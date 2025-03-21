- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
5 548
盈利交易:
4 026 (72.56%)
亏损交易:
1 522 (27.43%)
最好交易:
743.87 USD
最差交易:
-1 249.02 USD
毛利:
202 840.37 USD (867 687 pips)
毛利亏损:
-157 491.64 USD (684 413 pips)
最大连续赢利:
39 (2 346.32 USD)
最大连续盈利:
4 059.26 USD (27)
夏普比率:
0.08
交易活动:
99.41%
最大入金加载:
32.78%
最近交易:
8 几分钟前
每周交易:
227
平均持有时间:
4 天
采收率:
1.78
长期交易:
2 888 (52.05%)
短期交易:
2 660 (47.95%)
利润因子:
1.29
预期回报:
8.17 USD
平均利润:
50.38 USD
平均损失:
-103.48 USD
最大连续失误:
62 (-25 409.12 USD)
最大连续亏损:
-25 409.12 USD (62)
每月增长:
-32.88%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
25 513.83 USD (21.19%)
相对跌幅:
结余:
42.16% (25 513.83 USD)
净值:
62.77% (40 737.45 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|845
|NZDCHF
|844
|USDCAD
|829
|NZDCAD
|758
|AUDCAD
|745
|EURGBP
|580
|AUDCHF
|574
|GBPNZD
|144
|AUDUSD
|143
|EURCHF
|86
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|18K
|NZDCHF
|-7.1K
|USDCAD
|-13K
|NZDCAD
|10K
|AUDCAD
|4.2K
|EURGBP
|-1.5K
|AUDCHF
|12K
|GBPNZD
|9.8K
|AUDUSD
|7.7K
|EURCHF
|5.4K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|80K
|NZDCHF
|-29K
|USDCAD
|-66K
|NZDCAD
|61K
|AUDCAD
|12K
|EURGBP
|8K
|AUDCHF
|44K
|GBPNZD
|32K
|AUDUSD
|27K
|EURCHF
|15K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +743.87 USD
最差交易: -1 249 USD
最大连续赢利: 27
最大连续失误: 62
最大连续盈利: +2 346.32 USD
最大连续亏损: -25 409.12 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Weltrade-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ForexTrend-Trade5
|0.00 × 6
|
LandFX-Live2
|0.00 × 37
|
TPTradesHoldingLtd-Real
|0.00 × 23
|
AUSMarkets-Live
|0.00 × 20
|
BlueberryMarkets2-Real2
|0.00 × 58
|
DIS-Real-01
|0.00 × 10
|
IG-LIVE
|0.00 × 1
|
EGlobal-Cent7
|0.00 × 2
|
CDGGlobal-Live
|0.00 × 11
|
IronFXBM-Real10
|0.00 × 1
|
USGVU-LiveAsia
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 250
|
RVForex-Demo
|0.00 × 7
|
Prosperity-Live
|0.00 × 1
|
TTCM-Live3
|0.00 × 161
|
IFCMarketsLtd-Real
|0.00 × 1
|
SGTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
FXGiantsBM-Real10
|0.00 × 16
|
XMGlobal-Real 16
|0.00 × 1
|
AtlanticPearl-Live 1
|0.00 × 80
|
TheLiquidity-live
|0.00 × 1
|
SmartTradeCo-Real
|0.00 × 2
|
USKMarkets-Live
|0.00 × 3
|
Aglobe-Live-1
|0.00 × 2
|
ValutradesSeychelles-Real
|0.00 × 3
Trading several currency pairs.
Each currency pair has stop loss.
Minimum balance 7000 USD.
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
106%
0
0
USD
USD
34K
USD
USD
41
100%
5 548
72%
99%
1.28
8.17
USD
USD
63%
1:500