AHMED MOHAMED ALY ISMAIL

Algo Ahmed 1

AHMED MOHAMED ALY ISMAIL
0 recensioni
Affidabilità
28 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 154%
Weltrade-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
3 773
Profit Trade:
2 818 (74.68%)
Loss Trade:
955 (25.31%)
Best Trade:
743.87 USD
Worst Trade:
-1 249.02 USD
Profitto lordo:
144 284.75 USD (620 238 pips)
Perdita lorda:
-90 562.18 USD (375 619 pips)
Vincite massime consecutive:
39 (2 346.32 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4 059.26 USD (27)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
99.41%
Massimo carico di deposito:
21.62%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
146
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
3.66
Long Trade:
1 942 (51.47%)
Short Trade:
1 831 (48.53%)
Fattore di profitto:
1.59
Profitto previsto:
14.24 USD
Profitto medio:
51.20 USD
Perdita media:
-94.83 USD
Massime perdite consecutive:
36 (-14 557.27 USD)
Massima perdita consecutiva:
-14 557.27 USD (36)
Crescita mensile:
19.79%
Previsione annuale:
243.76%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
14 662.66 USD (20.36%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
20.38% (14 662.66 USD)
Per equità:
62.77% (40 737.45 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDCAD 579
EURUSD 578
NZDCHF 557
NZDCAD 512
AUDCAD 503
EURGBP 402
AUDCHF 388
AUDUSD 111
GBPNZD 86
EURCHF 57
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDCAD 9.3K
EURUSD 12K
NZDCHF 5.4K
NZDCAD 7.5K
AUDCAD -1.2K
EURGBP -4.9K
AUDCHF 8.5K
AUDUSD 6K
GBPNZD 6.8K
EURCHF 3.9K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDCAD 46K
EURUSD 57K
NZDCHF 23K
NZDCAD 44K
AUDCAD -5.8K
EURGBP -4K
AUDCHF 31K
AUDUSD 21K
GBPNZD 22K
EURCHF 11K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +743.87 USD
Worst Trade: -1 249 USD
Vincite massime consecutive: 27
Massime perdite consecutive: 36
Massimo profitto consecutivo: +2 346.32 USD
Massima perdita consecutiva: -14 557.27 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Weltrade-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ForexTrend-Trade5
0.00 × 6
BullSphereLimited-Live-UK-3
0.00 × 2
CapitalComBY-Real
0.00 × 5
VitalMarkets-Live
0.00 × 8
XMGlobal-Real 16
0.00 × 1
LMAX-LiveUK
0.00 × 1
AtlanticPearl-Live 1
0.00 × 80
TheLiquidity-live
0.00 × 1
SmartTradeCo-Real
0.00 × 2
USKMarkets-Live
0.00 × 3
Aglobe-Live-1
0.00 × 2
SADASoftware-LiveLiquidity1
0.00 × 3
XM.COM-AU-Real 20
0.00 × 2
FXOPTIMAX-LiveUS
0.00 × 12
JMFinancial2-Live
0.00 × 11
AFXCapital-Real
0.00 × 11
KOT-Live2
0.00 × 48
AlpariEvrasia-ECN1
0.00 × 1
TegasFX-Live-UK
0.00 × 1
BIGBOSSHoldings-LIVE2
0.00 × 2
Axi-US03-Demo
0.00 × 11
WeTradeBroker-Live1
0.00 × 15
itexsys-Platform
0.00 × 8
UniBorsa-LiveUK
0.00 × 21
Axi-US12-Live
0.00 × 15
946 più
Trading several currency pairs.

Each currency pair has stop loss.

Minimum balance 7000 USD.


Non ci sono recensioni
2025.08.01 12:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 16:04
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 14:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 14:57
No swaps are charged on the signal account
2025.07.31 13:57
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 11:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 10:50
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 04:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 01:53
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 00:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 19:41
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 12:27
No swaps are charged
2025.07.30 12:27
No swaps are charged
2025.07.27 21:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.25 13:13
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.07.25 11:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.25 06:49
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.25 01:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.25 00:34
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.24 20:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
