Marcho Ibrahim

Recovery 2

Marcho Ibrahim
0 recensioni
28 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -16%
XMGlobal-Real 44
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
735
Profit Trade:
559 (76.05%)
Loss Trade:
176 (23.95%)
Best Trade:
200.63 USD
Worst Trade:
-614.00 USD
Profitto lordo:
2 595.81 USD (87 621 pips)
Perdita lorda:
-2 981.77 USD (151 795 pips)
Vincite massime consecutive:
28 (6.35 USD)
Massimo profitto consecutivo:
284.39 USD (4)
Indice di Sharpe:
-0.01
Attività di trading:
75.84%
Massimo carico di deposito:
12.15%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
39
Tempo di attesa medio:
23 ore
Fattore di recupero:
-0.34
Long Trade:
366 (49.80%)
Short Trade:
369 (50.20%)
Fattore di profitto:
0.87
Profitto previsto:
-0.53 USD
Profitto medio:
4.64 USD
Perdita media:
-16.94 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-386.59 USD)
Massima perdita consecutiva:
-618.00 USD (2)
Crescita mensile:
0.28%
Previsione annuale:
3.82%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
417.18 USD
Massimale:
1 142.53 USD (30.67%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
33.36% (1 142.53 USD)
Per equità:
48.67% (1 579.78 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCADm# 325
AUDCHFm# 130
GOLDm# 118
EURUSDm# 68
EURCHFm# 49
GBPUSDm# 45
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCADm# -44
AUDCHFm# 109
GOLDm# -34
EURUSDm# -618
EURCHFm# 43
GBPUSDm# 158
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCADm# -14K
AUDCHFm# -7.1K
GOLDm# -17K
EURUSDm# -34K
EURCHFm# 9.3K
GBPUSDm# -1.7K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +200.63 USD
Worst Trade: -614 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +6.35 USD
Massima perdita consecutiva: -386.59 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-Real 44" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Start $3000

19 Maret 2025

Non ci sono recensioni
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.12 09:41
No swaps are charged on the signal account
2025.08.07 07:39
No swaps are charged
2025.08.07 07:39
No swaps are charged
2025.08.06 07:20
No swaps are charged on the signal account
2025.08.05 12:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.05 07:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.10 12:00
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.10 09:00
No swaps are charged
2025.06.10 09:00
No swaps are charged
2025.05.28 13:03
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.20 16:04
No swaps are charged on the signal account
2025.04.23 12:09
No swaps are charged
2025.04.23 12:09
No swaps are charged
2025.04.22 17:28
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.86% of days out of 35 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.17 18:33
No swaps are charged on the signal account
2025.04.15 04:46
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.11 09:30
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.06 23:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
