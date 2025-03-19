СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Recovery 2
Marcho Ibrahim

Recovery 2

Marcho Ibrahim
0 отзывов
41 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -10%
XMGlobal-Real 44
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 056
Прибыльных трейдов:
806 (76.32%)
Убыточных трейдов:
250 (23.67%)
Лучший трейд:
200.63 USD
Худший трейд:
-614.00 USD
Общая прибыль:
2 817.87 USD (144 032 pips)
Общий убыток:
-3 048.19 USD (183 292 pips)
Макс. серия выигрышей:
43 (21.63 USD)
Макс. прибыль в серии:
284.39 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
-0.00
Торговая активность:
83.91%
Макс. загрузка депозита:
12.15%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
33
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
-0.20
Длинных трейдов:
502 (47.54%)
Коротких трейдов:
554 (52.46%)
Профит фактор:
0.92
Мат. ожидание:
-0.22 USD
Средняя прибыль:
3.50 USD
Средний убыток:
-12.19 USD
Макс. серия проигрышей:
12 (-30.11 USD)
Макс. убыток в серии:
-618.00 USD (2)
Прирост в месяц:
1.57%
Годовой прогноз:
22.51%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
417.18 USD
Максимальная:
1 142.53 USD (30.67%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
33.36% (1 142.53 USD)
По эквити:
48.67% (1 579.78 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDCADm# 469
AUDCHFm# 191
GOLDm# 118
AUDNZDm# 98
EURUSDm# 68
EURCHFm# 67
GBPUSDm# 45
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDCADm# 9
AUDCHFm# 142
GOLDm# -34
AUDNZDm# 49
EURUSDm# -618
EURCHFm# 63
GBPUSDm# 158
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDCADm# 4.8K
AUDCHFm# -2.2K
GOLDm# -17K
AUDNZDm# -2.3K
EURUSDm# -34K
EURCHFm# 13K
GBPUSDm# -1.7K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +200.63 USD
Худший трейд: -614 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +21.63 USD
Макс. убыток в серии: -30.11 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-Real 44" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Start $3000

19 Maret 2025

Нет отзывов
2025.11.20 18:01
No swaps are charged on the signal account
2025.11.14 08:13
No swaps are charged
2025.11.14 08:13
No swaps are charged
2025.10.22 19:11
No swaps are charged on the signal account
2025.10.13 07:24
No swaps are charged
2025.10.13 07:24
No swaps are charged
2025.09.29 18:37
No swaps are charged on the signal account
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.12 09:41
No swaps are charged on the signal account
2025.08.07 07:39
No swaps are charged
2025.08.07 07:39
No swaps are charged
2025.08.06 07:20
No swaps are charged on the signal account
2025.08.05 12:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.05 07:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.10 12:00
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.10 09:00
No swaps are charged
2025.06.10 09:00
No swaps are charged
2025.05.28 13:03
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.20 16:04
No swaps are charged on the signal account
