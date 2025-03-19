- 자본
트레이드:
1 036
이익 거래:
794 (76.64%)
손실 거래:
242 (23.36%)
최고의 거래:
200.63 USD
최악의 거래:
-614.00 USD
총 수익:
2 756.54 USD (146 118 pips)
총 손실:
-3 061.11 USD (177 235 pips)
연속 최대 이익:
28 (6.36 USD)
연속 최대 이익:
284.69 USD (4)
샤프 비율:
-0.01
거래 활동:
81.95%
최대 입금량:
12.16%
최근 거래:
2 시간 전
주별 거래 수:
30
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
-0.28
롱(주식매수):
495 (47.78%)
숏(주식차입매도):
541 (52.22%)
수익 요인:
0.90
기대수익:
-0.29 USD
평균 이익:
3.47 USD
평균 손실:
-12.65 USD
연속 최대 손실:
12 (-29.07 USD)
연속 최대 손실:
-622.42 USD (3)
월별 성장률:
1.58%
연간 예측:
19.12%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
491.27 USD
최대한의:
1 101.44 USD (30.51%)
상대적 삭감:
잔고별:
33.27% (1 101.44 USD)
자본금별:
47.27% (1 579.49 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|AUDCADm#
|446
|AUDCHFm#
|196
|GOLDm#
|116
|AUDNZDm#
|102
|EURUSDm#
|68
|EURCHFm#
|65
|GBPUSDm#
|43
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|AUDCADm#
|10
|AUDCHFm#
|143
|GOLDm#
|-29
|AUDNZDm#
|49
|EURUSDm#
|-636
|EURCHFm#
|61
|GBPUSDm#
|98
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|AUDCADm#
|9K
|AUDCHFm#
|-1.6K
|GOLDm#
|-15K
|AUDNZDm#
|-1.7K
|EURUSDm#
|-34K
|EURCHFm#
|13K
|GBPUSDm#
|-1.3K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +200.63 USD
최악의 거래: -614 USD
연속 최대 이익: 4
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +6.36 USD
연속 최대 손실: -29.07 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "XMGlobal-Real 44"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
Start $3000
19 Maret 2025
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
-13%
0
0
USD
USD
2.4K
USD
USD
42
99%
1 036
76%
82%
0.90
-0.29
USD
USD
47%
1:500