- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
3 773
Profit Trade:
2 818 (74.68%)
Loss Trade:
955 (25.31%)
Best Trade:
743.87 USD
Worst Trade:
-1 249.02 USD
Profitto lordo:
144 284.75 USD (620 238 pips)
Perdita lorda:
-90 562.18 USD (375 619 pips)
Vincite massime consecutive:
39 (2 346.32 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4 059.26 USD (27)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
99.41%
Massimo carico di deposito:
21.62%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
146
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
3.66
Long Trade:
1 942 (51.47%)
Short Trade:
1 831 (48.53%)
Fattore di profitto:
1.59
Profitto previsto:
14.24 USD
Profitto medio:
51.20 USD
Perdita media:
-94.83 USD
Massime perdite consecutive:
36 (-14 557.27 USD)
Massima perdita consecutiva:
-14 557.27 USD (36)
Crescita mensile:
19.79%
Previsione annuale:
243.76%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
14 662.66 USD (20.36%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
20.38% (14 662.66 USD)
Per equità:
62.77% (40 737.45 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDCAD
|579
|EURUSD
|578
|NZDCHF
|557
|NZDCAD
|512
|AUDCAD
|503
|EURGBP
|402
|AUDCHF
|388
|AUDUSD
|111
|GBPNZD
|86
|EURCHF
|57
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDCAD
|9.3K
|EURUSD
|12K
|NZDCHF
|5.4K
|NZDCAD
|7.5K
|AUDCAD
|-1.2K
|EURGBP
|-4.9K
|AUDCHF
|8.5K
|AUDUSD
|6K
|GBPNZD
|6.8K
|EURCHF
|3.9K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDCAD
|46K
|EURUSD
|57K
|NZDCHF
|23K
|NZDCAD
|44K
|AUDCAD
|-5.8K
|EURGBP
|-4K
|AUDCHF
|31K
|AUDUSD
|21K
|GBPNZD
|22K
|EURCHF
|11K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +743.87 USD
Worst Trade: -1 249 USD
Vincite massime consecutive: 27
Massime perdite consecutive: 36
Massimo profitto consecutivo: +2 346.32 USD
Massima perdita consecutiva: -14 557.27 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Weltrade-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ForexTrend-Trade5
|0.00 × 6
|
BullSphereLimited-Live-UK-3
|0.00 × 2
|
CapitalComBY-Real
|0.00 × 5
|
VitalMarkets-Live
|0.00 × 8
|
XMGlobal-Real 16
|0.00 × 1
|
LMAX-LiveUK
|0.00 × 1
|
AtlanticPearl-Live 1
|0.00 × 80
|
TheLiquidity-live
|0.00 × 1
|
SmartTradeCo-Real
|0.00 × 2
|
USKMarkets-Live
|0.00 × 3
|
Aglobe-Live-1
|0.00 × 2
|
SADASoftware-LiveLiquidity1
|0.00 × 3
|
XM.COM-AU-Real 20
|0.00 × 2
|
FXOPTIMAX-LiveUS
|0.00 × 12
|
JMFinancial2-Live
|0.00 × 11
|
AFXCapital-Real
|0.00 × 11
|
KOT-Live2
|0.00 × 48
|
AlpariEvrasia-ECN1
|0.00 × 1
|
TegasFX-Live-UK
|0.00 × 1
|
BIGBOSSHoldings-LIVE2
|0.00 × 2
|
Axi-US03-Demo
|0.00 × 11
|
WeTradeBroker-Live1
|0.00 × 15
|
itexsys-Platform
|0.00 × 8
|
UniBorsa-LiveUK
|0.00 × 21
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 15
946 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Trading several currency pairs.
Each currency pair has stop loss.
Minimum balance 7000 USD.
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
154%
0
0
USD
USD
52K
USD
USD
28
100%
3 773
74%
99%
1.59
14.24
USD
USD
63%
1:500