- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
1 020
利益トレード:
778 (76.27%)
損失トレード:
242 (23.73%)
ベストトレード:
200.63 USD
最悪のトレード:
-614.00 USD
総利益:
2 750.70 USD (143 054 pips)
総損失:
-3 061.11 USD (177 235 pips)
最大連続の勝ち:
28 (6.36 USD)
最大連続利益:
284.69 USD (4)
シャープレシオ:
-0.01
取引アクティビティ:
81.95%
最大入金額:
12.16%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
31
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
-0.28
長いトレード:
490 (48.04%)
短いトレード:
530 (51.96%)
プロフィットファクター:
0.90
期待されたペイオフ:
-0.30 USD
平均利益:
3.54 USD
平均損失:
-12.65 USD
最大連続の負け:
12 (-29.07 USD)
最大連続損失:
-622.42 USD (3)
月間成長:
1.49%
年間予想:
18.75%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
491.27 USD
最大の:
1 101.44 USD (30.51%)
比較ドローダウン:
残高による:
33.27% (1 101.44 USD)
エクイティによる:
47.27% (1 579.49 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|AUDCADm#
|432
|AUDCHFm#
|194
|GOLDm#
|116
|AUDNZDm#
|102
|EURUSDm#
|68
|EURCHFm#
|65
|GBPUSDm#
|43
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|AUDCADm#
|5
|AUDCHFm#
|142
|GOLDm#
|-29
|AUDNZDm#
|49
|EURUSDm#
|-636
|EURCHFm#
|61
|GBPUSDm#
|98
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|AUDCADm#
|6.2K
|AUDCHFm#
|-1.9K
|GOLDm#
|-15K
|AUDNZDm#
|-1.7K
|EURUSDm#
|-34K
|EURCHFm#
|13K
|GBPUSDm#
|-1.3K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +200.63 USD
最悪のトレード: -614 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +6.36 USD
最大連続損失: -29.07 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XMGlobal-Real 44"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
Start $3000
19 Maret 2025
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
-13%
0
0
USD
USD
2.4K
USD
USD
41
99%
1 020
76%
82%
0.89
-0.30
USD
USD
47%
1:500