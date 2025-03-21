- 자본
- 축소
트레이드:
6 864
이익 거래:
3 451 (50.27%)
손실 거래:
3 413 (49.72%)
최고의 거래:
18 838.70 USD
최악의 거래:
-47 498.45 USD
총 수익:
932 523.84 USD (2 189 926 pips)
총 손실:
-677 097.90 USD (11 533 455 pips)
연속 최대 이익:
112 (6 331.07 USD)
연속 최대 이익:
80 334.51 USD (101)
샤프 비율:
0.14
거래 활동:
99.38%
최대 입금량:
26.53%
최근 거래:
2 시간 전
주별 거래 수:
374
평균 유지 시간:
9 일
회복 요인:
2.36
롱(주식매수):
3 410 (49.68%)
숏(주식차입매도):
3 454 (50.32%)
수익 요인:
1.38
기대수익:
37.21 USD
평균 이익:
270.22 USD
평균 손실:
-198.39 USD
연속 최대 손실:
115 (-2 927.13 USD)
연속 최대 손실:
-77 562.66 USD (25)
월별 성장률:
-2.80%
연간 예측:
-33.95%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
108 012.84 USD (36.27%)
상대적 삭감:
잔고별:
16.33% (108 012.84 USD)
자본금별:
47.27% (308 029.03 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|USDJPY
|594
|GBPNZD
|562
|GBPJPY
|542
|EURNZD
|528
|EURAUD
|413
|GBPCAD
|384
|GBPAUD
|378
|EURJPY
|368
|AUDJPY
|312
|XAUJPY
|299
|NZDJPY
|236
|XAUUSD
|176
|GBPUSD
|165
|USOUSD
|163
|XAUEUR
|160
|XAUAUD
|149
|AUDUSD
|133
|CADJPY
|127
|EURCAD
|119
|NZDUSD
|111
|USDCAD
|110
|NZDCAD
|94
|XAGAUD
|92
|AUDCAD
|91
|XAGUSD
|85
|EURUSD
|74
|EURGBP
|72
|AUDNZD
|72
|USDSGD
|69
|EURSGD
|47
|CHFJPY
|33
|CHFSGD
|22
|USDPLN
|18
|GBPSGD
|16
|USDCHF
|15
|EURCHF
|9
|AUDCHF
|5
|NZDSGD
|4
|CADCHF
|3
|USDKRW
|3
|NZDCHF
|3
|GBPCHF
|2
|AUDSGD
|2
|EURCZK
|2
|SGDJPY
|1
|EURPLN
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|USDJPY
|15K
|GBPNZD
|13K
|GBPJPY
|13K
|EURNZD
|16K
|EURAUD
|9.7K
|GBPCAD
|17K
|GBPAUD
|6.6K
|EURJPY
|-1.7K
|AUDJPY
|1.3K
|XAUJPY
|59K
|NZDJPY
|2.3K
|XAUUSD
|6.6K
|GBPUSD
|9.4K
|USOUSD
|17K
|XAUEUR
|18K
|XAUAUD
|-5.8K
|AUDUSD
|5.3K
|CADJPY
|8.4K
|EURCAD
|9.1K
|NZDUSD
|4.7K
|USDCAD
|4.6K
|NZDCAD
|3.7K
|XAGAUD
|-19K
|AUDCAD
|2.6K
|XAGUSD
|28K
|EURUSD
|6.8K
|EURGBP
|-1.6K
|AUDNZD
|3.2K
|USDSGD
|2.8K
|EURSGD
|1.2K
|CHFJPY
|-486
|CHFSGD
|-798
|USDPLN
|212
|GBPSGD
|481
|USDCHF
|117
|EURCHF
|-180
|AUDCHF
|12
|NZDSGD
|-11
|CADCHF
|9
|USDKRW
|18
|NZDCHF
|7
|GBPCHF
|1
|AUDSGD
|4
|EURCZK
|0
|SGDJPY
|38
|EURPLN
|-66
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|USDJPY
|-520K
|GBPNZD
|-496K
|GBPJPY
|-394K
|EURNZD
|-472K
|EURAUD
|-260K
|GBPCAD
|-208K
|GBPAUD
|-371K
|EURJPY
|-457K
|AUDJPY
|-230K
|XAUJPY
|-2.4M
|NZDJPY
|-153K
|XAUUSD
|-288K
|GBPUSD
|-140K
|USOUSD
|-121K
|XAUEUR
|-455K
|XAUAUD
|-1.6M
|AUDUSD
|-64K
|CADJPY
|-63K
|EURCAD
|-32K
|NZDUSD
|-58K
|USDCAD
|-103K
|NZDCAD
|-41K
|XAGAUD
|-141K
|AUDCAD
|-21K
|XAGUSD
|-24K
|EURUSD
|-18K
|EURGBP
|-25K
|AUDNZD
|-27K
|USDSGD
|-26K
|EURSGD
|-24K
|CHFJPY
|-17K
|CHFSGD
|-6.6K
|USDPLN
|11K
|GBPSGD
|2.6K
|USDCHF
|-27K
|EURCHF
|-2K
|AUDCHF
|1.1K
|NZDSGD
|-1.3K
|CADCHF
|761
|USDKRW
|1.1K
|NZDCHF
|-1.8K
|GBPCHF
|85
|AUDSGD
|533
|EURCZK
|90
|SGDJPY
|150
|EURPLN
|-248
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +18 838.70 USD
최악의 거래: -47 498 USD
연속 최대 이익: 101
연속 최대 손실: 25
연속 최대 이익: +6 331.07 USD
연속 최대 손실: -2 927.13 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VantageInternational-Live 4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 2
|
VantagePrimeLimited-Live
|0.33 × 191
|
VantageTradingLtd-Live
|0.35 × 279
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.50 × 2
|
VantageInternational-Live 15
|0.50 × 2
|
VantageInternational-Live 5
|0.83 × 6
|
VantageInternational-Live 3
|0.84 × 389
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.96 × 24
|
Forex.com-Live 536
|1.00 × 10
|
JunoMarkets-Server
|1.35 × 57
|
VantageInternational-Live 4
|2.70 × 351
|
VantageInternational-Live 6
|2.83 × 6
|
VantageInternational-Live
|3.26 × 1459
|
Exness-MT5Real34
|3.60 × 10
|
Bybit-Live-4
|5.00 × 1
|
VantageInternational-Live 8
|5.21 × 53
|
ICMarketsSC-MT5
|5.60 × 10
|
VantageInternational-Live 13
|5.94 × 154
|
VantageGlobalPrimeAU-Live
|6.67 × 33
|
YLDFX-Server 01
|7.61 × 197
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|8.93 × 702
|
Exness-MT5Real
|8.97 × 75
|
ICMarketsSC-MT5-2
|9.31 × 1925
|
OxSecurities-Live
|9.50 × 2
리뷰 없음