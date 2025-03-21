SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / InvistacomCoelhoVantage
Vinicius Coelho Cardoso

InvistacomCoelhoVantage

Vinicius Coelho Cardoso
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
40 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2025 225%
VantageInternational-Live 4
1:100
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
6 595
Gewinntrades:
3 371 (51.11%)
Verlusttrades:
3 224 (48.89%)
Bester Trade:
18 838.70 USD
Schlechtester Trade:
-47 498.45 USD
Bruttoprofit:
920 746.91 USD (2 146 984 pips)
Bruttoverlust:
-658 051.14 USD (10 828 869 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
112 (6 331.07 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
80 334.51 USD (101)
Sharpe Ratio:
0.14
Trading-Aktivität:
99.38%
Max deposit load:
26.53%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
91
Durchschn. Haltezeit:
9 Tage
Erholungsfaktor:
2.43
Long-Positionen:
3 280 (49.73%)
Short-Positionen:
3 315 (50.27%)
Profit-Faktor:
1.40
Mathematische Gewinnerwartung:
39.83 USD
Durchschnittlicher Profit:
273.14 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-204.11 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
115 (-2 927.13 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-77 562.66 USD (25)
Wachstum pro Monat :
2.61%
Jahresprognose:
31.64%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
108 012.84 USD (36.27%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
16.33% (108 012.84 USD)
Kapital:
47.27% (308 029.03 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
USDJPY 583
GBPNZD 545
GBPJPY 528
EURNZD 514
EURAUD 402
GBPCAD 371
GBPAUD 368
EURJPY 357
AUDJPY 298
XAUJPY 294
NZDJPY 227
XAUUSD 175
XAUEUR 160
USOUSD 153
GBPUSD 147
XAUAUD 145
AUDUSD 124
CADJPY 119
EURCAD 114
NZDUSD 100
USDCAD 99
NZDCAD 89
XAGAUD 89
AUDCAD 85
XAGUSD 85
EURUSD 65
EURGBP 64
AUDNZD 62
USDSGD 60
EURSGD 40
CHFJPY 33
CHFSGD 22
GBPSGD 15
USDCHF 14
USDPLN 14
EURCHF 9
AUDCHF 5
NZDSGD 4
CADCHF 3
USDKRW 3
NZDCHF 3
GBPCHF 2
AUDSGD 2
EURCZK 2
SGDJPY 1
EURPLN 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
USDJPY 15K
GBPNZD 12K
GBPJPY 15K
EURNZD 16K
EURAUD 9.2K
GBPCAD 16K
GBPAUD 6.5K
EURJPY -1.7K
AUDJPY 1.1K
XAUJPY 64K
NZDJPY 2.3K
XAUUSD 5.9K
XAUEUR 18K
USOUSD 17K
GBPUSD 9.1K
XAUAUD -6.1K
AUDUSD 5.2K
CADJPY 8.6K
EURCAD 9.1K
NZDUSD 4.9K
USDCAD 4.7K
NZDCAD 3.6K
XAGAUD -16K
AUDCAD 2.3K
XAGUSD 28K
EURUSD 6.6K
EURGBP 1.4K
AUDNZD 2.5K
USDSGD 2.8K
EURSGD 1K
CHFJPY -486
CHFSGD -798
GBPSGD 386
USDCHF -114
USDPLN 85
EURCHF -180
AUDCHF 12
NZDSGD -11
CADCHF 9
USDKRW 18
NZDCHF 7
GBPCHF 1
AUDSGD 4
EURCZK 0
SGDJPY 38
EURPLN -66
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
USDJPY -512K
GBPNZD -478K
GBPJPY -352K
EURNZD -448K
EURAUD -249K
GBPCAD -197K
GBPAUD -359K
EURJPY -440K
AUDJPY -203K
XAUJPY -2.2M
NZDJPY -139K
XAUUSD -290K
XAUEUR -455K
USOUSD -102K
GBPUSD -109K
XAUAUD -1.6M
AUDUSD -50K
CADJPY -53K
EURCAD -27K
NZDUSD -47K
USDCAD -85K
NZDCAD -38K
XAGAUD -52K
AUDCAD -16K
XAGUSD -24K
EURUSD -13K
EURGBP -18K
AUDNZD -21K
USDSGD -17K
EURSGD -18K
CHFJPY -17K
CHFSGD -6.6K
GBPSGD 2.3K
USDCHF -27K
USDPLN 9.9K
EURCHF -2K
AUDCHF 1.1K
NZDSGD -1.3K
CADCHF 761
USDKRW 1.1K
NZDCHF -1.8K
GBPCHF 85
AUDSGD 533
EURCZK 90
SGDJPY 150
EURPLN -248
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +18 838.70 USD
Schlechtester Trade: -47 498 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 101
Max. aufeinandergehende Verluste: 25
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +6 331.07 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -2 927.13 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VantageInternational-Live 4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Exness-MT5Real8
0.00 × 1
VantageInternational-Live 10
0.00 × 2
VantagePrimeLimited-Live
0.33 × 191
VantageTradingLtd-Live
0.34 × 259
STARTRADERFinancial-Live
0.50 × 2
VantageInternational-Live 15
0.50 × 2
VantageInternational-Live 5
0.83 × 6
VantageInternational-Live 3
0.84 × 389
TradeMaxGlobal-Live
0.96 × 24
Forex.com-Live 536
1.00 × 10
JunoMarkets-Server
1.35 × 57
VantageInternational-Live 4
2.70 × 351
VantageInternational-Live 6
2.83 × 6
VantageInternational-Live
3.26 × 1459
Exness-MT5Real34
3.60 × 10
Bybit-Live-4
5.00 × 1
VantageInternational-Live 8
5.21 × 53
ICMarketsSC-MT5
5.60 × 10
VantageInternational-Live 13
5.94 × 154
VantageGlobalPrimeAU-Live
6.67 × 33
YLDFX-Server 01
7.61 × 197
CapitalPointTrading-MT5-4
8.93 × 702
Exness-MT5Real
8.97 × 75
ICMarketsSC-MT5-2
9.31 × 1925
OxSecurities-Live
9.50 × 2
noch 12 ...
Keine Bewertungen
2025.12.19 07:20
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.19 05:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 19:08
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 17:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 14:05
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 23:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 22:57
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.14 23:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 22:38
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 15:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 15:58
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 14:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 13:55
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 03:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 19:37
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 14:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 06:25
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 02:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 19:13
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 15:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
