交易:
1 056
盈利交易:
806 (76.32%)
亏损交易:
250 (23.67%)
最好交易:
200.63 USD
最差交易:
-614.00 USD
毛利:
2 817.87 USD (144 032 pips)
毛利亏损:
-3 048.19 USD (183 292 pips)
最大连续赢利:
43 (21.63 USD)
最大连续盈利:
284.39 USD (4)
夏普比率:
-0.00
交易活动:
83.91%
最大入金加载:
12.15%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
33
平均持有时间:
2 天
采收率:
-0.20
长期交易:
502 (47.54%)
短期交易:
554 (52.46%)
利润因子:
0.92
预期回报:
-0.22 USD
平均利润:
3.50 USD
平均损失:
-12.19 USD
最大连续失误:
12 (-30.11 USD)
最大连续亏损:
-618.00 USD (2)
每月增长:
1.48%
年度预测:
18.43%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
417.18 USD
最大值:
1 142.53 USD (30.67%)
相对跌幅:
结余:
33.36% (1 142.53 USD)
净值:
48.67% (1 579.78 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDCADm#
|469
|AUDCHFm#
|191
|GOLDm#
|118
|AUDNZDm#
|98
|EURUSDm#
|68
|EURCHFm#
|67
|GBPUSDm#
|45
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDCADm#
|9
|AUDCHFm#
|142
|GOLDm#
|-34
|AUDNZDm#
|49
|EURUSDm#
|-618
|EURCHFm#
|63
|GBPUSDm#
|158
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDCADm#
|4.8K
|AUDCHFm#
|-2.2K
|GOLDm#
|-17K
|AUDNZDm#
|-2.3K
|EURUSDm#
|-34K
|EURCHFm#
|13K
|GBPUSDm#
|-1.7K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
最好交易: +200.63 USD
最差交易: -614 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +21.63 USD
最大连续亏损: -30.11 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XMGlobal-Real 44 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
Start $3000
19 Maret 2025
没有评论
