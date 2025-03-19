- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
735
Profit Trade:
559 (76.05%)
Loss Trade:
176 (23.95%)
Best Trade:
200.63 USD
Worst Trade:
-614.00 USD
Profitto lordo:
2 595.81 USD (87 621 pips)
Perdita lorda:
-2 981.77 USD (151 795 pips)
Vincite massime consecutive:
28 (6.35 USD)
Massimo profitto consecutivo:
284.39 USD (4)
Indice di Sharpe:
-0.01
Attività di trading:
75.84%
Massimo carico di deposito:
12.15%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
39
Tempo di attesa medio:
23 ore
Fattore di recupero:
-0.34
Long Trade:
366 (49.80%)
Short Trade:
369 (50.20%)
Fattore di profitto:
0.87
Profitto previsto:
-0.53 USD
Profitto medio:
4.64 USD
Perdita media:
-16.94 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-386.59 USD)
Massima perdita consecutiva:
-618.00 USD (2)
Crescita mensile:
0.28%
Previsione annuale:
3.82%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
417.18 USD
Massimale:
1 142.53 USD (30.67%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
33.36% (1 142.53 USD)
Per equità:
48.67% (1 579.78 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCADm#
|325
|AUDCHFm#
|130
|GOLDm#
|118
|EURUSDm#
|68
|EURCHFm#
|49
|GBPUSDm#
|45
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCADm#
|-44
|AUDCHFm#
|109
|GOLDm#
|-34
|EURUSDm#
|-618
|EURCHFm#
|43
|GBPUSDm#
|158
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCADm#
|-14K
|AUDCHFm#
|-7.1K
|GOLDm#
|-17K
|EURUSDm#
|-34K
|EURCHFm#
|9.3K
|GBPUSDm#
|-1.7K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +200.63 USD
Worst Trade: -614 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +6.35 USD
Massima perdita consecutiva: -386.59 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-Real 44" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Start $3000
19 Maret 2025
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-16%
0
0
USD
USD
2.3K
USD
USD
28
99%
735
76%
76%
0.87
-0.53
USD
USD
49%
1:500