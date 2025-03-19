- Incremento
Total de Trades:
1 020
Transacciones Rentables:
778 (76.27%)
Transacciones Irrentables:
242 (23.73%)
Mejor transacción:
200.63 USD
Peor transacción:
-614.00 USD
Beneficio Bruto:
2 750.70 USD (143 054 pips)
Pérdidas Brutas:
-3 061.11 USD (177 235 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
28 (6.36 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
284.69 USD (4)
Ratio de Sharpe:
-0.01
Actividad comercial:
81.95%
Carga máxima del depósito:
12.16%
Último trade:
12 horas
Trades a la semana:
31
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
-0.28
Transacciones Largas:
490 (48.04%)
Transacciones Cortas:
530 (51.96%)
Factor de Beneficio:
0.90
Beneficio Esperado:
-0.30 USD
Beneficio medio:
3.54 USD
Pérdidas medias:
-12.65 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
12 (-29.07 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-622.42 USD (3)
Crecimiento al mes:
1.55%
Pronóstico anual:
18.75%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
491.27 USD
Máxima:
1 101.44 USD (30.51%)
Reducción relativa:
De balance:
33.27% (1 101.44 USD)
De fondos:
47.27% (1 579.49 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|AUDCADm#
|432
|AUDCHFm#
|194
|GOLDm#
|116
|AUDNZDm#
|102
|EURUSDm#
|68
|EURCHFm#
|65
|GBPUSDm#
|43
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|AUDCADm#
|5
|AUDCHFm#
|142
|GOLDm#
|-29
|AUDNZDm#
|49
|EURUSDm#
|-636
|EURCHFm#
|61
|GBPUSDm#
|98
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|AUDCADm#
|6.2K
|AUDCHFm#
|-1.9K
|GOLDm#
|-15K
|AUDNZDm#
|-1.7K
|EURUSDm#
|-34K
|EURCHFm#
|13K
|GBPUSDm#
|-1.3K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
Mejor transacción: +200.63 USD
Peor transacción: -614 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 4
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +6.36 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -29.07 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "XMGlobal-Real 44" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
No hay datos
Start $3000
19 Maret 2025
No hay comentarios
