Trades:
3 029
Bénéfice trades:
1 767 (58.33%)
Perte trades:
1 262 (41.66%)
Meilleure transaction:
1 266.00 USD
Pire transaction:
-2 885.25 USD
Bénéfice brut:
201 219.00 USD (793 696 pips)
Perte brute:
-93 270.77 USD (2 376 111 pips)
Gains consécutifs maximales:
112 (6 331.07 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
15 854.76 USD (44)
Ratio de Sharpe:
0.27
Activité de trading:
99.38%
Charge de dépôt maximale:
19.73%
Dernier trade:
8 il y a des minutes
Trades par semaine:
190
Temps de détention moyen:
8 jours
Facteur de récupération:
12.27
Longs trades:
1 431 (47.24%)
Courts trades:
1 598 (52.76%)
Facteur de profit:
2.16
Rendement attendu:
35.64 USD
Bénéfice moyen:
113.88 USD
Perte moyenne:
-73.91 USD
Pertes consécutives maximales:
61 (-658.13 USD)
Perte consécutive maximale:
-7 032.50 USD (5)
Croissance mensuelle:
7.94%
Prévision annuelle:
97.04%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
8 798.35 USD (8.95%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
2.98% (6 692.55 USD)
Par fonds propres:
28.09% (90 333.52 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|GBPNZD
|384
|EURNZD
|373
|GBPJPY
|364
|USDJPY
|356
|EURAUD
|258
|GBPCAD
|249
|EURJPY
|223
|GBPAUD
|217
|AUDJPY
|166
|NZDJPY
|93
|XAUJPY
|64
|XAUUSD
|46
|XAUEUR
|35
|GBPUSD
|21
|AUDUSD
|17
|XAGAUD
|16
|EURCAD
|15
|NZDUSD
|15
|XAGUSD
|14
|USDCHF
|12
|USDPLN
|12
|USOUSD
|9
|USDCAD
|7
|EURUSD
|6
|CADJPY
|6
|AUDCHF
|5
|AUDCAD
|4
|CHFJPY
|4
|EURCHF
|3
|EURGBP
|3
|NZDCAD
|3
|CADCHF
|3
|USDKRW
|3
|NZDSGD
|3
|GBPSGD
|3
|CHFSGD
|3
|GBPCHF
|2
|AUDNZD
|2
|AUDSGD
|2
|NZDCHF
|2
|EURCZK
|2
|EURSGD
|2
|SGDJPY
|1
|USDSGD
|1
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|GBPNZD
|19K
|EURNZD
|11K
|GBPJPY
|15K
|USDJPY
|17K
|EURAUD
|9.4K
|GBPCAD
|11K
|EURJPY
|-3.3K
|GBPAUD
|14K
|AUDJPY
|2.1K
|NZDJPY
|-724
|XAUJPY
|2.9K
|XAUUSD
|1.6K
|XAUEUR
|1.5K
|GBPUSD
|116
|AUDUSD
|77
|XAGAUD
|2.6K
|EURCAD
|229
|NZDUSD
|78
|XAGUSD
|2.8K
|USDCHF
|-328
|USDPLN
|24
|USOUSD
|407
|USDCAD
|-27
|EURUSD
|-11
|CADJPY
|164
|AUDCHF
|12
|AUDCAD
|7
|CHFJPY
|80
|EURCHF
|3
|EURGBP
|0
|NZDCAD
|21
|CADCHF
|9
|USDKRW
|18
|NZDSGD
|7
|GBPSGD
|67
|CHFSGD
|22
|GBPCHF
|1
|AUDNZD
|-7
|AUDSGD
|4
|NZDCHF
|32
|EURCZK
|0
|EURSGD
|24
|SGDJPY
|38
|USDSGD
|3
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|GBPNZD
|-216K
|EURNZD
|-268K
|GBPJPY
|-174K
|USDJPY
|-192K
|EURAUD
|-116K
|GBPCAD
|-150K
|EURJPY
|-295K
|GBPAUD
|-160K
|AUDJPY
|-78K
|NZDJPY
|-48K
|XAUJPY
|51K
|XAUUSD
|30K
|XAUEUR
|15K
|GBPUSD
|5.6K
|AUDUSD
|3.4K
|XAGAUD
|5K
|EURCAD
|3.2K
|NZDUSD
|3.1K
|XAGUSD
|4.9K
|USDCHF
|-28K
|USDPLN
|9.9K
|USOUSD
|4.4K
|USDCAD
|-5.1K
|EURUSD
|-389
|CADJPY
|1.7K
|AUDCHF
|1.1K
|AUDCAD
|972
|CHFJPY
|1.5K
|EURCHF
|-660
|EURGBP
|-98
|NZDCAD
|1.1K
|CADCHF
|761
|USDKRW
|1.1K
|NZDSGD
|913
|GBPSGD
|1.1K
|CHFSGD
|889
|GBPCHF
|85
|AUDNZD
|-1.2K
|AUDSGD
|533
|NZDCHF
|314
|EURCZK
|90
|EURSGD
|500
|SGDJPY
|150
|USDSGD
|378
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +1 266.00 USD
Pire transaction: -2 885 USD
Gains consécutifs maximales: 44
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +6 331.07 USD
Perte consécutive maximale: -658.13 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VantageInternational-Live 4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
VantageTradingLtd-Live
|0.26 × 27
|
VantagePrimeLimited-Live
|0.33 × 191
|
VantageInternational-Live 3
|0.70 × 349
|
JunoMarkets-Server
|1.35 × 57
|
VantageInternational-Live
|2.98 × 1307
|
RoboForex-Pro
|3.50 × 4
|
YLDFX-Server 01
|7.61 × 193
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
100 USD par mois
138%
0
0
USD
USD
383K
USD
USD
27
0%
3 029
58%
99%
2.15
35.64
USD
USD
28%
1:100