Vinicius Coelho Cardoso

InvistacomCoelhoVantage

Vinicius Coelho Cardoso
0 recensioni
Affidabilità
27 settimane
0 / 0 USD
Copia per 100 USD al mese
crescita dal 2025 141%
VantageInternational-Live 4
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
3 046
Profit Trade:
1 784 (58.56%)
Loss Trade:
1 262 (41.43%)
Best Trade:
1 266.00 USD
Worst Trade:
-2 885.25 USD
Profitto lordo:
206 883.89 USD (804 344 pips)
Perdita lorda:
-93 270.77 USD (2 376 111 pips)
Vincite massime consecutive:
112 (6 331.07 USD)
Massimo profitto consecutivo:
15 854.76 USD (44)
Indice di Sharpe:
0.27
Attività di trading:
99.38%
Massimo carico di deposito:
19.73%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
190
Tempo di attesa medio:
8 giorni
Fattore di recupero:
12.91
Long Trade:
1 446 (47.47%)
Short Trade:
1 600 (52.53%)
Fattore di profitto:
2.22
Profitto previsto:
37.30 USD
Profitto medio:
115.97 USD
Perdita media:
-73.91 USD
Massime perdite consecutive:
61 (-658.13 USD)
Massima perdita consecutiva:
-7 032.50 USD (5)
Crescita mensile:
9.36%
Previsione annuale:
115.71%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
8 798.35 USD (8.95%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.98% (6 692.55 USD)
Per equità:
28.09% (90 333.52 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPNZD 385
EURNZD 373
GBPJPY 365
USDJPY 357
EURAUD 258
GBPCAD 251
EURJPY 223
GBPAUD 217
AUDJPY 166
NZDJPY 94
XAUJPY 67
XAUUSD 46
XAUEUR 36
GBPUSD 21
XAGAUD 20
AUDUSD 17
XAGUSD 16
EURCAD 15
NZDUSD 15
USDCHF 12
USDPLN 12
USOUSD 10
USDCAD 7
EURUSD 6
CADJPY 6
AUDCHF 5
AUDCAD 4
CHFJPY 4
EURCHF 3
EURGBP 3
NZDCAD 3
CADCHF 3
USDKRW 3
NZDSGD 3
GBPSGD 3
CHFSGD 3
GBPCHF 2
AUDNZD 2
AUDSGD 2
NZDCHF 2
EURCZK 2
EURSGD 2
SGDJPY 1
USDSGD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPNZD 20K
EURNZD 11K
GBPJPY 15K
USDJPY 17K
EURAUD 9.4K
GBPCAD 12K
EURJPY -3.3K
GBPAUD 14K
AUDJPY 2.1K
NZDJPY -715
XAUJPY 3.6K
XAUUSD 1.6K
XAUEUR 2K
GBPUSD 116
XAGAUD 4.7K
AUDUSD 77
XAGUSD 4.3K
EURCAD 229
NZDUSD 78
USDCHF -328
USDPLN 24
USOUSD 413
USDCAD -27
EURUSD -11
CADJPY 164
AUDCHF 12
AUDCAD 7
CHFJPY 80
EURCHF 3
EURGBP 0
NZDCAD 21
CADCHF 9
USDKRW 18
NZDSGD 7
GBPSGD 67
CHFSGD 22
GBPCHF 1
AUDNZD -7
AUDSGD 4
NZDCHF 32
EURCZK 0
EURSGD 24
SGDJPY 38
USDSGD 3
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPNZD -215K
EURNZD -268K
GBPJPY -173K
USDJPY -191K
EURAUD -116K
GBPCAD -149K
EURJPY -295K
GBPAUD -160K
AUDJPY -78K
NZDJPY -47K
XAUJPY 54K
XAUUSD 30K
XAUEUR 16K
GBPUSD 5.6K
XAGAUD 7.1K
AUDUSD 3.4K
XAGUSD 5.9K
EURCAD 3.2K
NZDUSD 3.1K
USDCHF -28K
USDPLN 9.9K
USOUSD 5K
USDCAD -5.1K
EURUSD -389
CADJPY 1.7K
AUDCHF 1.1K
AUDCAD 972
CHFJPY 1.5K
EURCHF -660
EURGBP -98
NZDCAD 1.1K
CADCHF 761
USDKRW 1.1K
NZDSGD 913
GBPSGD 1.1K
CHFSGD 889
GBPCHF 85
AUDNZD -1.2K
AUDSGD 533
NZDCHF 314
EURCZK 90
EURSGD 500
SGDJPY 150
USDSGD 378
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 266.00 USD
Worst Trade: -2 885 USD
Vincite massime consecutive: 44
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +6 331.07 USD
Massima perdita consecutiva: -658.13 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real8
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
VantageTradingLtd-Live
0.27 × 30
VantagePrimeLimited-Live
0.33 × 191
VantageInternational-Live 3
0.70 × 349
JunoMarkets-Server
1.35 × 57
VantageInternational-Live
2.98 × 1307
RoboForex-Pro
3.50 × 4
YLDFX-Server 01
7.61 × 193
Non ci sono recensioni
2025.07.29 21:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.25 01:34
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.24 12:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.23 18:34
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.23 13:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.23 12:19
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.18 13:44
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.16 15:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.02 17:09
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.03.27 21:08
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.03.24 20:19
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.03.24 14:54
Share of trading days is too low
2025.03.24 14:54
Share of days for 80% of trades is too low
2025.03.21 02:40
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.21 02:40
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.21 02:40
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.03.21 02:40
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.03.21 02:40
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
InvistacomCoelhoVantage
100USD al mese
141%
0
0
USD
388K
USD
27
0%
3 046
58%
99%
2.21
37.30
USD
28%
1:100
