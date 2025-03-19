SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Recovery 2
Marcho Ibrahim

Recovery 2

Marcho Ibrahim
0 Bewertungen
41 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -10%
XMGlobal-Real 44
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 066
Gewinntrades:
816 (76.54%)
Verlusttrades:
250 (23.45%)
Bester Trade:
200.63 USD
Schlechtester Trade:
-614.00 USD
Bruttoprofit:
2 821.10 USD (145 667 pips)
Bruttoverlust:
-3 048.19 USD (183 292 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
43 (21.63 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
284.39 USD (4)
Sharpe Ratio:
-0.00
Trading-Aktivität:
83.91%
Max deposit load:
12.15%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
25
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
-0.20
Long-Positionen:
506 (47.47%)
Short-Positionen:
560 (52.53%)
Profit-Faktor:
0.93
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.21 USD
Durchschnittlicher Profit:
3.46 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-12.19 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
12 (-30.11 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-618.00 USD (2)
Wachstum pro Monat :
1.56%
Jahresprognose:
18.96%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
417.18 USD
Maximaler:
1 142.53 USD (30.67%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
33.36% (1 142.53 USD)
Kapital:
48.67% (1 579.78 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
AUDCADm# 473
AUDCHFm# 193
GOLDm# 118
AUDNZDm# 102
EURUSDm# 68
EURCHFm# 67
GBPUSDm# 45
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
AUDCADm# 11
AUDCHFm# 143
GOLDm# -34
AUDNZDm# 50
EURUSDm# -618
EURCHFm# 63
GBPUSDm# 158
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
AUDCADm# 5.6K
AUDCHFm# -2K
GOLDm# -17K
AUDNZDm# -1.7K
EURUSDm# -34K
EURCHFm# 13K
GBPUSDm# -1.7K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +200.63 USD
Schlechtester Trade: -614 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 4
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +21.63 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -30.11 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "XMGlobal-Real 44" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Start $3000

19 Maret 2025

Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.