Trade:
696
Profit Trade:
530 (76.14%)
Loss Trade:
166 (23.85%)
Best Trade:
200.63 USD
Worst Trade:
-614.00 USD
Profitto lordo:
2 535.60 USD (86 173 pips)
Perdita lorda:
-2 996.89 USD (145 703 pips)
Vincite massime consecutive:
28 (6.36 USD)
Massimo profitto consecutivo:
284.69 USD (4)
Indice di Sharpe:
-0.02
Attività di trading:
73.86%
Massimo carico di deposito:
12.16%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
39
Tempo di attesa medio:
23 ore
Fattore di recupero:
-0.42
Long Trade:
350 (50.29%)
Short Trade:
346 (49.71%)
Fattore di profitto:
0.85
Profitto previsto:
-0.66 USD
Profitto medio:
4.78 USD
Perdita media:
-18.05 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-386.76 USD)
Massima perdita consecutiva:
-622.42 USD (3)
Crescita mensile:
0.24%
Previsione annuale:
3.11%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
491.27 USD
Massimale:
1 101.44 USD (30.51%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
33.27% (1 101.44 USD)
Per equità:
47.27% (1 579.49 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCADm#
|289
|AUDCHFm#
|131
|GOLDm#
|116
|EURUSDm#
|68
|EURCHFm#
|49
|GBPUSDm#
|43
|





|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCADm#
|-47
|AUDCHFm#
|109
|GOLDm#
|-29
|EURUSDm#
|-636
|EURCHFm#
|43
|GBPUSDm#
|98






|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCADm#
|-12K
|AUDCHFm#
|-7.1K
|GOLDm#
|-15K
|EURUSDm#
|-34K
|EURCHFm#
|9.2K
|GBPUSDm#
|-1.3K






Best Trade: +200.63 USD
Worst Trade: -614 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +6.36 USD
Massima perdita consecutiva: -386.76 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-Real 44" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Start $3000
19 Maret 2025
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-19%
0
0
USD
USD
2.2K
USD
USD
28
99%
696
76%
74%
0.84
-0.66
USD
USD
47%
1:500