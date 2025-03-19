- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 016
盈利交易:
774 (76.18%)
亏损交易:
242 (23.82%)
最好交易:
200.63 USD
最差交易:
-614.00 USD
毛利:
2 749.77 USD (142 397 pips)
毛利亏损:
-3 061.11 USD (177 235 pips)
最大连续赢利:
28 (6.36 USD)
最大连续盈利:
284.69 USD (4)
夏普比率:
-0.01
交易活动:
81.95%
最大入金加载:
12.16%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
33
平均持有时间:
2 天
采收率:
-0.28
长期交易:
486 (47.83%)
短期交易:
530 (52.17%)
利润因子:
0.90
预期回报:
-0.31 USD
平均利润:
3.55 USD
平均损失:
-12.65 USD
最大连续失误:
12 (-29.07 USD)
最大连续亏损:
-622.42 USD (3)
每月增长:
1.51%
年度预测:
18.72%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
491.27 USD
最大值:
1 101.44 USD (30.51%)
相对跌幅:
结余:
33.27% (1 101.44 USD)
净值:
47.27% (1 579.49 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDCADm#
|432
|AUDCHFm#
|194
|GOLDm#
|116
|AUDNZDm#
|98
|EURUSDm#
|68
|EURCHFm#
|65
|GBPUSDm#
|43
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDCADm#
|5
|AUDCHFm#
|142
|GOLDm#
|-29
|AUDNZDm#
|48
|EURUSDm#
|-636
|EURCHFm#
|61
|GBPUSDm#
|98
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDCADm#
|6.2K
|AUDCHFm#
|-1.9K
|GOLDm#
|-15K
|AUDNZDm#
|-2.3K
|EURUSDm#
|-34K
|EURCHFm#
|13K
|GBPUSDm#
|-1.3K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +200.63 USD
最差交易: -614 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +6.36 USD
最大连续亏损: -29.07 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XMGlobal-Real 44 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
Start $3000
19 Maret 2025
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-13%
0
0
USD
USD
2.4K
USD
USD
41
99%
1 016
76%
82%
0.89
-0.31
USD
USD
47%
1:500