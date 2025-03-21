SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Algo Ahmed 1
AHMED MOHAMED ALY ISMAIL

Algo Ahmed 1

AHMED MOHAMED ALY ISMAIL
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
41 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2025 106%
Weltrade-Live
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
5 548
Gewinntrades:
4 026 (72.56%)
Verlusttrades:
1 522 (27.43%)
Bester Trade:
743.87 USD
Schlechtester Trade:
-1 249.02 USD
Bruttoprofit:
202 840.37 USD (867 687 pips)
Bruttoverlust:
-157 491.64 USD (684 413 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
39 (2 346.32 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
4 059.26 USD (27)
Sharpe Ratio:
0.08
Trading-Aktivität:
99.41%
Max deposit load:
32.78%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
193
Durchschn. Haltezeit:
4 Tage
Erholungsfaktor:
1.78
Long-Positionen:
2 888 (52.05%)
Short-Positionen:
2 660 (47.95%)
Profit-Faktor:
1.29
Mathematische Gewinnerwartung:
8.17 USD
Durchschnittlicher Profit:
50.38 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-103.48 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
62 (-25 409.12 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-25 409.12 USD (62)
Wachstum pro Monat :
-32.88%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
25 513.83 USD (21.19%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
42.16% (25 513.83 USD)
Kapital:
62.77% (40 737.45 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURUSD 845
NZDCHF 844
USDCAD 829
NZDCAD 758
AUDCAD 745
EURGBP 580
AUDCHF 574
GBPNZD 144
AUDUSD 143
EURCHF 86
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSD 18K
NZDCHF -7.1K
USDCAD -13K
NZDCAD 10K
AUDCAD 4.2K
EURGBP -1.5K
AUDCHF 12K
GBPNZD 9.8K
AUDUSD 7.7K
EURCHF 5.4K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSD 80K
NZDCHF -29K
USDCAD -66K
NZDCAD 61K
AUDCAD 12K
EURGBP 8K
AUDCHF 44K
GBPNZD 32K
AUDUSD 27K
EURCHF 15K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +743.87 USD
Schlechtester Trade: -1 249 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 27
Max. aufeinandergehende Verluste: 62
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +2 346.32 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -25 409.12 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Weltrade-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ForexTrend-Trade5
0.00 × 6
LandFX-Live2
0.00 × 37
TPTradesHoldingLtd-Real
0.00 × 23
AUSMarkets-Live
0.00 × 20
BlueberryMarkets2-Real2
0.00 × 58
DIS-Real-01
0.00 × 10
IG-LIVE
0.00 × 1
EGlobal-Cent7
0.00 × 2
CDGGlobal-Live
0.00 × 11
IronFXBM-Real10
0.00 × 1
USGVU-LiveAsia
0.00 × 1
ICMarketsEU-Live17
0.00 × 250
RVForex-Demo
0.00 × 7
Prosperity-Live
0.00 × 1
TTCM-Live3
0.00 × 161
IFCMarketsLtd-Real
0.00 × 1
SGTMarkets-Live
0.00 × 1
FXGiantsBM-Real10
0.00 × 16
XMGlobal-Real 16
0.00 × 1
AtlanticPearl-Live 1
0.00 × 80
TheLiquidity-live
0.00 × 1
SmartTradeCo-Real
0.00 × 2
USKMarkets-Live
0.00 × 3
Aglobe-Live-1
0.00 × 2
ValutradesSeychelles-Real
0.00 × 3
noch 948 ...
Trading several currency pairs.

Each currency pair has stop loss.

Minimum balance 7000 USD.


Keine Bewertungen
2025.12.30 01:35
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 23:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 22:32
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 11:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 10:20
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 09:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 00:11
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.28 23:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 21:20
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 16:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 06:49
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 04:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 17:34
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 14:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 12:42
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 11:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 07:39
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 19:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 14:40
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 12:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
