 249 USD
Gains consécutifs maximales: 27
Pertes consécutives maximales: 36
Bénéfice consécutif maximal: +2 346.32 USD
Perte consécutive maximale: -14 557.27 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Weltrade-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ForexTrend-Trade5
0.00 × 6
BullSphereLimited-Live-UK-3
0.00 × 2
CapitalComBY-Real
0.00 × 5
VitalMarkets-Live
0.00 × 8
XMGlobal-Real 16
0.00 × 1
LMAX-LiveUK
0.00 × 1
AtlanticPearl-Live 1
0.00 × 80
TheLiquidity-live
0.00 × 1
SmartTradeCo-Real
0.00 × 2
USKMarkets-Live
0.00 × 3
Aglobe-Live-1
0.00 × 2
SADASoftware-LiveLiquidity1
0.00 × 3
XM.COM-AU-Real 20
0.00 × 2
FXOPTIMAX-LiveUS
0.00 × 12
JMFinancial2-Live
0.00 × 11
AFXCapital-Real
0.00 × 11
KOT-Live2
0.00 × 48
AlpariEvrasia-ECN1
0.00 × 1
TegasFX-Live-UK
0.00 × 1
BIGBOSSHoldings-LIVE2
0.00 × 2
Axi-US03-Demo
0.00 × 11
WeTradeBroker-Live1
0.00 × 15
itexsys-Platform
0.00 × 8
UniBorsa-LiveUK
0.00 × 21
Axi-US12-Live
0.00 × 15
946 plus...
Trading several currency pairs.

Each currency pair has stop loss.

Minimum balance 7000 USD.


Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Algo Ahmed 1
30 USD par mois
154%
0
0
USD
52K
USD
28
100%
3 769
74%
99%
1.59
14.24
USD
63%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.