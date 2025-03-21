- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
3 046
Kârla kapanan işlemler:
1 784 (58.56%)
Zararla kapanan işlemler:
1 262 (41.43%)
En iyi işlem:
1 266.00 USD
En kötü işlem:
-2 885.25 USD
Brüt kâr:
206 883.89 USD (804 344 pips)
Brüt zarar:
-93 270.77 USD (2 376 111 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
112 (6 331.07 USD)
Maksimum ardışık kâr:
15 854.76 USD (44)
Sharpe oranı:
0.27
Alım-satım etkinliği:
99.38%
Maks. mevduat yükü:
19.73%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
190
Ort. tutma süresi:
8 gün
Düzelme faktörü:
12.91
Alış işlemleri:
1 446 (47.47%)
Satış işlemleri:
1 600 (52.53%)
Kâr faktörü:
2.22
Beklenen getiri:
37.30 USD
Ortalama kâr:
115.97 USD
Ortalama zarar:
-73.91 USD
Maksimum ardışık kayıp:
61 (-658.13 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-7 032.50 USD (5)
Aylık büyüme:
8.63%
Yıllık tahmin:
108.16%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
8 798.35 USD (8.95%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.98% (6 692.55 USD)
Varlığa göre:
28.09% (90 333.52 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPNZD
|385
|EURNZD
|373
|GBPJPY
|365
|USDJPY
|357
|EURAUD
|258
|GBPCAD
|251
|EURJPY
|223
|GBPAUD
|217
|AUDJPY
|166
|NZDJPY
|94
|XAUJPY
|67
|XAUUSD
|46
|XAUEUR
|36
|GBPUSD
|21
|XAGAUD
|20
|AUDUSD
|17
|XAGUSD
|16
|EURCAD
|15
|NZDUSD
|15
|USDCHF
|12
|USDPLN
|12
|USOUSD
|10
|USDCAD
|7
|EURUSD
|6
|CADJPY
|6
|AUDCHF
|5
|AUDCAD
|4
|CHFJPY
|4
|EURCHF
|3
|EURGBP
|3
|NZDCAD
|3
|CADCHF
|3
|USDKRW
|3
|NZDSGD
|3
|GBPSGD
|3
|CHFSGD
|3
|GBPCHF
|2
|AUDNZD
|2
|AUDSGD
|2
|NZDCHF
|2
|EURCZK
|2
|EURSGD
|2
|SGDJPY
|1
|USDSGD
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPNZD
|20K
|EURNZD
|11K
|GBPJPY
|15K
|USDJPY
|17K
|EURAUD
|9.4K
|GBPCAD
|12K
|EURJPY
|-3.3K
|GBPAUD
|14K
|AUDJPY
|2.1K
|NZDJPY
|-715
|XAUJPY
|3.6K
|XAUUSD
|1.6K
|XAUEUR
|2K
|GBPUSD
|116
|XAGAUD
|4.7K
|AUDUSD
|77
|XAGUSD
|4.3K
|EURCAD
|229
|NZDUSD
|78
|USDCHF
|-328
|USDPLN
|24
|USOUSD
|413
|USDCAD
|-27
|EURUSD
|-11
|CADJPY
|164
|AUDCHF
|12
|AUDCAD
|7
|CHFJPY
|80
|EURCHF
|3
|EURGBP
|0
|NZDCAD
|21
|CADCHF
|9
|USDKRW
|18
|NZDSGD
|7
|GBPSGD
|67
|CHFSGD
|22
|GBPCHF
|1
|AUDNZD
|-7
|AUDSGD
|4
|NZDCHF
|32
|EURCZK
|0
|EURSGD
|24
|SGDJPY
|38
|USDSGD
|3
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPNZD
|-215K
|EURNZD
|-268K
|GBPJPY
|-173K
|USDJPY
|-191K
|EURAUD
|-116K
|GBPCAD
|-149K
|EURJPY
|-295K
|GBPAUD
|-160K
|AUDJPY
|-78K
|NZDJPY
|-47K
|XAUJPY
|54K
|XAUUSD
|30K
|XAUEUR
|16K
|GBPUSD
|5.6K
|XAGAUD
|7.1K
|AUDUSD
|3.4K
|XAGUSD
|5.9K
|EURCAD
|3.2K
|NZDUSD
|3.1K
|USDCHF
|-28K
|USDPLN
|9.9K
|USOUSD
|5K
|USDCAD
|-5.1K
|EURUSD
|-389
|CADJPY
|1.7K
|AUDCHF
|1.1K
|AUDCAD
|972
|CHFJPY
|1.5K
|EURCHF
|-660
|EURGBP
|-98
|NZDCAD
|1.1K
|CADCHF
|761
|USDKRW
|1.1K
|NZDSGD
|913
|GBPSGD
|1.1K
|CHFSGD
|889
|GBPCHF
|85
|AUDNZD
|-1.2K
|AUDSGD
|533
|NZDCHF
|314
|EURCZK
|90
|EURSGD
|500
|SGDJPY
|150
|USDSGD
|378
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1 266.00 USD
En kötü işlem: -2 885 USD
Maksimum ardışık kazanç: 44
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +6 331.07 USD
Maksimum ardışık zarar: -658.13 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
VantageTradingLtd-Live
|0.27 × 30
|
VantagePrimeLimited-Live
|0.33 × 191
|
VantageInternational-Live 3
|0.70 × 349
|
JunoMarkets-Server
|1.35 × 57
|
VantageInternational-Live
|2.98 × 1307
|
RoboForex-Pro
|3.50 × 4
|
YLDFX-Server 01
|7.61 × 193
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 100 USD
141%
0
0
USD
USD
388K
USD
USD
27
0%
3 046
58%
99%
2.21
37.30
USD
USD
28%
1:100