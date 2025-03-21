SignauxSections
Vinicius Coelho Cardoso

InvistacomCoelhoVantage

Vinicius Coelho Cardoso
0 avis
Fiabilité
27 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 100 USD par mois
croissance depuis 2025 138%
VantageInternational-Live 4
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
3 029
Bénéfice trades:
1 767 (58.33%)
Perte trades:
1 262 (41.66%)
Meilleure transaction:
1 266.00 USD
Pire transaction:
-2 885.25 USD
Bénéfice brut:
201 219.00 USD (793 696 pips)
Perte brute:
-93 270.77 USD (2 376 111 pips)
Gains consécutifs maximales:
112 (6 331.07 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
15 854.76 USD (44)
Ratio de Sharpe:
0.27
Activité de trading:
99.38%
Charge de dépôt maximale:
19.73%
Dernier trade:
8 il y a des minutes
Trades par semaine:
190
Temps de détention moyen:
8 jours
Facteur de récupération:
12.27
Longs trades:
1 431 (47.24%)
Courts trades:
1 598 (52.76%)
Facteur de profit:
2.16
Rendement attendu:
35.64 USD
Bénéfice moyen:
113.88 USD
Perte moyenne:
-73.91 USD
Pertes consécutives maximales:
61 (-658.13 USD)
Perte consécutive maximale:
-7 032.50 USD (5)
Croissance mensuelle:
7.94%
Prévision annuelle:
97.04%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
8 798.35 USD (8.95%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
2.98% (6 692.55 USD)
Par fonds propres:
28.09% (90 333.52 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPNZD 384
EURNZD 373
GBPJPY 364
USDJPY 356
EURAUD 258
GBPCAD 249
EURJPY 223
GBPAUD 217
AUDJPY 166
NZDJPY 93
XAUJPY 64
XAUUSD 46
XAUEUR 35
GBPUSD 21
AUDUSD 17
XAGAUD 16
EURCAD 15
NZDUSD 15
XAGUSD 14
USDCHF 12
USDPLN 12
USOUSD 9
USDCAD 7
EURUSD 6
CADJPY 6
AUDCHF 5
AUDCAD 4
CHFJPY 4
EURCHF 3
EURGBP 3
NZDCAD 3
CADCHF 3
USDKRW 3
NZDSGD 3
GBPSGD 3
CHFSGD 3
GBPCHF 2
AUDNZD 2
AUDSGD 2
NZDCHF 2
EURCZK 2
EURSGD 2
SGDJPY 1
USDSGD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPNZD 19K
EURNZD 11K
GBPJPY 15K
USDJPY 17K
EURAUD 9.4K
GBPCAD 11K
EURJPY -3.3K
GBPAUD 14K
AUDJPY 2.1K
NZDJPY -724
XAUJPY 2.9K
XAUUSD 1.6K
XAUEUR 1.5K
GBPUSD 116
AUDUSD 77
XAGAUD 2.6K
EURCAD 229
NZDUSD 78
XAGUSD 2.8K
USDCHF -328
USDPLN 24
USOUSD 407
USDCAD -27
EURUSD -11
CADJPY 164
AUDCHF 12
AUDCAD 7
CHFJPY 80
EURCHF 3
EURGBP 0
NZDCAD 21
CADCHF 9
USDKRW 18
NZDSGD 7
GBPSGD 67
CHFSGD 22
GBPCHF 1
AUDNZD -7
AUDSGD 4
NZDCHF 32
EURCZK 0
EURSGD 24
SGDJPY 38
USDSGD 3
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPNZD -216K
EURNZD -268K
GBPJPY -174K
USDJPY -192K
EURAUD -116K
GBPCAD -150K
EURJPY -295K
GBPAUD -160K
AUDJPY -78K
NZDJPY -48K
XAUJPY 51K
XAUUSD 30K
XAUEUR 15K
GBPUSD 5.6K
AUDUSD 3.4K
XAGAUD 5K
EURCAD 3.2K
NZDUSD 3.1K
XAGUSD 4.9K
USDCHF -28K
USDPLN 9.9K
USOUSD 4.4K
USDCAD -5.1K
EURUSD -389
CADJPY 1.7K
AUDCHF 1.1K
AUDCAD 972
CHFJPY 1.5K
EURCHF -660
EURGBP -98
NZDCAD 1.1K
CADCHF 761
USDKRW 1.1K
NZDSGD 913
GBPSGD 1.1K
CHFSGD 889
GBPCHF 85
AUDNZD -1.2K
AUDSGD 533
NZDCHF 314
EURCZK 90
EURSGD 500
SGDJPY 150
USDSGD 378
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 266.00 USD
Pire transaction: -2 885 USD
Gains consécutifs maximales: 44
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +6 331.07 USD
Perte consécutive maximale: -658.13 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VantageInternational-Live 4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real8
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
VantageTradingLtd-Live
0.26 × 27
VantagePrimeLimited-Live
0.33 × 191
VantageInternational-Live 3
0.70 × 349
JunoMarkets-Server
1.35 × 57
VantageInternational-Live
2.98 × 1307
RoboForex-Pro
3.50 × 4
YLDFX-Server 01
7.61 × 193
Aucun avis
2025.07.29 21:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.25 01:34
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.24 12:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.23 18:34
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.23 13:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.23 12:19
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.18 13:44
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.16 15:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.02 17:09
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.03.27 21:08
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.03.24 20:19
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.03.24 14:54
Share of trading days is too low
2025.03.24 14:54
Share of days for 80% of trades is too low
2025.03.21 02:40
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.21 02:40
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.21 02:40
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.03.21 02:40
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.03.21 02:40
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
InvistacomCoelhoVantage
100 USD par mois
138%
0
0
USD
383K
USD
27
0%
3 029
58%
99%
2.15
35.64
USD
28%
1:100
