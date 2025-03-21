SinaisSeções
Vinicius Coelho Cardoso

InvistacomCoelhoVantage

Vinicius Coelho Cardoso
0 comentários
Confiabilidade
40 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 227%
VantageInternational-Live 4
1:100
Negociações:
6 588
Negociações com lucro:
3 369 (51.13%)
Negociações com perda:
3 219 (48.86%)
Melhor negociação:
18 838.70 USD
Pior negociação:
-47 498.45 USD
Lucro bruto:
920 606.65 USD (2 146 363 pips)
Perda bruta:
-654 395.17 USD (10 645 325 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
112 (6 331.07 USD)
Máximo lucro consecutivo:
80 334.51 USD (101)
Índice de Sharpe:
0.14
Atividade de negociação:
99.38%
Depósito máximo carregado:
26.53%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
281
Tempo médio de espera:
9 dias
Fator de recuperação:
2.46
Negociações longas:
3 277 (49.74%)
Negociações curtas:
3 311 (50.26%)
Fator de lucro:
1.41
Valor esperado:
40.41 USD
Lucro médio:
273.26 USD
Perda média:
-203.29 USD
Máximo de perdas consecutivas:
115 (-2 927.13 USD)
Máxima perda consecutiva:
-77 562.66 USD (25)
Crescimento mensal:
1.57%
Previsão anual:
19.10%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
108 012.84 USD (36.27%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
16.33% (108 012.84 USD)
Pelo Capital Líquido:
47.27% (308 029.03 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
USDJPY 583
GBPNZD 545
GBPJPY 528
EURNZD 513
EURAUD 401
GBPCAD 371
GBPAUD 367
EURJPY 357
AUDJPY 298
XAUJPY 293
NZDJPY 227
XAUUSD 175
XAUEUR 160
USOUSD 153
GBPUSD 147
XAUAUD 144
AUDUSD 124
CADJPY 119
EURCAD 114
NZDUSD 100
USDCAD 99
XAGAUD 89
NZDCAD 88
AUDCAD 85
XAGUSD 85
EURUSD 65
EURGBP 64
AUDNZD 62
USDSGD 60
EURSGD 40
CHFJPY 33
CHFSGD 22
GBPSGD 15
USDCHF 14
USDPLN 13
EURCHF 9
AUDCHF 5
NZDSGD 4
CADCHF 3
USDKRW 3
NZDCHF 3
GBPCHF 2
AUDSGD 2
EURCZK 2
SGDJPY 1
EURPLN 1
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
USDJPY 15K
GBPNZD 12K
GBPJPY 15K
EURNZD 16K
EURAUD 9.1K
GBPCAD 16K
GBPAUD 6.7K
EURJPY -1.7K
AUDJPY 1.1K
XAUJPY 66K
NZDJPY 2.3K
XAUUSD 5.9K
XAUEUR 18K
USOUSD 17K
GBPUSD 9.1K
XAUAUD -5K
AUDUSD 5.2K
CADJPY 8.6K
EURCAD 9.1K
NZDUSD 4.9K
USDCAD 4.7K
XAGAUD -16K
NZDCAD 4K
AUDCAD 2.3K
XAGUSD 28K
EURUSD 6.6K
EURGBP 1.4K
AUDNZD 2.5K
USDSGD 2.8K
EURSGD 1K
CHFJPY -486
CHFSGD -798
GBPSGD 386
USDCHF -114
USDPLN 23
EURCHF -180
AUDCHF 12
NZDSGD -11
CADCHF 9
USDKRW 18
NZDCHF 7
GBPCHF 1
AUDSGD 4
EURCZK 0
SGDJPY 38
EURPLN -66
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
USDJPY -512K
GBPNZD -478K
GBPJPY -352K
EURNZD -447K
EURAUD -249K
GBPCAD -197K
GBPAUD -357K
EURJPY -440K
AUDJPY -203K
XAUJPY -2.1M
NZDJPY -139K
XAUUSD -290K
XAUEUR -455K
USOUSD -102K
GBPUSD -109K
XAUAUD -1.6M
AUDUSD -50K
CADJPY -53K
EURCAD -27K
NZDUSD -47K
USDCAD -85K
XAGAUD -52K
NZDCAD -37K
AUDCAD -16K
XAGUSD -24K
EURUSD -13K
EURGBP -18K
AUDNZD -21K
USDSGD -17K
EURSGD -18K
CHFJPY -17K
CHFSGD -6.6K
GBPSGD 2.3K
USDCHF -27K
USDPLN 9.6K
EURCHF -2K
AUDCHF 1.1K
NZDSGD -1.3K
CADCHF 761
USDKRW 1.1K
NZDCHF -1.8K
GBPCHF 85
AUDSGD 533
EURCZK 90
SGDJPY 150
EURPLN -248
Melhor negociação: +18 838.70 USD
Pior negociação: -47 498 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 101
Máximo de perdas consecutivas: 25
Máximo lucro consecutivo: +6 331.07 USD
Máxima perda consecutiva: -2 927.13 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Exness-MT5Real8
0.00 × 1
VantageInternational-Live 10
0.00 × 2
VantagePrimeLimited-Live
0.33 × 191
VantageTradingLtd-Live
0.34 × 259
STARTRADERFinancial-Live
0.50 × 2
VantageInternational-Live 15
0.50 × 2
VantageInternational-Live 5
0.83 × 6
VantageInternational-Live 3
0.84 × 389
TradeMaxGlobal-Live
0.96 × 24
Forex.com-Live 536
1.00 × 10
JunoMarkets-Server
1.35 × 57
VantageInternational-Live 4
2.70 × 351
VantageInternational-Live 6
2.83 × 6
VantageInternational-Live
3.26 × 1459
Exness-MT5Real34
3.60 × 10
Bybit-Live-4
5.00 × 1
VantageInternational-Live 8
5.21 × 53
ICMarketsSC-MT5
5.60 × 10
VantageInternational-Live 13
5.94 × 154
VantageGlobalPrimeAU-Live
6.67 × 33
YLDFX-Server 01
7.61 × 197
CapitalPointTrading-MT5-4
8.93 × 702
Exness-MT5Real
8.97 × 75
ICMarketsSC-MT5-2
9.31 × 1925
OxSecurities-Live
9.50 × 2
Sem comentários
2025.12.19 07:20
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.19 05:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 19:08
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 17:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 14:05
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 23:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 22:57
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.14 23:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 22:38
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 15:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 15:58
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 14:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 13:55
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 03:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 19:37
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 14:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 06:25
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 02:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 19:13
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 15:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
