- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
6 595
Gewinntrades:
3 371 (51.11%)
Verlusttrades:
3 224 (48.89%)
Bester Trade:
18 838.70 USD
Schlechtester Trade:
-47 498.45 USD
Bruttoprofit:
920 746.91 USD (2 146 984 pips)
Bruttoverlust:
-658 051.14 USD (10 828 869 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
112 (6 331.07 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
80 334.51 USD (101)
Sharpe Ratio:
0.14
Trading-Aktivität:
99.38%
Max deposit load:
26.53%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
91
Durchschn. Haltezeit:
9 Tage
Erholungsfaktor:
2.43
Long-Positionen:
3 280 (49.73%)
Short-Positionen:
3 315 (50.27%)
Profit-Faktor:
1.40
Mathematische Gewinnerwartung:
39.83 USD
Durchschnittlicher Profit:
273.14 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-204.11 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
115 (-2 927.13 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-77 562.66 USD (25)
Wachstum pro Monat :
2.61%
Jahresprognose:
31.64%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
108 012.84 USD (36.27%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
16.33% (108 012.84 USD)
Kapital:
47.27% (308 029.03 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|USDJPY
|583
|GBPNZD
|545
|GBPJPY
|528
|EURNZD
|514
|EURAUD
|402
|GBPCAD
|371
|GBPAUD
|368
|EURJPY
|357
|AUDJPY
|298
|XAUJPY
|294
|NZDJPY
|227
|XAUUSD
|175
|XAUEUR
|160
|USOUSD
|153
|GBPUSD
|147
|XAUAUD
|145
|AUDUSD
|124
|CADJPY
|119
|EURCAD
|114
|NZDUSD
|100
|USDCAD
|99
|NZDCAD
|89
|XAGAUD
|89
|AUDCAD
|85
|XAGUSD
|85
|EURUSD
|65
|EURGBP
|64
|AUDNZD
|62
|USDSGD
|60
|EURSGD
|40
|CHFJPY
|33
|CHFSGD
|22
|GBPSGD
|15
|USDCHF
|14
|USDPLN
|14
|EURCHF
|9
|AUDCHF
|5
|NZDSGD
|4
|CADCHF
|3
|USDKRW
|3
|NZDCHF
|3
|GBPCHF
|2
|AUDSGD
|2
|EURCZK
|2
|SGDJPY
|1
|EURPLN
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|USDJPY
|15K
|GBPNZD
|12K
|GBPJPY
|15K
|EURNZD
|16K
|EURAUD
|9.2K
|GBPCAD
|16K
|GBPAUD
|6.5K
|EURJPY
|-1.7K
|AUDJPY
|1.1K
|XAUJPY
|64K
|NZDJPY
|2.3K
|XAUUSD
|5.9K
|XAUEUR
|18K
|USOUSD
|17K
|GBPUSD
|9.1K
|XAUAUD
|-6.1K
|AUDUSD
|5.2K
|CADJPY
|8.6K
|EURCAD
|9.1K
|NZDUSD
|4.9K
|USDCAD
|4.7K
|NZDCAD
|3.6K
|XAGAUD
|-16K
|AUDCAD
|2.3K
|XAGUSD
|28K
|EURUSD
|6.6K
|EURGBP
|1.4K
|AUDNZD
|2.5K
|USDSGD
|2.8K
|EURSGD
|1K
|CHFJPY
|-486
|CHFSGD
|-798
|GBPSGD
|386
|USDCHF
|-114
|USDPLN
|85
|EURCHF
|-180
|AUDCHF
|12
|NZDSGD
|-11
|CADCHF
|9
|USDKRW
|18
|NZDCHF
|7
|GBPCHF
|1
|AUDSGD
|4
|EURCZK
|0
|SGDJPY
|38
|EURPLN
|-66
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|USDJPY
|-512K
|GBPNZD
|-478K
|GBPJPY
|-352K
|EURNZD
|-448K
|EURAUD
|-249K
|GBPCAD
|-197K
|GBPAUD
|-359K
|EURJPY
|-440K
|AUDJPY
|-203K
|XAUJPY
|-2.2M
|NZDJPY
|-139K
|XAUUSD
|-290K
|XAUEUR
|-455K
|USOUSD
|-102K
|GBPUSD
|-109K
|XAUAUD
|-1.6M
|AUDUSD
|-50K
|CADJPY
|-53K
|EURCAD
|-27K
|NZDUSD
|-47K
|USDCAD
|-85K
|NZDCAD
|-38K
|XAGAUD
|-52K
|AUDCAD
|-16K
|XAGUSD
|-24K
|EURUSD
|-13K
|EURGBP
|-18K
|AUDNZD
|-21K
|USDSGD
|-17K
|EURSGD
|-18K
|CHFJPY
|-17K
|CHFSGD
|-6.6K
|GBPSGD
|2.3K
|USDCHF
|-27K
|USDPLN
|9.9K
|EURCHF
|-2K
|AUDCHF
|1.1K
|NZDSGD
|-1.3K
|CADCHF
|761
|USDKRW
|1.1K
|NZDCHF
|-1.8K
|GBPCHF
|85
|AUDSGD
|533
|EURCZK
|90
|SGDJPY
|150
|EURPLN
|-248
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +18 838.70 USD
Schlechtester Trade: -47 498 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 101
Max. aufeinandergehende Verluste: 25
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +6 331.07 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -2 927.13 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VantageInternational-Live 4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 2
|
VantagePrimeLimited-Live
|0.33 × 191
|
VantageTradingLtd-Live
|0.34 × 259
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.50 × 2
|
VantageInternational-Live 15
|0.50 × 2
|
VantageInternational-Live 5
|0.83 × 6
|
VantageInternational-Live 3
|0.84 × 389
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.96 × 24
|
Forex.com-Live 536
|1.00 × 10
|
JunoMarkets-Server
|1.35 × 57
|
VantageInternational-Live 4
|2.70 × 351
|
VantageInternational-Live 6
|2.83 × 6
|
VantageInternational-Live
|3.26 × 1459
|
Exness-MT5Real34
|3.60 × 10
|
Bybit-Live-4
|5.00 × 1
|
VantageInternational-Live 8
|5.21 × 53
|
ICMarketsSC-MT5
|5.60 × 10
|
VantageInternational-Live 13
|5.94 × 154
|
VantageGlobalPrimeAU-Live
|6.67 × 33
|
YLDFX-Server 01
|7.61 × 197
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|8.93 × 702
|
Exness-MT5Real
|8.97 × 75
|
ICMarketsSC-MT5-2
|9.31 × 1925
|
OxSecurities-Live
|9.50 × 2
