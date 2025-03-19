- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
1 020
Negociações com lucro:
778 (76.27%)
Negociações com perda:
242 (23.73%)
Melhor negociação:
200.63 USD
Pior negociação:
-614.00 USD
Lucro bruto:
2 750.70 USD (143 054 pips)
Perda bruta:
-3 061.11 USD (177 235 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
28 (6.36 USD)
Máximo lucro consecutivo:
284.69 USD (4)
Índice de Sharpe:
-0.01
Atividade de negociação:
81.95%
Depósito máximo carregado:
12.16%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
31
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
-0.28
Negociações longas:
490 (48.04%)
Negociações curtas:
530 (51.96%)
Fator de lucro:
0.90
Valor esperado:
-0.30 USD
Lucro médio:
3.54 USD
Perda média:
-12.65 USD
Máximo de perdas consecutivas:
12 (-29.07 USD)
Máxima perda consecutiva:
-622.42 USD (3)
Crescimento mensal:
1.55%
Previsão anual:
18.75%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
491.27 USD
Máximo:
1 101.44 USD (30.51%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
33.27% (1 101.44 USD)
Pelo Capital Líquido:
47.27% (1 579.49 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|AUDCADm#
|432
|AUDCHFm#
|194
|GOLDm#
|116
|AUDNZDm#
|102
|EURUSDm#
|68
|EURCHFm#
|65
|GBPUSDm#
|43
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|AUDCADm#
|5
|AUDCHFm#
|142
|GOLDm#
|-29
|AUDNZDm#
|49
|EURUSDm#
|-636
|EURCHFm#
|61
|GBPUSDm#
|98
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|AUDCADm#
|6.2K
|AUDCHFm#
|-1.9K
|GOLDm#
|-15K
|AUDNZDm#
|-1.7K
|EURUSDm#
|-34K
|EURCHFm#
|13K
|GBPUSDm#
|-1.3K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +200.63 USD
Pior negociação: -614 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +6.36 USD
Máxima perda consecutiva: -29.07 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XMGlobal-Real 44" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Start $3000
19 Maret 2025
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
-13%
0
0
USD
USD
2.4K
USD
USD
41
99%
1 020
76%
82%
0.89
-0.30
USD
USD
47%
1:500