Vinicius Coelho Cardoso

InvistacomCoelhoVantage

Vinicius Coelho Cardoso
0 comentarios
Fiabilidad
40 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 227%
VantageInternational-Live 4
1:100
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
6 588
Transacciones Rentables:
3 369 (51.13%)
Transacciones Irrentables:
3 219 (48.86%)
Mejor transacción:
18 838.70 USD
Peor transacción:
-47 498.45 USD
Beneficio Bruto:
920 606.65 USD (2 146 363 pips)
Pérdidas Brutas:
-654 395.17 USD (10 645 325 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
112 (6 331.07 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
80 334.51 USD (101)
Ratio de Sharpe:
0.14
Actividad comercial:
99.38%
Carga máxima del depósito:
26.53%
Último trade:
5 horas
Trades a la semana:
281
Tiempo medio de espera:
9 días
Factor de Recuperación:
2.46
Transacciones Largas:
3 277 (49.74%)
Transacciones Cortas:
3 311 (50.26%)
Factor de Beneficio:
1.41
Beneficio Esperado:
40.41 USD
Beneficio medio:
273.26 USD
Pérdidas medias:
-203.29 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
115 (-2 927.13 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-77 562.66 USD (25)
Crecimiento al mes:
1.33%
Pronóstico anual:
16.26%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
108 012.84 USD (36.27%)
Reducción relativa:
De balance:
16.33% (108 012.84 USD)
De fondos:
47.27% (308 029.03 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
USDJPY 583
GBPNZD 545
GBPJPY 528
EURNZD 513
EURAUD 401
GBPCAD 371
GBPAUD 367
EURJPY 357
AUDJPY 298
XAUJPY 293
NZDJPY 227
XAUUSD 175
XAUEUR 160
USOUSD 153
GBPUSD 147
XAUAUD 144
AUDUSD 124
CADJPY 119
EURCAD 114
NZDUSD 100
USDCAD 99
XAGAUD 89
NZDCAD 88
AUDCAD 85
XAGUSD 85
EURUSD 65
EURGBP 64
AUDNZD 62
USDSGD 60
EURSGD 40
CHFJPY 33
CHFSGD 22
GBPSGD 15
USDCHF 14
USDPLN 13
EURCHF 9
AUDCHF 5
NZDSGD 4
CADCHF 3
USDKRW 3
NZDCHF 3
GBPCHF 2
AUDSGD 2
EURCZK 2
SGDJPY 1
EURPLN 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
USDJPY 15K
GBPNZD 12K
GBPJPY 15K
EURNZD 16K
EURAUD 9.1K
GBPCAD 16K
GBPAUD 6.7K
EURJPY -1.7K
AUDJPY 1.1K
XAUJPY 66K
NZDJPY 2.3K
XAUUSD 5.9K
XAUEUR 18K
USOUSD 17K
GBPUSD 9.1K
XAUAUD -5K
AUDUSD 5.2K
CADJPY 8.6K
EURCAD 9.1K
NZDUSD 4.9K
USDCAD 4.7K
XAGAUD -16K
NZDCAD 4K
AUDCAD 2.3K
XAGUSD 28K
EURUSD 6.6K
EURGBP 1.4K
AUDNZD 2.5K
USDSGD 2.8K
EURSGD 1K
CHFJPY -486
CHFSGD -798
GBPSGD 386
USDCHF -114
USDPLN 23
EURCHF -180
AUDCHF 12
NZDSGD -11
CADCHF 9
USDKRW 18
NZDCHF 7
GBPCHF 1
AUDSGD 4
EURCZK 0
SGDJPY 38
EURPLN -66
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
USDJPY -512K
GBPNZD -478K
GBPJPY -352K
EURNZD -447K
EURAUD -249K
GBPCAD -197K
GBPAUD -357K
EURJPY -440K
AUDJPY -203K
XAUJPY -2.1M
NZDJPY -139K
XAUUSD -290K
XAUEUR -455K
USOUSD -102K
GBPUSD -109K
XAUAUD -1.6M
AUDUSD -50K
CADJPY -53K
EURCAD -27K
NZDUSD -47K
USDCAD -85K
XAGAUD -52K
NZDCAD -37K
AUDCAD -16K
XAGUSD -24K
EURUSD -13K
EURGBP -18K
AUDNZD -21K
USDSGD -17K
EURSGD -18K
CHFJPY -17K
CHFSGD -6.6K
GBPSGD 2.3K
USDCHF -27K
USDPLN 9.6K
EURCHF -2K
AUDCHF 1.1K
NZDSGD -1.3K
CADCHF 761
USDKRW 1.1K
NZDCHF -1.8K
GBPCHF 85
AUDSGD 533
EURCZK 90
SGDJPY 150
EURPLN -248
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +18 838.70 USD
Peor transacción: -47 498 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 101
Máximo de pérdidas consecutivas: 25
Beneficio máximo consecutivo: +6 331.07 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -2 927.13 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VantageInternational-Live 4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Exness-MT5Real8
0.00 × 1
VantageInternational-Live 10
0.00 × 2
VantagePrimeLimited-Live
0.33 × 191
VantageTradingLtd-Live
0.34 × 259
STARTRADERFinancial-Live
0.50 × 2
VantageInternational-Live 15
0.50 × 2
VantageInternational-Live 5
0.83 × 6
VantageInternational-Live 3
0.84 × 389
TradeMaxGlobal-Live
0.96 × 24
Forex.com-Live 536
1.00 × 10
JunoMarkets-Server
1.35 × 57
VantageInternational-Live 4
2.70 × 351
VantageInternational-Live 6
2.83 × 6
VantageInternational-Live
3.26 × 1459
Exness-MT5Real34
3.60 × 10
Bybit-Live-4
5.00 × 1
VantageInternational-Live 8
5.21 × 53
ICMarketsSC-MT5
5.60 × 10
VantageInternational-Live 13
5.94 × 154
VantageGlobalPrimeAU-Live
6.67 × 33
YLDFX-Server 01
7.61 × 197
CapitalPointTrading-MT5-4
8.93 × 702
Exness-MT5Real
8.97 × 75
ICMarketsSC-MT5-2
9.31 × 1925
OxSecurities-Live
9.50 × 2
otros 12...
