트레이드:
1 076
이익 거래:
826 (76.76%)
손실 거래:
250 (23.23%)
최고의 거래:
200.63 USD
최악의 거래:
-614.00 USD
총 수익:
2 824.90 USD (147 748 pips)
총 손실:
-3 048.19 USD (183 292 pips)
연속 최대 이익:
43 (21.63 USD)
연속 최대 이익:
284.39 USD (4)
샤프 비율:
-0.00
거래 활동:
83.91%
최대 입금량:
12.15%
최근 거래:
2 시간 전
주별 거래 수:
30
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
-0.20
롱(주식매수):
511 (47.49%)
숏(주식차입매도):
565 (52.51%)
수익 요인:
0.93
기대수익:
-0.21 USD
평균 이익:
3.42 USD
평균 손실:
-12.19 USD
연속 최대 손실:
12 (-30.11 USD)
연속 최대 손실:
-618.00 USD (2)
월별 성장률:
1.56%
연간 예측:
18.96%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
417.18 USD
최대한의:
1 142.53 USD (30.67%)
상대적 삭감:
잔고별:
33.36% (1 142.53 USD)
자본금별:
48.67% (1 579.78 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|AUDCADm#
|483
|AUDCHFm#
|193
|GOLDm#
|118
|AUDNZDm#
|102
|EURUSDm#
|68
|EURCHFm#
|67
|GBPUSDm#
|45
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|AUDCADm#
|14
|AUDCHFm#
|143
|GOLDm#
|-34
|AUDNZDm#
|50
|EURUSDm#
|-618
|EURCHFm#
|63
|GBPUSDm#
|158
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|AUDCADm#
|7.7K
|AUDCHFm#
|-2K
|GOLDm#
|-17K
|AUDNZDm#
|-1.7K
|EURUSDm#
|-34K
|EURCHFm#
|13K
|GBPUSDm#
|-1.7K
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "XMGlobal-Real 44"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
Start $3000
19 Maret 2025
리뷰 없음
