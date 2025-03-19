- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
1 026
Gewinntrades:
784 (76.41%)
Verlusttrades:
242 (23.59%)
Bester Trade:
200.63 USD
Schlechtester Trade:
-614.00 USD
Bruttoprofit:
2 752.88 USD (144 036 pips)
Bruttoverlust:
-3 061.11 USD (177 235 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
28 (6.36 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
284.69 USD (4)
Sharpe Ratio:
-0.01
Trading-Aktivität:
81.95%
Max deposit load:
12.16%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
25
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
-0.28
Long-Positionen:
490 (47.76%)
Short-Positionen:
536 (52.24%)
Profit-Faktor:
0.90
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.30 USD
Durchschnittlicher Profit:
3.51 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-12.65 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
12 (-29.07 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-622.42 USD (3)
Wachstum pro Monat :
1.58%
Jahresprognose:
19.20%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
491.27 USD
Maximaler:
1 101.44 USD (30.51%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
33.27% (1 101.44 USD)
Kapital:
47.27% (1 579.49 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|AUDCADm#
|436
|AUDCHFm#
|196
|GOLDm#
|116
|AUDNZDm#
|102
|EURUSDm#
|68
|EURCHFm#
|65
|GBPUSDm#
|43
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|AUDCADm#
|6
|AUDCHFm#
|143
|GOLDm#
|-29
|AUDNZDm#
|49
|EURUSDm#
|-636
|EURCHFm#
|61
|GBPUSDm#
|98
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|AUDCADm#
|7K
|AUDCHFm#
|-1.6K
|GOLDm#
|-15K
|AUDNZDm#
|-1.7K
|EURUSDm#
|-34K
|EURCHFm#
|13K
|GBPUSDm#
|-1.3K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +200.63 USD
Schlechtester Trade: -614 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 4
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +6.36 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -29.07 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "XMGlobal-Real 44" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Keine Angabe
Start $3000
19 Maret 2025
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
-13%
0
0
USD
USD
2.4K
USD
USD
41
99%
1 026
76%
82%
0.89
-0.30
USD
USD
47%
1:500