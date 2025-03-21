시그널섹션
Vinicius Coelho Cardoso

InvistacomCoelhoVantage

Vinicius Coelho Cardoso
0 리뷰
안정성
42
0 / 0 USD
다음 이후의 성장 2025 222%
VantageInternational-Live 4
1:100
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
6 864
이익 거래:
3 451 (50.27%)
손실 거래:
3 413 (49.72%)
최고의 거래:
18 838.70 USD
최악의 거래:
-47 498.45 USD
총 수익:
932 523.84 USD (2 189 926 pips)
총 손실:
-677 097.90 USD (11 533 455 pips)
연속 최대 이익:
112 (6 331.07 USD)
연속 최대 이익:
80 334.51 USD (101)
샤프 비율:
0.14
거래 활동:
99.38%
최대 입금량:
26.53%
최근 거래:
2 시간 전
주별 거래 수:
374
평균 유지 시간:
9 일
회복 요인:
2.36
롱(주식매수):
3 410 (49.68%)
숏(주식차입매도):
3 454 (50.32%)
수익 요인:
1.38
기대수익:
37.21 USD
평균 이익:
270.22 USD
평균 손실:
-198.39 USD
연속 최대 손실:
115 (-2 927.13 USD)
연속 최대 손실:
-77 562.66 USD (25)
월별 성장률:
-2.80%
연간 예측:
-33.95%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
108 012.84 USD (36.27%)
상대적 삭감:
잔고별:
16.33% (108 012.84 USD)
자본금별:
47.27% (308 029.03 USD)

배포

심볼 Sell Buy
USDJPY 594
GBPNZD 562
GBPJPY 542
EURNZD 528
EURAUD 413
GBPCAD 384
GBPAUD 378
EURJPY 368
AUDJPY 312
XAUJPY 299
NZDJPY 236
XAUUSD 176
GBPUSD 165
USOUSD 163
XAUEUR 160
XAUAUD 149
AUDUSD 133
CADJPY 127
EURCAD 119
NZDUSD 111
USDCAD 110
NZDCAD 94
XAGAUD 92
AUDCAD 91
XAGUSD 85
EURUSD 74
EURGBP 72
AUDNZD 72
USDSGD 69
EURSGD 47
CHFJPY 33
CHFSGD 22
USDPLN 18
GBPSGD 16
USDCHF 15
EURCHF 9
AUDCHF 5
NZDSGD 4
CADCHF 3
USDKRW 3
NZDCHF 3
GBPCHF 2
AUDSGD 2
EURCZK 2
SGDJPY 1
EURPLN 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
USDJPY 15K
GBPNZD 13K
GBPJPY 13K
EURNZD 16K
EURAUD 9.7K
GBPCAD 17K
GBPAUD 6.6K
EURJPY -1.7K
AUDJPY 1.3K
XAUJPY 59K
NZDJPY 2.3K
XAUUSD 6.6K
GBPUSD 9.4K
USOUSD 17K
XAUEUR 18K
XAUAUD -5.8K
AUDUSD 5.3K
CADJPY 8.4K
EURCAD 9.1K
NZDUSD 4.7K
USDCAD 4.6K
NZDCAD 3.7K
XAGAUD -19K
AUDCAD 2.6K
XAGUSD 28K
EURUSD 6.8K
EURGBP -1.6K
AUDNZD 3.2K
USDSGD 2.8K
EURSGD 1.2K
CHFJPY -486
CHFSGD -798
USDPLN 212
GBPSGD 481
USDCHF 117
EURCHF -180
AUDCHF 12
NZDSGD -11
CADCHF 9
USDKRW 18
NZDCHF 7
GBPCHF 1
AUDSGD 4
EURCZK 0
SGDJPY 38
EURPLN -66
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
USDJPY -520K
GBPNZD -496K
GBPJPY -394K
EURNZD -472K
EURAUD -260K
GBPCAD -208K
GBPAUD -371K
EURJPY -457K
AUDJPY -230K
XAUJPY -2.4M
NZDJPY -153K
XAUUSD -288K
GBPUSD -140K
USOUSD -121K
XAUEUR -455K
XAUAUD -1.6M
AUDUSD -64K
CADJPY -63K
EURCAD -32K
NZDUSD -58K
USDCAD -103K
NZDCAD -41K
XAGAUD -141K
AUDCAD -21K
XAGUSD -24K
EURUSD -18K
EURGBP -25K
AUDNZD -27K
USDSGD -26K
EURSGD -24K
CHFJPY -17K
CHFSGD -6.6K
USDPLN 11K
GBPSGD 2.6K
USDCHF -27K
EURCHF -2K
AUDCHF 1.1K
NZDSGD -1.3K
CADCHF 761
USDKRW 1.1K
NZDCHF -1.8K
GBPCHF 85
AUDSGD 533
EURCZK 90
SGDJPY 150
EURPLN -248
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +18 838.70 USD
최악의 거래: -47 498 USD
연속 최대 이익: 101
연속 최대 손실: 25
연속 최대 이익: +6 331.07 USD
연속 최대 손실: -2 927.13 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VantageInternational-Live 4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

Exness-MT5Real8
0.00 × 1
VantageInternational-Live 10
0.00 × 2
VantagePrimeLimited-Live
0.33 × 191
VantageTradingLtd-Live
0.35 × 279
STARTRADERFinancial-Live
0.50 × 2
VantageInternational-Live 15
0.50 × 2
VantageInternational-Live 5
0.83 × 6
VantageInternational-Live 3
0.84 × 389
TradeMaxGlobal-Live
0.96 × 24
Forex.com-Live 536
1.00 × 10
JunoMarkets-Server
1.35 × 57
VantageInternational-Live 4
2.70 × 351
VantageInternational-Live 6
2.83 × 6
VantageInternational-Live
3.26 × 1459
Exness-MT5Real34
3.60 × 10
Bybit-Live-4
5.00 × 1
VantageInternational-Live 8
5.21 × 53
ICMarketsSC-MT5
5.60 × 10
VantageInternational-Live 13
5.94 × 154
VantageGlobalPrimeAU-Live
6.67 × 33
YLDFX-Server 01
7.61 × 197
CapitalPointTrading-MT5-4
8.93 × 702
Exness-MT5Real
8.97 × 75
ICMarketsSC-MT5-2
9.31 × 1925
OxSecurities-Live
9.50 × 2
리뷰 없음
2025.12.19 07:20
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.19 05:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 19:08
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 17:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 14:05
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 23:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 22:57
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.14 23:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 22:38
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 15:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 15:58
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 14:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 13:55
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 03:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 19:37
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 14:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 06:25
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 02:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 19:13
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 15:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
