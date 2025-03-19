- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
696
Kârla kapanan işlemler:
530 (76.14%)
Zararla kapanan işlemler:
166 (23.85%)
En iyi işlem:
200.63 USD
En kötü işlem:
-614.00 USD
Brüt kâr:
2 535.60 USD (86 173 pips)
Brüt zarar:
-2 996.89 USD (145 703 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
28 (6.36 USD)
Maksimum ardışık kâr:
284.69 USD (4)
Sharpe oranı:
-0.02
Alım-satım etkinliği:
73.86%
Maks. mevduat yükü:
12.16%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
39
Ort. tutma süresi:
23 saat
Düzelme faktörü:
-0.42
Alış işlemleri:
350 (50.29%)
Satış işlemleri:
346 (49.71%)
Kâr faktörü:
0.85
Beklenen getiri:
-0.66 USD
Ortalama kâr:
4.78 USD
Ortalama zarar:
-18.05 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-386.76 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-622.42 USD (3)
Aylık büyüme:
0.24%
Yıllık tahmin:
3.11%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
491.27 USD
Maksimum:
1 101.44 USD (30.51%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
33.27% (1 101.44 USD)
Varlığa göre:
47.27% (1 579.49 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCADm#
|289
|AUDCHFm#
|131
|GOLDm#
|116
|EURUSDm#
|68
|EURCHFm#
|49
|GBPUSDm#
|43
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCADm#
|-47
|AUDCHFm#
|109
|GOLDm#
|-29
|EURUSDm#
|-636
|EURCHFm#
|43
|GBPUSDm#
|98
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCADm#
|-12K
|AUDCHFm#
|-7.1K
|GOLDm#
|-15K
|EURUSDm#
|-34K
|EURCHFm#
|9.2K
|GBPUSDm#
|-1.3K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +200.63 USD
En kötü işlem: -614 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +6.36 USD
Maksimum ardışık zarar: -386.76 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-Real 44" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
Start $3000
19 Maret 2025
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-19%
0
0
USD
USD
2.2K
USD
USD
28
99%
696
76%
74%
0.84
-0.66
USD
USD
47%
1:500