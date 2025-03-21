Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VantageInternational-Live 4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Exness-MT5Real8 0.00 × 1 VantageInternational-Live 10 0.00 × 2 VantagePrimeLimited-Live 0.33 × 191 VantageTradingLtd-Live 0.34 × 259 STARTRADERFinancial-Live 0.50 × 2 VantageInternational-Live 15 0.50 × 2 VantageInternational-Live 5 0.83 × 6 VantageInternational-Live 3 0.84 × 389 TradeMaxGlobal-Live 0.96 × 24 Forex.com-Live 536 1.00 × 10 JunoMarkets-Server 1.35 × 57 VantageInternational-Live 4 2.70 × 351 VantageInternational-Live 6 2.83 × 6 VantageInternational-Live 3.26 × 1459 Exness-MT5Real34 3.60 × 10 Bybit-Live-4 5.00 × 1 VantageInternational-Live 8 5.21 × 53 ICMarketsSC-MT5 5.60 × 10 VantageInternational-Live 13 5.94 × 154 VantageGlobalPrimeAU-Live 6.67 × 33 YLDFX-Server 01 7.61 × 197 CapitalPointTrading-MT5-4 8.93 × 702 Exness-MT5Real 8.97 × 75 ICMarketsSC-MT5-2 9.31 × 1925 OxSecurities-Live 9.50 × 2 noch 12 ...