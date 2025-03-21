SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / InvistacomCoelhoVantage
Vinicius Coelho Cardoso

InvistacomCoelhoVantage

Vinicius Coelho Cardoso
0 inceleme
Güvenilirlik
27 hafta
0 / 0 USD
Ayda 100 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 141%
VantageInternational-Live 4
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
3 046
Kârla kapanan işlemler:
1 784 (58.56%)
Zararla kapanan işlemler:
1 262 (41.43%)
En iyi işlem:
1 266.00 USD
En kötü işlem:
-2 885.25 USD
Brüt kâr:
206 883.89 USD (804 344 pips)
Brüt zarar:
-93 270.77 USD (2 376 111 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
112 (6 331.07 USD)
Maksimum ardışık kâr:
15 854.76 USD (44)
Sharpe oranı:
0.27
Alım-satım etkinliği:
99.38%
Maks. mevduat yükü:
19.73%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
190
Ort. tutma süresi:
8 gün
Düzelme faktörü:
12.91
Alış işlemleri:
1 446 (47.47%)
Satış işlemleri:
1 600 (52.53%)
Kâr faktörü:
2.22
Beklenen getiri:
37.30 USD
Ortalama kâr:
115.97 USD
Ortalama zarar:
-73.91 USD
Maksimum ardışık kayıp:
61 (-658.13 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-7 032.50 USD (5)
Aylık büyüme:
8.63%
Yıllık tahmin:
108.16%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
8 798.35 USD (8.95%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.98% (6 692.55 USD)
Varlığa göre:
28.09% (90 333.52 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPNZD 385
EURNZD 373
GBPJPY 365
USDJPY 357
EURAUD 258
GBPCAD 251
EURJPY 223
GBPAUD 217
AUDJPY 166
NZDJPY 94
XAUJPY 67
XAUUSD 46
XAUEUR 36
GBPUSD 21
XAGAUD 20
AUDUSD 17
XAGUSD 16
EURCAD 15
NZDUSD 15
USDCHF 12
USDPLN 12
USOUSD 10
USDCAD 7
EURUSD 6
CADJPY 6
AUDCHF 5
AUDCAD 4
CHFJPY 4
EURCHF 3
EURGBP 3
NZDCAD 3
CADCHF 3
USDKRW 3
NZDSGD 3
GBPSGD 3
CHFSGD 3
GBPCHF 2
AUDNZD 2
AUDSGD 2
NZDCHF 2
EURCZK 2
EURSGD 2
SGDJPY 1
USDSGD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPNZD 20K
EURNZD 11K
GBPJPY 15K
USDJPY 17K
EURAUD 9.4K
GBPCAD 12K
EURJPY -3.3K
GBPAUD 14K
AUDJPY 2.1K
NZDJPY -715
XAUJPY 3.6K
XAUUSD 1.6K
XAUEUR 2K
GBPUSD 116
XAGAUD 4.7K
AUDUSD 77
XAGUSD 4.3K
EURCAD 229
NZDUSD 78
USDCHF -328
USDPLN 24
USOUSD 413
USDCAD -27
EURUSD -11
CADJPY 164
AUDCHF 12
AUDCAD 7
CHFJPY 80
EURCHF 3
EURGBP 0
NZDCAD 21
CADCHF 9
USDKRW 18
NZDSGD 7
GBPSGD 67
CHFSGD 22
GBPCHF 1
AUDNZD -7
AUDSGD 4
NZDCHF 32
EURCZK 0
EURSGD 24
SGDJPY 38
USDSGD 3
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPNZD -215K
EURNZD -268K
GBPJPY -173K
USDJPY -191K
EURAUD -116K
GBPCAD -149K
EURJPY -295K
GBPAUD -160K
AUDJPY -78K
NZDJPY -47K
XAUJPY 54K
XAUUSD 30K
XAUEUR 16K
GBPUSD 5.6K
XAGAUD 7.1K
AUDUSD 3.4K
XAGUSD 5.9K
EURCAD 3.2K
NZDUSD 3.1K
USDCHF -28K
USDPLN 9.9K
USOUSD 5K
USDCAD -5.1K
EURUSD -389
CADJPY 1.7K
AUDCHF 1.1K
AUDCAD 972
CHFJPY 1.5K
EURCHF -660
EURGBP -98
NZDCAD 1.1K
CADCHF 761
USDKRW 1.1K
NZDSGD 913
GBPSGD 1.1K
CHFSGD 889
GBPCHF 85
AUDNZD -1.2K
AUDSGD 533
NZDCHF 314
EURCZK 90
EURSGD 500
SGDJPY 150
USDSGD 378
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 266.00 USD
En kötü işlem: -2 885 USD
Maksimum ardışık kazanç: 44
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +6 331.07 USD
Maksimum ardışık zarar: -658.13 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real8
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
VantageTradingLtd-Live
0.27 × 30
VantagePrimeLimited-Live
0.33 × 191
VantageInternational-Live 3
0.70 × 349
JunoMarkets-Server
1.35 × 57
VantageInternational-Live
2.98 × 1307
RoboForex-Pro
3.50 × 4
YLDFX-Server 01
7.61 × 193
İnceleme yok
2025.07.29 21:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.25 01:34
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.24 12:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.23 18:34
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.23 13:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.23 12:19
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.18 13:44
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.16 15:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.02 17:09
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.03.27 21:08
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.03.24 20:19
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.03.24 14:54
Share of trading days is too low
2025.03.24 14:54
Share of days for 80% of trades is too low
2025.03.21 02:40
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.21 02:40
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.21 02:40
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.03.21 02:40
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.03.21 02:40
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
InvistacomCoelhoVantage
Ayda 100 USD
141%
0
0
USD
388K
USD
27
0%
3 046
58%
99%
2.21
37.30
USD
28%
1:100
Kopyala

