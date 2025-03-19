- Прирост
Всего трейдов:
1 056
Прибыльных трейдов:
806 (76.32%)
Убыточных трейдов:
250 (23.67%)
Лучший трейд:
200.63 USD
Худший трейд:
-614.00 USD
Общая прибыль:
2 817.87 USD (144 032 pips)
Общий убыток:
-3 048.19 USD (183 292 pips)
Макс. серия выигрышей:
43 (21.63 USD)
Макс. прибыль в серии:
284.39 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
-0.00
Торговая активность:
83.91%
Макс. загрузка депозита:
12.15%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
33
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
-0.20
Длинных трейдов:
502 (47.54%)
Коротких трейдов:
554 (52.46%)
Профит фактор:
0.92
Мат. ожидание:
-0.22 USD
Средняя прибыль:
3.50 USD
Средний убыток:
-12.19 USD
Макс. серия проигрышей:
12 (-30.11 USD)
Макс. убыток в серии:
-618.00 USD (2)
Прирост в месяц:
1.57%
Годовой прогноз:
22.51%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
417.18 USD
Максимальная:
1 142.53 USD (30.67%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
33.36% (1 142.53 USD)
По эквити:
48.67% (1 579.78 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDCADm#
|469
|AUDCHFm#
|191
|GOLDm#
|118
|AUDNZDm#
|98
|EURUSDm#
|68
|EURCHFm#
|67
|GBPUSDm#
|45
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDCADm#
|9
|AUDCHFm#
|142
|GOLDm#
|-34
|AUDNZDm#
|49
|EURUSDm#
|-618
|EURCHFm#
|63
|GBPUSDm#
|158
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDCADm#
|4.8K
|AUDCHFm#
|-2.2K
|GOLDm#
|-17K
|AUDNZDm#
|-2.3K
|EURUSDm#
|-34K
|EURCHFm#
|13K
|GBPUSDm#
|-1.7K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +200.63 USD
Худший трейд: -614 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +21.63 USD
Макс. убыток в серии: -30.11 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-Real 44" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
