シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / InvistacomCoelhoVantage
Vinicius Coelho Cardoso

InvistacomCoelhoVantage

Vinicius Coelho Cardoso
レビュー0件
信頼性
40週間
0 / 0 USD
成長(開始日): 2025 227%
VantageInternational-Live 4
1:100
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
6 588
利益トレード:
3 369 (51.13%)
損失トレード:
3 219 (48.86%)
ベストトレード:
18 838.70 USD
最悪のトレード:
-47 498.45 USD
総利益:
920 606.65 USD (2 146 363 pips)
総損失:
-654 395.17 USD (10 645 325 pips)
最大連続の勝ち:
112 (6 331.07 USD)
最大連続利益:
80 334.51 USD (101)
シャープレシオ:
0.14
取引アクティビティ:
99.38%
最大入金額:
26.53%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
281
平均保有時間:
9 日
リカバリーファクター:
2.46
長いトレード:
3 277 (49.74%)
短いトレード:
3 311 (50.26%)
プロフィットファクター:
1.41
期待されたペイオフ:
40.41 USD
平均利益:
273.26 USD
平均損失:
-203.29 USD
最大連続の負け:
115 (-2 927.13 USD)
最大連続損失:
-77 562.66 USD (25)
月間成長:
3.15%
年間予想:
38.19%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
108 012.84 USD (36.27%)
比較ドローダウン:
残高による:
16.33% (108 012.84 USD)
エクイティによる:
47.27% (308 029.03 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
USDJPY 583
GBPNZD 545
GBPJPY 528
EURNZD 513
EURAUD 401
GBPCAD 371
GBPAUD 367
EURJPY 357
AUDJPY 298
XAUJPY 293
NZDJPY 227
XAUUSD 175
XAUEUR 160
USOUSD 153
GBPUSD 147
XAUAUD 144
AUDUSD 124
CADJPY 119
EURCAD 114
NZDUSD 100
USDCAD 99
XAGAUD 89
NZDCAD 88
AUDCAD 85
XAGUSD 85
EURUSD 65
EURGBP 64
AUDNZD 62
USDSGD 60
EURSGD 40
CHFJPY 33
CHFSGD 22
GBPSGD 15
USDCHF 14
USDPLN 13
EURCHF 9
AUDCHF 5
NZDSGD 4
CADCHF 3
USDKRW 3
NZDCHF 3
GBPCHF 2
AUDSGD 2
EURCZK 2
SGDJPY 1
EURPLN 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
USDJPY 15K
GBPNZD 12K
GBPJPY 15K
EURNZD 16K
EURAUD 9.1K
GBPCAD 16K
GBPAUD 6.7K
EURJPY -1.7K
AUDJPY 1.1K
XAUJPY 66K
NZDJPY 2.3K
XAUUSD 5.9K
XAUEUR 18K
USOUSD 17K
GBPUSD 9.1K
XAUAUD -5K
AUDUSD 5.2K
CADJPY 8.6K
EURCAD 9.1K
NZDUSD 4.9K
USDCAD 4.7K
XAGAUD -16K
NZDCAD 4K
AUDCAD 2.3K
XAGUSD 28K
EURUSD 6.6K
EURGBP 1.4K
AUDNZD 2.5K
USDSGD 2.8K
EURSGD 1K
CHFJPY -486
CHFSGD -798
GBPSGD 386
USDCHF -114
USDPLN 23
EURCHF -180
AUDCHF 12
NZDSGD -11
CADCHF 9
USDKRW 18
NZDCHF 7
GBPCHF 1
AUDSGD 4
EURCZK 0
SGDJPY 38
EURPLN -66
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
USDJPY -512K
GBPNZD -478K
GBPJPY -352K
EURNZD -447K
EURAUD -249K
GBPCAD -197K
GBPAUD -357K
EURJPY -440K
AUDJPY -203K
XAUJPY -2.1M
NZDJPY -139K
XAUUSD -290K
XAUEUR -455K
USOUSD -102K
GBPUSD -109K
XAUAUD -1.6M
AUDUSD -50K
CADJPY -53K
EURCAD -27K
NZDUSD -47K
USDCAD -85K
XAGAUD -52K
NZDCAD -37K
AUDCAD -16K
XAGUSD -24K
EURUSD -13K
EURGBP -18K
AUDNZD -21K
USDSGD -17K
EURSGD -18K
CHFJPY -17K
CHFSGD -6.6K
GBPSGD 2.3K
USDCHF -27K
USDPLN 9.6K
EURCHF -2K
AUDCHF 1.1K
NZDSGD -1.3K
CADCHF 761
USDKRW 1.1K
NZDCHF -1.8K
GBPCHF 85
AUDSGD 533
EURCZK 90
SGDJPY 150
EURPLN -248
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +18 838.70 USD
最悪のトレード: -47 498 USD
最大連続の勝ち: 101
最大連続の負け: 25
最大連続利益: +6 331.07 USD
最大連続損失: -2 927.13 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VantageInternational-Live 4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Exness-MT5Real8
0.00 × 1
VantageInternational-Live 10
0.00 × 2
VantagePrimeLimited-Live
0.33 × 191
VantageTradingLtd-Live
0.34 × 259
STARTRADERFinancial-Live
0.50 × 2
VantageInternational-Live 15
0.50 × 2
VantageInternational-Live 5
0.83 × 6
VantageInternational-Live 3
0.84 × 389
TradeMaxGlobal-Live
0.96 × 24
Forex.com-Live 536
1.00 × 10
JunoMarkets-Server
1.35 × 57
VantageInternational-Live 4
2.70 × 351
VantageInternational-Live 6
2.83 × 6
VantageInternational-Live
3.26 × 1459
Exness-MT5Real34
3.60 × 10
Bybit-Live-4
5.00 × 1
VantageInternational-Live 8
5.21 × 53
ICMarketsSC-MT5
5.60 × 10
VantageInternational-Live 13
5.94 × 154
VantageGlobalPrimeAU-Live
6.67 × 33
YLDFX-Server 01
7.61 × 197
CapitalPointTrading-MT5-4
8.93 × 702
Exness-MT5Real
8.97 × 75
ICMarketsSC-MT5-2
9.31 × 1925
OxSecurities-Live
9.50 × 2
12 より多く...
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
レビューなし
2025.12.19 07:20
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.19 05:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 19:08
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 17:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 14:05
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 23:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 22:57
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.14 23:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 22:38
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 15:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 15:58
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 14:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 13:55
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 03:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 19:37
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 14:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 06:25
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 02:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 19:13
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 15:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録