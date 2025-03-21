- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
3 046
Profit Trade:
1 784 (58.56%)
Loss Trade:
1 262 (41.43%)
Best Trade:
1 266.00 USD
Worst Trade:
-2 885.25 USD
Profitto lordo:
206 883.89 USD (804 344 pips)
Perdita lorda:
-93 270.77 USD (2 376 111 pips)
Vincite massime consecutive:
112 (6 331.07 USD)
Massimo profitto consecutivo:
15 854.76 USD (44)
Indice di Sharpe:
0.27
Attività di trading:
99.38%
Massimo carico di deposito:
19.73%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
190
Tempo di attesa medio:
8 giorni
Fattore di recupero:
12.91
Long Trade:
1 446 (47.47%)
Short Trade:
1 600 (52.53%)
Fattore di profitto:
2.22
Profitto previsto:
37.30 USD
Profitto medio:
115.97 USD
Perdita media:
-73.91 USD
Massime perdite consecutive:
61 (-658.13 USD)
Massima perdita consecutiva:
-7 032.50 USD (5)
Crescita mensile:
9.36%
Previsione annuale:
115.71%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
8 798.35 USD (8.95%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.98% (6 692.55 USD)
Per equità:
28.09% (90 333.52 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPNZD
|385
|EURNZD
|373
|GBPJPY
|365
|USDJPY
|357
|EURAUD
|258
|GBPCAD
|251
|EURJPY
|223
|GBPAUD
|217
|AUDJPY
|166
|NZDJPY
|94
|XAUJPY
|67
|XAUUSD
|46
|XAUEUR
|36
|GBPUSD
|21
|XAGAUD
|20
|AUDUSD
|17
|XAGUSD
|16
|EURCAD
|15
|NZDUSD
|15
|USDCHF
|12
|USDPLN
|12
|USOUSD
|10
|USDCAD
|7
|EURUSD
|6
|CADJPY
|6
|AUDCHF
|5
|AUDCAD
|4
|CHFJPY
|4
|EURCHF
|3
|EURGBP
|3
|NZDCAD
|3
|CADCHF
|3
|USDKRW
|3
|NZDSGD
|3
|GBPSGD
|3
|CHFSGD
|3
|GBPCHF
|2
|AUDNZD
|2
|AUDSGD
|2
|NZDCHF
|2
|EURCZK
|2
|EURSGD
|2
|SGDJPY
|1
|USDSGD
|1
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPNZD
|20K
|EURNZD
|11K
|GBPJPY
|15K
|USDJPY
|17K
|EURAUD
|9.4K
|GBPCAD
|12K
|EURJPY
|-3.3K
|GBPAUD
|14K
|AUDJPY
|2.1K
|NZDJPY
|-715
|XAUJPY
|3.6K
|XAUUSD
|1.6K
|XAUEUR
|2K
|GBPUSD
|116
|XAGAUD
|4.7K
|AUDUSD
|77
|XAGUSD
|4.3K
|EURCAD
|229
|NZDUSD
|78
|USDCHF
|-328
|USDPLN
|24
|USOUSD
|413
|USDCAD
|-27
|EURUSD
|-11
|CADJPY
|164
|AUDCHF
|12
|AUDCAD
|7
|CHFJPY
|80
|EURCHF
|3
|EURGBP
|0
|NZDCAD
|21
|CADCHF
|9
|USDKRW
|18
|NZDSGD
|7
|GBPSGD
|67
|CHFSGD
|22
|GBPCHF
|1
|AUDNZD
|-7
|AUDSGD
|4
|NZDCHF
|32
|EURCZK
|0
|EURSGD
|24
|SGDJPY
|38
|USDSGD
|3
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPNZD
|-215K
|EURNZD
|-268K
|GBPJPY
|-173K
|USDJPY
|-191K
|EURAUD
|-116K
|GBPCAD
|-149K
|EURJPY
|-295K
|GBPAUD
|-160K
|AUDJPY
|-78K
|NZDJPY
|-47K
|XAUJPY
|54K
|XAUUSD
|30K
|XAUEUR
|16K
|GBPUSD
|5.6K
|XAGAUD
|7.1K
|AUDUSD
|3.4K
|XAGUSD
|5.9K
|EURCAD
|3.2K
|NZDUSD
|3.1K
|USDCHF
|-28K
|USDPLN
|9.9K
|USOUSD
|5K
|USDCAD
|-5.1K
|EURUSD
|-389
|CADJPY
|1.7K
|AUDCHF
|1.1K
|AUDCAD
|972
|CHFJPY
|1.5K
|EURCHF
|-660
|EURGBP
|-98
|NZDCAD
|1.1K
|CADCHF
|761
|USDKRW
|1.1K
|NZDSGD
|913
|GBPSGD
|1.1K
|CHFSGD
|889
|GBPCHF
|85
|AUDNZD
|-1.2K
|AUDSGD
|533
|NZDCHF
|314
|EURCZK
|90
|EURSGD
|500
|SGDJPY
|150
|USDSGD
|378
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1 266.00 USD
Worst Trade: -2 885 USD
Vincite massime consecutive: 44
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +6 331.07 USD
Massima perdita consecutiva: -658.13 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
VantageTradingLtd-Live
|0.27 × 30
|
VantagePrimeLimited-Live
|0.33 × 191
|
VantageInternational-Live 3
|0.70 × 349
|
JunoMarkets-Server
|1.35 × 57
|
VantageInternational-Live
|2.98 × 1307
|
RoboForex-Pro
|3.50 × 4
|
YLDFX-Server 01
|7.61 × 193
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
100USD al mese
141%
0
0
USD
USD
388K
USD
USD
27
0%
3 046
58%
99%
2.21
37.30
USD
USD
28%
1:100