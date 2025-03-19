- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
1 066
Gewinntrades:
816 (76.54%)
Verlusttrades:
250 (23.45%)
Bester Trade:
200.63 USD
Schlechtester Trade:
-614.00 USD
Bruttoprofit:
2 821.10 USD (145 667 pips)
Bruttoverlust:
-3 048.19 USD (183 292 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
43 (21.63 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
284.39 USD (4)
Sharpe Ratio:
-0.00
Trading-Aktivität:
83.91%
Max deposit load:
12.15%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
25
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
-0.20
Long-Positionen:
506 (47.47%)
Short-Positionen:
560 (52.53%)
Profit-Faktor:
0.93
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.21 USD
Durchschnittlicher Profit:
3.46 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-12.19 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
12 (-30.11 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-618.00 USD (2)
Wachstum pro Monat :
1.56%
Jahresprognose:
18.96%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
417.18 USD
Maximaler:
1 142.53 USD (30.67%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
33.36% (1 142.53 USD)
Kapital:
48.67% (1 579.78 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|AUDCADm#
|473
|AUDCHFm#
|193
|GOLDm#
|118
|AUDNZDm#
|102
|EURUSDm#
|68
|EURCHFm#
|67
|GBPUSDm#
|45
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|AUDCADm#
|11
|AUDCHFm#
|143
|GOLDm#
|-34
|AUDNZDm#
|50
|EURUSDm#
|-618
|EURCHFm#
|63
|GBPUSDm#
|158
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|AUDCADm#
|5.6K
|AUDCHFm#
|-2K
|GOLDm#
|-17K
|AUDNZDm#
|-1.7K
|EURUSDm#
|-34K
|EURCHFm#
|13K
|GBPUSDm#
|-1.7K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +200.63 USD
Schlechtester Trade: -614 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 4
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +21.63 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -30.11 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "XMGlobal-Real 44" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Keine Angabe
Start $3000
19 Maret 2025
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
-10%
0
0
USD
USD
2.5K
USD
USD
41
99%
1 066
76%
84%
0.92
-0.21
USD
USD
49%
1:500