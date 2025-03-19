- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
1 016
Прибыльных трейдов:
774 (76.18%)
Убыточных трейдов:
242 (23.82%)
Лучший трейд:
200.63 USD
Худший трейд:
-614.00 USD
Общая прибыль:
2 749.77 USD (142 397 pips)
Общий убыток:
-3 061.11 USD (177 235 pips)
Макс. серия выигрышей:
28 (6.36 USD)
Макс. прибыль в серии:
284.69 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
-0.01
Торговая активность:
81.95%
Макс. загрузка депозита:
12.16%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
33
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
-0.28
Длинных трейдов:
486 (47.83%)
Коротких трейдов:
530 (52.17%)
Профит фактор:
0.90
Мат. ожидание:
-0.31 USD
Средняя прибыль:
3.55 USD
Средний убыток:
-12.65 USD
Макс. серия проигрышей:
12 (-29.07 USD)
Макс. убыток в серии:
-622.42 USD (3)
Прирост в месяц:
1.60%
Годовой прогноз:
22.84%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
491.27 USD
Максимальная:
1 101.44 USD (30.51%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
33.27% (1 101.44 USD)
По эквити:
47.27% (1 579.49 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDCADm#
|432
|AUDCHFm#
|194
|GOLDm#
|116
|AUDNZDm#
|98
|EURUSDm#
|68
|EURCHFm#
|65
|GBPUSDm#
|43
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDCADm#
|5
|AUDCHFm#
|142
|GOLDm#
|-29
|AUDNZDm#
|48
|EURUSDm#
|-636
|EURCHFm#
|61
|GBPUSDm#
|98
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDCADm#
|6.2K
|AUDCHFm#
|-1.9K
|GOLDm#
|-15K
|AUDNZDm#
|-2.3K
|EURUSDm#
|-34K
|EURCHFm#
|13K
|GBPUSDm#
|-1.3K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +200.63 USD
Худший трейд: -614 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +6.36 USD
Макс. убыток в серии: -29.07 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-Real 44" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Start $3000
19 Maret 2025
Нет отзывов
