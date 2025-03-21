信号部分
信号 / MetaTrader 5 / InvistacomCoelhoVantage
Vinicius Coelho Cardoso

InvistacomCoelhoVantage

Vinicius Coelho Cardoso
0条评论
可靠性
40
0 / 0 USD
增长自 2025 225%
VantageInternational-Live 4
1:100
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
6 576
盈利交易:
3 357 (51.04%)
亏损交易:
3 219 (48.95%)
最好交易:
18 838.70 USD
最差交易:
-47 498.45 USD
毛利:
916 805.32 USD (2 129 692 pips)
毛利亏损:
-654 395.17 USD (10 645 325 pips)
最大连续赢利:
112 (6 331.07 USD)
最大连续盈利:
80 334.51 USD (101)
夏普比率:
0.14
交易活动:
99.38%
最大入金加载:
26.53%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
300
平均持有时间:
9 天
采收率:
2.43
长期交易:
3 267 (49.68%)
短期交易:
3 309 (50.32%)
利润因子:
1.40
预期回报:
39.90 USD
平均利润:
273.10 USD
平均损失:
-203.29 USD
最大连续失误:
115 (-2 927.13 USD)
最大连续亏损:
-77 562.66 USD (25)
每月增长:
5.10%
年度预测:
61.93%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
108 012.84 USD (36.27%)
相对跌幅:
结余:
16.33% (108 012.84 USD)
净值:
47.27% (308 029.03 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
USDJPY 582
GBPNZD 545
GBPJPY 527
EURNZD 513
EURAUD 401
GBPCAD 371
GBPAUD 366
EURJPY 356
AUDJPY 297
XAUJPY 292
NZDJPY 227
XAUUSD 175
XAUEUR 160
USOUSD 153
GBPUSD 147
XAUAUD 144
AUDUSD 123
CADJPY 118
EURCAD 114
NZDUSD 100
USDCAD 99
NZDCAD 88
XAGAUD 86
AUDCAD 85
XAGUSD 85
EURUSD 65
EURGBP 64
AUDNZD 62
USDSGD 60
EURSGD 40
CHFJPY 33
CHFSGD 22
USDCHF 14
GBPSGD 14
USDPLN 13
EURCHF 9
AUDCHF 5
NZDSGD 4
CADCHF 3
USDKRW 3
NZDCHF 3
GBPCHF 2
AUDSGD 2
EURCZK 2
SGDJPY 1
EURPLN 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
USDJPY 15K
GBPNZD 12K
GBPJPY 15K
EURNZD 16K
EURAUD 9.1K
GBPCAD 16K
GBPAUD 6.6K
EURJPY -1.8K
AUDJPY 650
XAUJPY 66K
NZDJPY 2.3K
XAUUSD 5.9K
XAUEUR 18K
USOUSD 17K
GBPUSD 9.1K
XAUAUD -5K
AUDUSD 5.1K
CADJPY 8.2K
EURCAD 9.1K
NZDUSD 4.9K
USDCAD 4.7K
NZDCAD 4K
XAGAUD -18K
AUDCAD 2.3K
XAGUSD 28K
EURUSD 6.6K
EURGBP 1.4K
AUDNZD 2.5K
USDSGD 2.8K
EURSGD 1K
CHFJPY -486
CHFSGD -798
USDCHF -114
GBPSGD 274
USDPLN 23
EURCHF -180
AUDCHF 12
NZDSGD -11
CADCHF 9
USDKRW 18
NZDCHF 7
GBPCHF 1
AUDSGD 4
EURCZK 0
SGDJPY 38
EURPLN -66
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
USDJPY -512K
GBPNZD -478K
GBPJPY -352K
EURNZD -447K
EURAUD -249K
GBPCAD -197K
GBPAUD -358K
EURJPY -441K
AUDJPY -203K
XAUJPY -2.1M
NZDJPY -139K
XAUUSD -290K
XAUEUR -455K
USOUSD -102K
GBPUSD -109K
XAUAUD -1.6M
AUDUSD -50K
CADJPY -54K
EURCAD -27K
NZDUSD -47K
USDCAD -85K
NZDCAD -37K
XAGAUD -59K
AUDCAD -16K
XAGUSD -24K
EURUSD -13K
EURGBP -18K
AUDNZD -21K
USDSGD -17K
EURSGD -18K
CHFJPY -17K
CHFSGD -6.6K
USDCHF -27K
GBPSGD 2K
USDPLN 9.6K
EURCHF -2K
AUDCHF 1.1K
NZDSGD -1.3K
CADCHF 761
USDKRW 1.1K
NZDCHF -1.8K
GBPCHF 85
AUDSGD 533
EURCZK 90
SGDJPY 150
EURPLN -248
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +18 838.70 USD
最差交易: -47 498 USD
最大连续赢利: 101
最大连续失误: 25
最大连续盈利: +6 331.07 USD
最大连续亏损: -2 927.13 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VantageInternational-Live 4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Exness-MT5Real8
0.00 × 1
VantageInternational-Live 10
0.00 × 2
VantagePrimeLimited-Live
0.33 × 191
VantageTradingLtd-Live
0.34 × 259
STARTRADERFinancial-Live
0.50 × 2
VantageInternational-Live 15
0.50 × 2
Forex.com-Live 536
0.70 × 10
VantageInternational-Live 5
0.83 × 6
VantageInternational-Live 3
0.84 × 389
TradeMaxGlobal-Live
0.96 × 24
JunoMarkets-Server
1.35 × 57
VantageInternational-Live 4
2.70 × 351
VantageInternational-Live 6
2.83 × 6
VantageInternational-Live
3.26 × 1459
Exness-MT5Real34
3.60 × 10
Bybit-Live-4
5.00 × 1
VantageInternational-Live 8
5.21 × 53
ICMarketsSC-MT5
5.60 × 10
VantageInternational-Live 13
5.94 × 154
VantageGlobalPrimeAU-Live
6.67 × 33
YLDFX-Server 01
7.61 × 197
CapitalPointTrading-MT5-4
8.93 × 702
Exness-MT5Real
8.97 × 75
ICMarketsSC-MT5-2
9.31 × 1925
OxSecurities-Live
9.50 × 2
12 更多...
