- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
6 576
盈利交易:
3 357 (51.04%)
亏损交易:
3 219 (48.95%)
最好交易:
18 838.70 USD
最差交易:
-47 498.45 USD
毛利:
916 805.32 USD (2 129 692 pips)
毛利亏损:
-654 395.17 USD (10 645 325 pips)
最大连续赢利:
112 (6 331.07 USD)
最大连续盈利:
80 334.51 USD (101)
夏普比率:
0.14
交易活动:
99.38%
最大入金加载:
26.53%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
300
平均持有时间:
9 天
采收率:
2.43
长期交易:
3 267 (49.68%)
短期交易:
3 309 (50.32%)
利润因子:
1.40
预期回报:
39.90 USD
平均利润:
273.10 USD
平均损失:
-203.29 USD
最大连续失误:
115 (-2 927.13 USD)
最大连续亏损:
-77 562.66 USD (25)
每月增长:
5.10%
年度预测:
61.93%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
108 012.84 USD (36.27%)
相对跌幅:
结余:
16.33% (108 012.84 USD)
净值:
47.27% (308 029.03 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|USDJPY
|582
|GBPNZD
|545
|GBPJPY
|527
|EURNZD
|513
|EURAUD
|401
|GBPCAD
|371
|GBPAUD
|366
|EURJPY
|356
|AUDJPY
|297
|XAUJPY
|292
|NZDJPY
|227
|XAUUSD
|175
|XAUEUR
|160
|USOUSD
|153
|GBPUSD
|147
|XAUAUD
|144
|AUDUSD
|123
|CADJPY
|118
|EURCAD
|114
|NZDUSD
|100
|USDCAD
|99
|NZDCAD
|88
|XAGAUD
|86
|AUDCAD
|85
|XAGUSD
|85
|EURUSD
|65
|EURGBP
|64
|AUDNZD
|62
|USDSGD
|60
|EURSGD
|40
|CHFJPY
|33
|CHFSGD
|22
|USDCHF
|14
|GBPSGD
|14
|USDPLN
|13
|EURCHF
|9
|AUDCHF
|5
|NZDSGD
|4
|CADCHF
|3
|USDKRW
|3
|NZDCHF
|3
|GBPCHF
|2
|AUDSGD
|2
|EURCZK
|2
|SGDJPY
|1
|EURPLN
|1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|USDJPY
|15K
|GBPNZD
|12K
|GBPJPY
|15K
|EURNZD
|16K
|EURAUD
|9.1K
|GBPCAD
|16K
|GBPAUD
|6.6K
|EURJPY
|-1.8K
|AUDJPY
|650
|XAUJPY
|66K
|NZDJPY
|2.3K
|XAUUSD
|5.9K
|XAUEUR
|18K
|USOUSD
|17K
|GBPUSD
|9.1K
|XAUAUD
|-5K
|AUDUSD
|5.1K
|CADJPY
|8.2K
|EURCAD
|9.1K
|NZDUSD
|4.9K
|USDCAD
|4.7K
|NZDCAD
|4K
|XAGAUD
|-18K
|AUDCAD
|2.3K
|XAGUSD
|28K
|EURUSD
|6.6K
|EURGBP
|1.4K
|AUDNZD
|2.5K
|USDSGD
|2.8K
|EURSGD
|1K
|CHFJPY
|-486
|CHFSGD
|-798
|USDCHF
|-114
|GBPSGD
|274
|USDPLN
|23
|EURCHF
|-180
|AUDCHF
|12
|NZDSGD
|-11
|CADCHF
|9
|USDKRW
|18
|NZDCHF
|7
|GBPCHF
|1
|AUDSGD
|4
|EURCZK
|0
|SGDJPY
|38
|EURPLN
|-66
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|USDJPY
|-512K
|GBPNZD
|-478K
|GBPJPY
|-352K
|EURNZD
|-447K
|EURAUD
|-249K
|GBPCAD
|-197K
|GBPAUD
|-358K
|EURJPY
|-441K
|AUDJPY
|-203K
|XAUJPY
|-2.1M
|NZDJPY
|-139K
|XAUUSD
|-290K
|XAUEUR
|-455K
|USOUSD
|-102K
|GBPUSD
|-109K
|XAUAUD
|-1.6M
|AUDUSD
|-50K
|CADJPY
|-54K
|EURCAD
|-27K
|NZDUSD
|-47K
|USDCAD
|-85K
|NZDCAD
|-37K
|XAGAUD
|-59K
|AUDCAD
|-16K
|XAGUSD
|-24K
|EURUSD
|-13K
|EURGBP
|-18K
|AUDNZD
|-21K
|USDSGD
|-17K
|EURSGD
|-18K
|CHFJPY
|-17K
|CHFSGD
|-6.6K
|USDCHF
|-27K
|GBPSGD
|2K
|USDPLN
|9.6K
|EURCHF
|-2K
|AUDCHF
|1.1K
|NZDSGD
|-1.3K
|CADCHF
|761
|USDKRW
|1.1K
|NZDCHF
|-1.8K
|GBPCHF
|85
|AUDSGD
|533
|EURCZK
|90
|SGDJPY
|150
|EURPLN
|-248
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +18 838.70 USD
最差交易: -47 498 USD
最大连续赢利: 101
最大连续失误: 25
最大连续盈利: +6 331.07 USD
最大连续亏损: -2 927.13 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VantageInternational-Live 4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
Exness-MT5Real8
|0.00 × 1
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 2
VantagePrimeLimited-Live
|0.33 × 191
VantageTradingLtd-Live
|0.34 × 259
STARTRADERFinancial-Live
|0.50 × 2
VantageInternational-Live 15
|0.50 × 2
Forex.com-Live 536
|0.70 × 10
VantageInternational-Live 5
|0.83 × 6
VantageInternational-Live 3
|0.84 × 389
TradeMaxGlobal-Live
|0.96 × 24
JunoMarkets-Server
|1.35 × 57
VantageInternational-Live 4
|2.70 × 351
VantageInternational-Live 6
|2.83 × 6
VantageInternational-Live
|3.26 × 1459
Exness-MT5Real34
|3.60 × 10
Bybit-Live-4
|5.00 × 1
VantageInternational-Live 8
|5.21 × 53
ICMarketsSC-MT5
|5.60 × 10
VantageInternational-Live 13
|5.94 × 154
VantageGlobalPrimeAU-Live
|6.67 × 33
YLDFX-Server 01
|7.61 × 197
CapitalPointTrading-MT5-4
|8.93 × 702
Exness-MT5Real
|8.97 × 75
ICMarketsSC-MT5-2
|9.31 × 1925
OxSecurities-Live
|9.50 × 2
