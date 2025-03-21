СигналыРазделы
Vinicius Coelho Cardoso

InvistacomCoelhoVantage

Vinicius Coelho Cardoso
0 отзывов
Надежность
40 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 227%
VantageInternational-Live 4
1:100
  Прирост
  Баланс
  Средства
  Просадка
Всего трейдов:
6 574
Прибыльных трейдов:
3 357 (51.06%)
Убыточных трейдов:
3 217 (48.94%)
Лучший трейд:
18 838.70 USD
Худший трейд:
-47 498.45 USD
Общая прибыль:
916 805.32 USD (2 129 692 pips)
Общий убыток:
-650 313.03 USD (10 567 088 pips)
Макс. серия выигрышей:
112 (6 331.07 USD)
Макс. прибыль в серии:
80 334.51 USD (101)
Коэффициент Шарпа:
0.14
Торговая активность:
99.38%
Макс. загрузка депозита:
26.53%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
297
Ср. время удержания:
9 дней
Фактор восстановления:
2.47
Длинных трейдов:
3 267 (49.70%)
Коротких трейдов:
3 307 (50.30%)
Профит фактор:
1.41
Мат. ожидание:
40.54 USD
Средняя прибыль:
273.10 USD
Средний убыток:
-202.15 USD
Макс. серия проигрышей:
115 (-2 927.13 USD)
Макс. убыток в серии:
-77 562.66 USD (25)
Прирост в месяц:
6.25%
Годовой прогноз:
75.89%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
108 012.84 USD (36.27%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
16.33% (108 012.84 USD)
По эквити:
47.27% (308 029.03 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USDJPY 582
GBPNZD 544
GBPJPY 527
EURNZD 513
EURAUD 401
GBPCAD 371
GBPAUD 366
EURJPY 356
AUDJPY 297
XAUJPY 292
NZDJPY 227
XAUUSD 175
XAUEUR 160
USOUSD 153
GBPUSD 147
XAUAUD 143
AUDUSD 123
CADJPY 118
EURCAD 114
NZDUSD 100
USDCAD 99
NZDCAD 88
XAGAUD 86
AUDCAD 85
XAGUSD 85
EURUSD 65
EURGBP 64
AUDNZD 62
USDSGD 60
EURSGD 40
CHFJPY 33
CHFSGD 22
USDCHF 14
GBPSGD 14
USDPLN 13
EURCHF 9
AUDCHF 5
NZDSGD 4
CADCHF 3
USDKRW 3
NZDCHF 3
GBPCHF 2
AUDSGD 2
EURCZK 2
SGDJPY 1
EURPLN 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USDJPY 15K
GBPNZD 12K
GBPJPY 15K
EURNZD 16K
EURAUD 9.1K
GBPCAD 16K
GBPAUD 6.6K
EURJPY -1.8K
AUDJPY 650
XAUJPY 66K
NZDJPY 2.3K
XAUUSD 5.9K
XAUEUR 18K
USOUSD 17K
GBPUSD 9.1K
XAUAUD -1K
AUDUSD 5.1K
CADJPY 8.2K
EURCAD 9.1K
NZDUSD 4.9K
USDCAD 4.7K
NZDCAD 4K
XAGAUD -18K
AUDCAD 2.3K
XAGUSD 28K
EURUSD 6.6K
EURGBP 1.4K
AUDNZD 2.5K
USDSGD 2.8K
EURSGD 1K
CHFJPY -486
CHFSGD -798
USDCHF -114
GBPSGD 274
USDPLN 23
EURCHF -180
AUDCHF 12
NZDSGD -11
CADCHF 9
USDKRW 18
NZDCHF 7
GBPCHF 1
AUDSGD 4
EURCZK 0
SGDJPY 38
EURPLN -66
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USDJPY -512K
GBPNZD -476K
GBPJPY -352K
EURNZD -447K
EURAUD -249K
GBPCAD -197K
GBPAUD -358K
EURJPY -441K
AUDJPY -203K
XAUJPY -2.1M
NZDJPY -139K
XAUUSD -290K
XAUEUR -455K
USOUSD -102K
GBPUSD -109K
XAUAUD -1.5M
AUDUSD -50K
CADJPY -54K
EURCAD -27K
NZDUSD -47K
USDCAD -85K
NZDCAD -37K
XAGAUD -59K
AUDCAD -16K
XAGUSD -24K
EURUSD -13K
EURGBP -18K
AUDNZD -21K
USDSGD -17K
EURSGD -18K
CHFJPY -17K
CHFSGD -6.6K
USDCHF -27K
GBPSGD 2K
USDPLN 9.6K
EURCHF -2K
AUDCHF 1.1K
NZDSGD -1.3K
CADCHF 761
USDKRW 1.1K
NZDCHF -1.8K
GBPCHF 85
AUDSGD 533
EURCZK 90
SGDJPY 150
EURPLN -248
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  Загрузка депозита
  Просадка
Лучший трейд: +18 838.70 USD
Худший трейд: -47 498 USD
Макс. серия выигрышей: 101
Макс. серия проигрышей: 25
Макс. прибыль в серии: +6 331.07 USD
Макс. убыток в серии: -2 927.13 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-MT5Real8
0.00 × 1
VantageInternational-Live 10
0.00 × 2
VantagePrimeLimited-Live
0.33 × 191
VantageTradingLtd-Live
0.34 × 259
STARTRADERFinancial-Live
0.50 × 2
VantageInternational-Live 15
0.50 × 2
Forex.com-Live 536
0.70 × 10
VantageInternational-Live 5
0.83 × 6
VantageInternational-Live 3
0.84 × 389
TradeMaxGlobal-Live
0.96 × 24
JunoMarkets-Server
1.35 × 57
VantageInternational-Live 4
2.70 × 351
VantageInternational-Live 6
2.83 × 6
VantageInternational-Live
3.26 × 1459
Exness-MT5Real34
3.60 × 10
Bybit-Live-4
5.00 × 1
VantageInternational-Live 8
5.21 × 53
ICMarketsSC-MT5
5.60 × 10
VantageInternational-Live 13
5.94 × 154
VantageGlobalPrimeAU-Live
6.67 × 33
YLDFX-Server 01
7.61 × 197
CapitalPointTrading-MT5-4
8.93 × 702
Exness-MT5Real
8.97 × 75
ICMarketsSC-MT5-2
9.31 × 1925
OxSecurities-Live
9.50 × 2
еще 12...
Нет отзывов
2025.12.19 07:20
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.19 05:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 19:08
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 17:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 14:05
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 23:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 22:57
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.14 23:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 22:38
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 15:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 15:58
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 14:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 13:55
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 03:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 19:37
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 14:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 06:25
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 02:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 19:13
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 15:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
