AHMED MOHAMED ALY ISMAIL

Algo Ahmed 1

AHMED MOHAMED ALY ISMAIL
0条评论
可靠性
41
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 106%
Weltrade-Live
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
5 548
盈利交易:
4 026 (72.56%)
亏损交易:
1 522 (27.43%)
最好交易:
743.87 USD
最差交易:
-1 249.02 USD
毛利:
202 840.37 USD (867 687 pips)
毛利亏损:
-157 491.64 USD (684 413 pips)
最大连续赢利:
39 (2 346.32 USD)
最大连续盈利:
4 059.26 USD (27)
夏普比率:
0.08
交易活动:
99.41%
最大入金加载:
32.78%
最近交易:
8 几分钟前
每周交易:
227
平均持有时间:
4 天
采收率:
1.78
长期交易:
2 888 (52.05%)
短期交易:
2 660 (47.95%)
利润因子:
1.29
预期回报:
8.17 USD
平均利润:
50.38 USD
平均损失:
-103.48 USD
最大连续失误:
62 (-25 409.12 USD)
最大连续亏损:
-25 409.12 USD (62)
每月增长:
-32.88%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
25 513.83 USD (21.19%)
相对跌幅:
结余:
42.16% (25 513.83 USD)
净值:
62.77% (40 737.45 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURUSD 845
NZDCHF 844
USDCAD 829
NZDCAD 758
AUDCAD 745
EURGBP 580
AUDCHF 574
GBPNZD 144
AUDUSD 143
EURCHF 86
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURUSD 18K
NZDCHF -7.1K
USDCAD -13K
NZDCAD 10K
AUDCAD 4.2K
EURGBP -1.5K
AUDCHF 12K
GBPNZD 9.8K
AUDUSD 7.7K
EURCHF 5.4K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURUSD 80K
NZDCHF -29K
USDCAD -66K
NZDCAD 61K
AUDCAD 12K
EURGBP 8K
AUDCHF 44K
GBPNZD 32K
AUDUSD 27K
EURCHF 15K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +743.87 USD
最差交易: -1 249 USD
最大连续赢利: 27
最大连续失误: 62
最大连续盈利: +2 346.32 USD
最大连续亏损: -25 409.12 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Weltrade-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Trading several currency pairs.

Each currency pair has stop loss.

Minimum balance 7000 USD.


没有评论
2025.12.29 11:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 10:20
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 09:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 00:11
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.28 23:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 21:20
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 16:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 06:49
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 04:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 17:34
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 14:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 12:42
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 11:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 07:39
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 19:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 14:40
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 12:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 11:30
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 09:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 07:27
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
