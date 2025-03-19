- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
735
Kârla kapanan işlemler:
559 (76.05%)
Zararla kapanan işlemler:
176 (23.95%)
En iyi işlem:
200.63 USD
En kötü işlem:
-614.00 USD
Brüt kâr:
2 595.81 USD (87 621 pips)
Brüt zarar:
-2 981.77 USD (151 795 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
28 (6.35 USD)
Maksimum ardışık kâr:
284.39 USD (4)
Sharpe oranı:
-0.01
Alım-satım etkinliği:
75.84%
Maks. mevduat yükü:
12.15%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
39
Ort. tutma süresi:
23 saat
Düzelme faktörü:
-0.34
Alış işlemleri:
366 (49.80%)
Satış işlemleri:
369 (50.20%)
Kâr faktörü:
0.87
Beklenen getiri:
-0.53 USD
Ortalama kâr:
4.64 USD
Ortalama zarar:
-16.94 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-386.59 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-618.00 USD (2)
Aylık büyüme:
0.28%
Yıllık tahmin:
3.82%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
417.18 USD
Maksimum:
1 142.53 USD (30.67%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
33.36% (1 142.53 USD)
Varlığa göre:
48.67% (1 579.78 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCADm#
|325
|AUDCHFm#
|130
|GOLDm#
|118
|EURUSDm#
|68
|EURCHFm#
|49
|GBPUSDm#
|45
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCADm#
|-44
|AUDCHFm#
|109
|GOLDm#
|-34
|EURUSDm#
|-618
|EURCHFm#
|43
|GBPUSDm#
|158
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCADm#
|-14K
|AUDCHFm#
|-7.1K
|GOLDm#
|-17K
|EURUSDm#
|-34K
|EURCHFm#
|9.3K
|GBPUSDm#
|-1.7K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +200.63 USD
En kötü işlem: -614 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +6.35 USD
Maksimum ardışık zarar: -386.59 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-Real 44" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Start $3000
19 Maret 2025
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
