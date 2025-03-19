SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Recovery 2
Marcho Ibrahim

Recovery 2

Marcho Ibrahim
0 inceleme
28 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -16%
XMGlobal-Real 44
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
735
Kârla kapanan işlemler:
559 (76.05%)
Zararla kapanan işlemler:
176 (23.95%)
En iyi işlem:
200.63 USD
En kötü işlem:
-614.00 USD
Brüt kâr:
2 595.81 USD (87 621 pips)
Brüt zarar:
-2 981.77 USD (151 795 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
28 (6.35 USD)
Maksimum ardışık kâr:
284.39 USD (4)
Sharpe oranı:
-0.01
Alım-satım etkinliği:
75.84%
Maks. mevduat yükü:
12.15%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
39
Ort. tutma süresi:
23 saat
Düzelme faktörü:
-0.34
Alış işlemleri:
366 (49.80%)
Satış işlemleri:
369 (50.20%)
Kâr faktörü:
0.87
Beklenen getiri:
-0.53 USD
Ortalama kâr:
4.64 USD
Ortalama zarar:
-16.94 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-386.59 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-618.00 USD (2)
Aylık büyüme:
0.28%
Yıllık tahmin:
3.82%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
417.18 USD
Maksimum:
1 142.53 USD (30.67%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
33.36% (1 142.53 USD)
Varlığa göre:
48.67% (1 579.78 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCADm# 325
AUDCHFm# 130
GOLDm# 118
EURUSDm# 68
EURCHFm# 49
GBPUSDm# 45
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCADm# -44
AUDCHFm# 109
GOLDm# -34
EURUSDm# -618
EURCHFm# 43
GBPUSDm# 158
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCADm# -14K
AUDCHFm# -7.1K
GOLDm# -17K
EURUSDm# -34K
EURCHFm# 9.3K
GBPUSDm# -1.7K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +200.63 USD
En kötü işlem: -614 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +6.35 USD
Maksimum ardışık zarar: -386.59 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-Real 44" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Start $3000

19 Maret 2025

İnceleme yok
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.12 09:41
No swaps are charged on the signal account
2025.08.07 07:39
No swaps are charged
2025.08.07 07:39
No swaps are charged
2025.08.06 07:20
No swaps are charged on the signal account
2025.08.05 12:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.05 07:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.10 12:00
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.10 09:00
No swaps are charged
2025.06.10 09:00
No swaps are charged
2025.05.28 13:03
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.20 16:04
No swaps are charged on the signal account
2025.04.23 12:09
No swaps are charged
2025.04.23 12:09
No swaps are charged
2025.04.22 17:28
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.86% of days out of 35 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.17 18:33
No swaps are charged on the signal account
2025.04.15 04:46
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.11 09:30
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.06 23:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Recovery 2
Ayda 30 USD
-16%
0
0
USD
2.3K
USD
28
99%
735
76%
76%
0.87
-0.53
USD
49%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.